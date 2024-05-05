Она собралась на конкурс латино-американских танцев? Иначе выбор странный
18 нарядов звезд, в которых так много красоты, что хоть на стеклышке под микроскопом рассматривай
Для знаменитостей публичные выходы — еще один способ заставить всех говорить о себе. Поэтому неудивительно, что они относятся к выбору нарядов на выход с особой тщательностью и продумывают образы буквально до мельчайших деталей. А мы потом с удовольствием разглядываем фотографии с красных дорожек.
Ольга Бузова
Олеся Судзиловская
Рибки на лифе - жэсть, но Особенно интригует рибка в районе ниже пояса...;(Судзиловская удивила однако
Светлана Ходченкова
Нюша
Елена Подкаминская
Юлия Паршута
Ида Галич
Яна Кошкина
С задачей: как бы сильнее оголить ноги в уже голом платье, справилась
Мария Миногарова
Люблю Машу, поэтому пристрастна). И всегда нравится.
Но эти пальцы, чешущие бедро…
Виктория Боня
Анна Калашникова
Марина Александрова
Полина Максимова
Мария Шарапова
Екатерина Климова
Екатерина Молоховская
Настасья Самбурская
Екатерина Волкова
Мы часто пишем про стиль знаменитостей. Для одного из своих последних выходов Зендая вдохновилась Анной Курниковой. На Розамунд Пайк появилась на «Золотом глобусе» в вуали. Как оказалось, актриса накануне упала с лыж и травмировала лицо.