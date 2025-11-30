Одежда и обувь - это не подарок. Их мерить нужно. А вдруг они не сядут?
Телескоп вместо туфель и еще 20+ историй о подарках, которые достойны стендапа
Девушка расстраивается из-за мягкой игрушки, в которую ее парень вложил тайный смысл. Свекровь подарок не покупает, а достает из старого платяного шкафа. А дочка, съехавшая жить на свою квартиру, от счастья прыгает при виде обычного веника. Честное слово, принимать и дарить подарки — это иногда тот еще квест. Мы собрали несколько историй, в которых наши читатели даже могут узнать себя.
- У меня вполне себе вменяемая свекровь, но у нее в шкафах какая-то Нарния. Она мне оттуда что-нибудь как извлечет, так хоть стой, хоть падай. Однажды подарила мне труселя примерно моего года выпуска, до талии такие. Говорит, зимой в таких хорошо. © e.drossdova
- Не завидуйте сильно. Муж подарил новогодний адвент-календарь миллениала — полный чек-ап организма. Как вам такой подарок? Я, оказывается, люблю ходить по врачам. © zarina_lifestyle
- 101 тюльпан с доставкой на работу. И все бы ничего, если бы этот же персонаж за 3 часа до этого не занял бы у меня ровно столько, сколько стоит этот букет. Деньги не вернул. © dianahasanovna
- 15 лет назад муж подарил мне телескоп. А я хотела желтые замшевые туфли. Телескоп стоил как 5 пар таких! У мужа была вся информация: фото туфель, марка, где купить, какой размер нужен. Но еще у него было два правила: подарок — это сюрприз, одежда и обувь — это не подарок. Мое лицо, по которому читалось все разочарование мира, он помнит до сих пор. Но недавно мы ночью смотрели на лунное затмение. С детским восторгом наблюдали, кутались в пледы у открытого окна, разговаривали, и я подумала: «Как здорово, что у нас есть телескоп». © elenazimm.psy
- В первый год брака свекровь подарила мне халат, но сказала: «Только я тебе его не отдам. Вдруг испачкаешь, порвешь. Вот придете к нам в гости, там тогда и наденешь». Я тут же духи назад забрала, которые ей подарила, со словами: «Вот придете в гости, тогда побрызгаетесь». Она почему-то обиделась. © numerolog_natali_555
- Муж всегда дарит мне цветы и прекрасные подарки: путешествие, украшения, недавно ноутбук подарил. В этом году перед моим юбилеем мы здорово поругались со свекровью, потому что она всунула свой нос в организацию праздника и начала командовать, как и что делать. Я мужу намекнула, чтобы приструнил мамашу, но он отмахнулся. А на мой день рождения подарил кружку. Я немного офигела. Решила даже в интернете поискать, может, она коллекционная? Оказалось, обычная кружка с маркетплейса... До сих пор не знаю, как реагировать.
- Подарил жене розы. Что тут сложного: зашел в салон цветов, взял букет и припер домой. Но в этот раз купил какие-то особенные, пахли они обалденно. И что странно... Жена, принимая их, на секунду как-то напряглась, а потом слишком уж начала восторгаться, как-то наигранно. И только вечером до меня дошло, что аромат этих роз был точно, как духи ее подруги. Видимо, на подсознательном уровне она уловила этот запах и что-то заподозрила. Блин, мы вообще не замечаем, сколько информации мозг обрабатывает автоматически. Женщины в этом профи: они сканируют все — от запаха до интонации. И правильно делают. © alex.rexby
"Женщины в этом профи: они сканируют все — от запаха до интонации. И правильно делают."
И что эта фраза значит в контексте данного примера? Что муж изменяет жене с её подругой?
- Однажды у мужа сломался телефон. Тогда еще кнопочные раритеты были. Приехали в магазин, и тут вдруг он выбирает телефон ярко-красного цвета. Я в недоумении смотрю на него и спрашиваю: «А зачем тебе такой? Он же, вроде, женский». А он с прищуром выдал: «Так я это для тебя! Тебе точно красненький понравится. А мне свой старый отдашь». Ах, как же мне приятно было! © Любовь Ганошенко / Dzen
- Бывший подарил мне как-то плюшевого медведя. Он был большой, как половина меня. В одной лапке держал букет, а в другой — подарок. Парень знал, что я не люблю плюшевые игрушки, считаю их пылесборниками. Но удивился моей реакции, когда я сказала: «Лучше бы еды купил!» Мы расстались в тот же вечер. Медведь стоял без дела года три. Недавно племяшка играя с ним, открыла каким-то образом коробочку: «Вау, классное колечко у мишки в подарочке!» Вот так вот... © sketches_vi
- Сколько себя помню, мама всегда не любила, когда ей дарили цветы. Прямо говорила: «Лучше б кусок мыла подарили, и то толку было бы больше». Так вот, однажды я подарила ей большой пакет мыла. Тяжелый, конечно, но зато все куски были разного размера. © ADME / Dzen
Ну что просила, то и подарили). Недавно я хотела купить букет снохе, стоил он 4000 р. Просто обычный букетик, небольшой, цветы не экзотические. Подумала и решила вместе этого взять ей билет на концерт, впечатление от него точно дольше продержится, чем от увядшего на 3-4 день готового букета. Сама я тоже не люблю, когда дарят букеты, ну жалко , что люди деньги на это тратят, лучше в горшке тогда))) но, естественно, не говорю об этом дарителям, они же хотели мне приятное сделать. Муж знает, дарит комнатные)
- Мне свекровь дарила 3 года комплект постельного. Сначала наволочки, потом простынь. На третий год, когда половина комплекта уже состарилась от использования, подарила пододеяльник. © Альбина Александрова / ADME
- Одногруппник обещал подарить мне такой подарок, который никто и никогда в жизни не дарил. Неделю он меня обрабатывал, в сам день рождения не подарил, а после этого все твердил: «Ну что? Ты точно готова?». Я ожидала чего угодно, но не чтение стихотворения. © suunsv
- У меня ДР 4 февраля. 40 лет назад мы жили на крайнем севере в небольшом поселке в 50 км от полярного круга. На мой день рождения сестра с мужем подарили мне вместо цветов букет ароматной зелени (укроп, петрушка, кинза и базилик). Круче мне никогда ничего не дарили. Где среди зимы взяли? © Татьяна Алферова / Dzen
- Когда-то мне добрый папа на окончание 2 класса пообещал купить касатку такую большую, надувную, как матрас. Но когда мы пришли в магазин, то ему вдруг понравилась двухместная лодка, и он купил ее! И вот я, метр роста и 30 кило, надувала этого монстра несколько десятков часов для одного похода на море, потом сдувала, потому что хранить эту бандуру квартире было невозможно! Вдобавок она еще и дырявая оказалась, так что на воде эта беда складывалась под моим весом. Карательный подарок. © Подслушано / Ideer
Про стихотворение напомнили анекдот
Новый русский очень красиво ухаживал за девушкой, наконец она согласилась, он привез ее в роскошный загородный дом (дело было зимой), затопил камин, девушка пошла в ванную, а он остался ждать у огня. Когда же она вышла из ванной в сиянии наготы, он накинул на нее шубку и вывез в заснеженную степь, где под дулом пистолета заставил лепить снеговика. Делать нечего - дрожа от холода, девушка вылепила снежную бабу.
После этого он вновь привез ее в загородный дом, отогрел у камина, напоил шампанским...
-Послушай, а что же это было? - спросила девушка, немного придя в себя.
-Понимаешь - ответил новый русский, в постели я не очень, А СНЕГОВИКА ТЫ ЗАПОМНИШЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!
- Мне в классе третьем подружка подарила старенького медведя, с которым мы играли у нее дома. Я удивилась, но все-таки решила его полюбить, даже одежки для него смастерила. Через некоторое время подружка попросила медведя обратно, ведь он принадлежал ее старшей сестре (взрослой на тот момент девушке), и она очень возмущалась, что ее сокровище кому-то там подарили. Ну что, отдала медведя, опять очень удивилась. © Lali / Dzen
- Начали встречаться с парнем, он решил сделать подарок — поездку в Швейцарию. Сказал, что всю программу сам организует. В итоге организовал пешие туры в горы. Каждый день! Я не очень люблю такой отдых, каждый день проходить 20 км для меня много. Предложила разбавить и посмотреть город, сходить в музей. Он на это устроил истерику, обвинил меня во всем, в чем можно, мол, такая красота, а я нос ворочу, когда я такое еще увижу. Но я из страны, где есть горы и бывала там чаще, чем где-либо еще, и он знает об этом. © Подслушано / Ideer
- Мои родители давно развелись, у папы появилась новая семья, с которой лично мне не особо было приятно общаться. Формально беседовали, если приходилось. И вот как-то мамаша папиной новой супруги предложила связать мне теплую кофту, показала фасон — вроде ничего. Говорит, мол, на пенсии скучно, вот своей Катеньке вяжет и мне может. Только нужно было передать кофту какую-то, чтобы она размер понимала. Я уже и забыла об этом, как через полгода приезжаю к папе на дачу, и мне вручают пакет с моим свитером и новой кофтой. Я так не ржала лет пять! Толстая вязаная кофта длиной до пупка и рукава даже до локтя не доходят. До сих пор думаю, она это специально или просчеты в расчетах?
- У нас была не очень состоятельная семья, и подарки чаще всего носили практичный характер. И вот на мое 16-летие папа повел меня на рынок. Я думала о новых джинсах. Ходим, ходим, папа подвел меня к ларьку с кассетами и CD-дисками (они тогда только появились). Говорит: «Выбирай себе 2 диска». Я на него смотрю чуть не со слезами: дома у нас не было вообще никакого магнитофона. Он еще поводил меня по таким ларькам и все предлагал купить диск. Когда я уже в самом деле разревелась, папа сказал: «Ты серьезно не понимаешь? Мы купили тебе магнитофон с CD-проигрывателем!»
- Я девушка из малообеспеченной семьи, встречаюсь с парнем-мажором. Он постоянно дарит мне дорогие вещи, водит по шикарным ресторанам, магазинам, несмотря на все мои протесты. Решила сделать ему тоже подарок: чтобы купить его, устроилась на ночную работу уборщицей туалетов на химзаводе. Как итог: мы с парнем на грани расставания, т. к. он считает, что я ночами ему изменяю. Если скажу правду — не поверит и засмеет за «плохую отмазку». © Подслушано / Ideer
- Я дочери в течение года дарю всякую всячину — посуду, кухонные штучки, постельное белье, покрывало, полотенца. Она всегда спрашивала, по какому поводу? А я всегда отвечала, что это на Новый год. Но один подарок на 25-летие дочку расстроил. Я подарила ей огромный, размером с плед, вязаный пуховый платок. Приняла она его без энтузиазма. До сих пор не понимаю, чем не подошел? А вот когда без повода принесла ей обычный хозяйственный веник, она обрадовалась. Как это объяснить? Повзрослела что ли?! © ee.kobra индийская / Dzen
"Если скажу правду — не поверит и засмеет за «плохую отмазку»"
Если скажу правду - он засмеёт, а если не скажу - мы расстанемся. Что же выбрать?
- Что обычно дарят молодым на свадьбу? Деньги в конверте, бытовую технику и т. д. Мой дядя из Америки, видимо, решил выпендриться и подарил... ПОНИ. Живого пони. Стоит сейчас во дворе дома, думаем, что с ним делать-то? © Подслушано / Ideer
- Собирались всей семьей идти к моему папе на день рождения. Мы с мужем купили подарок, одевались уже, а сын сидел в кресле и что-то напевал себе под нос. Подхожу к нему и спрашиваю: «Назар, а что ты дедушке хочешь подарить? Может по дороге что-то заехать и купить, чтобы ты лично его порадовал!» Сын с умным видом отвечает: «У меня есть подарок, это песня!». Интересуюсь: «А что это за песенка такая? С днем рождения?»
Он взял и спел мне: «В этот день родили меня на свет! В этот день с иголочки я одет! В этот день теплом вашим я согрет! Мне сегодня тридцать лет!» И ничего, что дедушке исполнялось 75, он обалдел, оценил старания внука и был на седьмом небе от счастья. © Мамдаринка / VK
- На работе, помню, отмечали день рождения сотрудницы. Ей исполнялось лет 30. И один сотрудник прочитал ей стих, довольно длинный — поздравление с 40-летием. Все молчали растерянно, только мы с одной коллегой ржали в голос. © Татьяна Пащенко / VK
Какой подарок вы запомнили на всю жизнь? Возможно, вы получили что-то приятное и долгожданное, или сами исполнили чью-то мечту? А может, у вас есть истории, которые не так радужно сложились. В любом случае — рассказывайте, а мы будем внимательно читать.
