18 нарядов звезд, в которых так много красоты, что хоть на стеклышке под микроскопом рассматривай

Дизайн
46 минут назад

Для знаменитостей публичные выходы — еще один способ заставить всех говорить о себе. Поэтому неудивительно, что они относятся к выбору нарядов на выход с особой тщательностью и продумывают образы буквально до мельчайших деталей. А мы потом с удовольствием разглядываем фотографии с красных дорожек.

Ольга Бузова

Олеся Судзиловская

AA/ABACA/Abaca/East News, AA/ABACA/Abaca/East News
Lora177
9 минут назад

Рибки на лифе - жэсть, но Особенно интригует рибка в районе ниже пояса...;(Судзиловская удивила однако

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Светлана Ходченкова

Allstar / FD / Mary Evans Picture Library / East News, Mary Evans / Allstar / Fd. / East News

Нюша

Tarakanov Vadim / East News
Lora177
6 минут назад

Все по канону холливуда - труселя хорошо просматриваются)

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Елена Подкаминская

AA / ABACA / Abaca / East News

Юлия Паршута

Ида Галич

Яна Кошкина

Мария Миногарова

Виктория Боня

Shootpix / ABACA / Abaca / East News, Scott Garfitt / Invision / East News

Анна Калашникова

AA/ABACA/Abaca/East News

Марина Александрова

AA / ABACA / Abaca / East News

Полина Максимова

Мария Шарапова

Anthony Behar / Sipa USA / East News, Anthony Behar / Sipa USA / East News

Екатерина Климова

Екатерина Молоховская

Настасья Самбурская

AA/ABACA/Abaca/East News

Екатерина Волкова

AA/ABACA/Abaca/East News

Мы часто пишем про стиль знаменитостей. Для одного из своих последних выходов Зендая вдохновилась Анной Курниковой. На Розамунд Пайк появилась на «Золотом глобусе» в вуали. Как оказалось, актриса накануне упала с лыж и травмировала лицо.

Фото на превью AA/ABACA/Abaca/East News, AA/ABACA/Abaca/East News

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