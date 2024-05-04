16 женщин, которые решили не ограничиваться нюдом и забабахали шедевры на ногтях
Дизайн
42 минуты назад
Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и крутой маникюр. Чтобы сделать такой, нужно не только мастерство, но и безграничная фантазия.
«И это сделала 15-летняя девчонка»
- Ого, как круто они светятся в темноте! © foxxy_mama21 / Reddit
«Впервые сказала своему мастеру делать с ногтями что хочет»
- По-летнему! Атмосфера 80-х! © RandomVancouverGal / Reddit
«Сделала маникюр, когда было вдохновение»
«Русалочьи ногти. Работы моего мастера — чистое искусство!»
«Теперь мои ногти похожи на бабушкин фарфор»
«Моя маникюрщица — реально художница!»
«На ногтях нарисованы персонажи из мультфильма «Унесенные призраками».
Техника на высоте!
«Я сделала этот маникюр сама!»
- Это самые крутые ногти с 3D-эффектом, которые я видела! © lovable_cube / Reddit
«Моя мастерица готова воплотить все мои безумные идеи! Вот такой набор мечей она нарисовала вручную!»
«Носили бы такое или это слишком?»
- Еще как! Они словно из сказки «Красавица и чудовище»! © StrongDuty / Reddit
«Я обожаю кошек, поэтому мой праздничный маникюр выглядит так»
Маникюр самоделкин?Кривоват. И на мой вкус было бы лучше без этих кошачьих голов,маникюр нежный,звездный,красивый
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«Познакомилась со своим мастером несколько месяцев назад. И вот как выглядят теперь мои ногти»
«Я художник и мастер маникюра»
Очень красиво, если это ещё и отрисовано все, то просто браво, маэстро!
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«Сделала на ногтях светящиеся гирлянды!»
- Это гениально! Они так круто светятся в темноте! © MooshyMammoth / Reddit
«Вообще-то цвет не в моем вкусе, но смотрится потрясно!»
- Никогда бы не подумала, что такой цвет придется мне по душе. Я в восторге — похоже на орхидеи, которые выращивает моя мама. © littlewibble / Reddit
«Такие „водяные“ ноготочки я себе сделала»
- Ух ты, просто потрясающе! Мне нравится, как цвета сочетаются друг с другом, а эффект мерцания добавляет глубину и объем. © Innocentilly / Reddit
- Они как будто стеклянные! © paperdolllll / Reddit
А чтобы маникюр выглядел актуально, можно использовать трендовые идеи. Некоторые из них уже были в моде давным-давно и вернулись вновь.
Фото на превью Plenty-Sorbet6674 / Reddit
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