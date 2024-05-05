18 нарядов звезд, в которых так много красоты, что хоть на стеклышке под микроскопом рассматривай

Для знаменитостей публичные выходы — еще один способ заставить всех говорить о себе. Поэтому неудивительно, что они относятся к выбору нарядов на выход с особой тщательностью и продумывают образы буквально до мельчайших деталей. А мы потом с удовольствием разглядываем фотографии с красных дорожек.