12 звездных образов, в которых больше смысла чем косточек в гранате

Звезды те еще интриганы и порой без слов могут сказать поклонникам и завистникам гораздо больше, чем во время интервью. Вот несколько звездных нарядов, разгадать тайный умысел которых удалось не сразу и не всем.

Опра Уинфри

MICHAEL TRAN/AFP/East News Lamia 55 минут назад В нашей системе RGB он называется фиолетовым. - - Ответить

В далеком 1985 году Опра сыграла главную роль в мюзикле «Цветы лиловые полей». В 2023 году вышел ремейк фильма. Опра на этот раз заняла кресло исполнительного продюсера, и чтобы отдать фильму дань, надела на ковровую дорожку пурпурное платье. В целом, за последнее время звезда надевала наряды этого цвета целых 24 раза.

Аня Тейлор-Джой

DANIEL LEAL/AFP/East News Криптокартограф даркнета 2 часа назад Мне нравится ее стиль. Очень круто - - Ответить

Создали картины до последнего скрывали участие актрисы во второй части «Дюны». Ее накидка символизирует чистоту и непорочность, коей и обладает ее героиня — сестра Пола Атрейдеса. Также ее наряд напоминает одеяние Преподобной Матери — ключевой фигуры, окруженной таинственным ореолом святости.

Марго Робби

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News Айбелив Айкенфлаева 1 час назад В детстве мне подарили Барби. Но это была наша, отечественная кукла, просто выглядела, как заграничная. Плотный пластик, ярко-желтые волосы...

С тех пор эта внешность для меня недосягаемый идеал. Но одного я как-то добилась - жёлтых волос)) для всего остального: просто не выиграла в генетическую лотерею.

За Марго искренне рада! Такое счастье быть красоткой от природы! Мммуа❤️ - - Ответить

На красные дорожки в честь «Барби» звезда фильма надевала яркие и запоминающиеся наряды. На «Золотом глобусе» актриса также отдала должное фильму. Женщина надела точную копию платья куклы Барби, выпущенной в 1977 году. Ее изготовили специально для Марго.

Ариана Гранде

Richard Shotwell/Invision/East News КогдаУжеЛето 2 часа назад понятно, отмечаю: Wicked не смотреть ) - - Ответить

Розовое платье-облачко вошло в список худших нарядов звезд на «Оскаре 2024». Тем не менее платье — важная отсылка Арианы к картине, которая пока еще не вышла на экраны. В фильме «Злая: Часть первая» певица играет одну из главных ролей и в трейлере носит похожий розовый наряд.

Дуа Липа

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News Плодожорка 50 минут назад Колье красивое. Нижняя часть юбки как будто свалилась, или пришивали школьницы на уроке труда - - Ответить

Платье звезды было украшено бриллиантами и золотом. По словам дизайнеров, вышивка должна была имитировать настоящие кости. Выглядело все шикарно, но вот сидеть Дуа в наряде не смогла.

Дженнифер Лопез

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News Руконожка Ай-Ай 2 часа назад Как-то слишком много телодвижений для рекламы и популяризации их неповторимой, огромнейшей, неземной любви)

И чем активнее она шевелит плавниками, тем больше сомнений 🙄 - - Ответить

Певица — та еще хитрюга. Она оставила поклонникам пасхалки в виде собственных сережек. Они представляют собой маленьких птичек колибри. Оказывается, у Дженнифер готовилась к выходу фильма об их с Бэном Аффлеком истории.

Оливия Родриго

Звезда надела на ковровую дорожку платье, которые впервые появилось на публике за восемь лет до того, как она появилась на свет. Винтажный наряд впервые продемонстрировала на подиуме Линда Евангелиста в 1995 году, тогда как певица родилась в 2003.

Розамунд Пайк

Звезда не просто так закрыла лицо вуалью. Оказалось, что на каникулах Розамунд упала с лыж и травмировала лицо. Так что вуаль выполняет свою прямую функцию и прикрывает лицо женщины от любопытных взглядов.

Даниэль Брукс

Актриса поразила зрителей необычным маникюром. На ногтях была написана цифра 26 и взята она не с потолка. Даниэль — 26-я по счету чернокожая женщина, номинированная на лучшую женскую роль второго плана.

Такаси Ямадзаки и его команда

Команда, работавшая над «Годзиллой», пришла на вручение «Оскара» со статуэтками монстра в руках. Также они выбрали для дорожки необычную обувь, каблуки которой украшали лапы с когтями.

Марго Робби

Jordan Strauss/Invision/East News КогдаУжеЛето 2 часа назад перелестнула, блин. совет автору от моей школьной учительницы литературы: не знаешь, как слово пишется, не используй его! - - Ответить

Как мы писали выше, Марго практически весь год щеголяла в довольно женственных, ярких платьях. А на «Оскар 2024» пришла в черном длинном элегантном платье в пол. Считается, что таким образом звезда как бы «завершила» историю с «Барби» и перелестнула страницу.

Кэри Маллиган

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

В 2024 году звезда также была номинирована на «Оскар». В интервью актриса отметила, что ее наряд — дань персонажу, Фелиции Монтеалегре, жены композитора Леонарда Бернстайна, в драме «Маэстро». Платье создано в 1951 году, как раз тогда, когда герои фильма поженились.

А вот еще одна статья про звезд, которые хотели блистать больше всех, но у вселенной были другие планы.

Фото на превью Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News