16 женщин, которые решили не ограничиваться нюдом и забабахали шедевры на ногтях

Дизайн
42 минуты назад

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и крутой маникюр. Чтобы сделать такой, нужно не только мастерство, но и безграничная фантазия.

«И это сделала 15-летняя девчонка»

«Впервые сказала своему мастеру делать с ногтями что хочет»

«Сделала маникюр, когда было вдохновение»

«Русалочьи ногти. Работы моего мастера — чистое искусство!»

«Теперь мои ногти похожи на бабушкин фарфор»

«Моя маникюрщица — реально художница

Lilit1313
25 минут назад

Вот уж не ожидала,что что-то понравится,но это классно смотрится

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«На ногтях нарисованы персонажи из мультфильма «Унесенные призраками».

Техника на высоте!

«Я сделала этот маникюр сама!»

«Моя мастерица готова воплотить все мои безумные идеи! Вот такой набор мечей она нарисовала вручную!»

«Носили бы такое или это слишком?»

  • Еще как! Они словно из сказки «Красавица и чудовище»! © StrongDuty / Reddit

«Я обожаю кошек, поэтому мой праздничный маникюр выглядит так»

Lilit1313
22 минуты назад

Маникюр самоделкин?Кривоват. И на мой вкус было бы лучше без этих кошачьих голов,маникюр нежный,звездный,красивый

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«Познакомилась со своим мастером несколько месяцев назад. И вот как выглядят теперь мои ногти»

«Я художник и мастер маникюра»

«Сделала на ногтях светящиеся гирлянды!»

«Вообще-то цвет не в моем вкусе, но смотрится потрясно!»

  • Никогда бы не подумала, что такой цвет придется мне по душе. Я в восторге — похоже на орхидеи, которые выращивает моя мама. © littlewibble / Reddit

«Такие „водяные“ ноготочки я себе сделала»

  • Ух ты, просто потрясающе! Мне нравится, как цвета сочетаются друг с другом, а эффект мерцания добавляет глубину и объем. © Innocentilly / Reddit
  • Они как будто стеклянные! © paperdolllll / Reddit

А чтобы маникюр выглядел актуально, можно использовать трендовые идеи. Некоторые из них уже были в моде давным-давно и вернулись вновь.

Фото на превью Plenty-Sorbet6674 / Reddit

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