16 женщин, которые решили не ограничиваться нюдом и забабахали шедевры на ногтях

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и крутой маникюр. Чтобы сделать такой, нужно не только мастерство, но и безграничная фантазия.

«И это сделала 15-летняя девчонка»

Ого, как круто они светятся в темноте! © foxxy_mama21 / Reddit

«Впервые сказала своему мастеру делать с ногтями что хочет»

«Сделала маникюр, когда было вдохновение»

«Русалочьи ногти. Работы моего мастера — чистое искусство!»

«Теперь мои ногти похожи на бабушкин фарфор»

«Моя маникюрщица — реально художница!»

«На ногтях нарисованы персонажи из мультфильма «Унесенные призраками».

Техника на высоте!

«Я сделала этот маникюр сама!»

Это самые крутые ногти с 3D-эффектом, которые я видела! © lovable_cube / Reddit

«Моя мастерица готова воплотить все мои безумные идеи! Вот такой набор мечей она нарисовала вручную!»

«Носили бы такое или это слишком?»

Еще как! Они словно из сказки «Красавица и чудовище»! © StrongDuty / Reddit

«Я обожаю кошек, поэтому мой праздничный маникюр выглядит так»

«Познакомилась со своим мастером несколько месяцев назад. И вот как выглядят теперь мои ногти»

«Я художник и мастер маникюра»

«Сделала на ногтях светящиеся гирлянды!»

Это гениально! Они так круто светятся в темноте! © MooshyMammoth / Reddit

«Вообще-то цвет не в моем вкусе, но смотрится потрясно!»

Никогда бы не подумала, что такой цвет придется мне по душе. Я в восторге — похоже на орхидеи, которые выращивает моя мама. © littlewibble / Reddit

«Такие „водяные“ ноготочки я себе сделала»

Ух ты, просто потрясающе! Мне нравится, как цвета сочетаются друг с другом, а эффект мерцания добавляет глубину и объем. © Innocentilly / Reddit

Они как будто стеклянные! © paperdolllll / Reddit