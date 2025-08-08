13 человек воссоздали старые фото и словно на машине времени прокатились

Иногда одно фото способно перенести нас в прошлое, напомнив о самых теплых его моментах. Смотрите сами: кажется, машина времени все-таки существует — и это фотоаппарат. В этом убеждают нас и герои статьи, сравнившие свои снимки многолетней давности со свежими фотографиями. Результат оказался не просто забавным, а по-настоящему трогательным.

«Наше первое свидание на концерте в 1994 году и снова там же 29 лет спустя»

Обалдеть! Поделитесь секретом счастливой семейной жизни? © DonDraperItsToasted / Reddit

«Примеряю выпускное платье почти 10 лет спустя»

Ты как будто прошла путь от Зендеи до молодой Дебры Уингер. © Pale_Row1166 / Reddit

«Я со своей кошкой в тот день, когда мы ее взяли, и 15 лет спустя»

«Снова сфоткались с дочкой 14 лет спустя»

«Нашла в комиссионке точно такое же платье, какое было у меня на выпускном в 2008 году»

Однажды я купила те же самые штаны, которые отдала в благотворительный фонд. Я не заметила этого, пока не увидела дырку в штанине, которую сама же когда-то и зашила. © ee2835 / Reddit

«Мой отец держал меня в 1982 году, а в 2016 у него на руках уже моя новорожденная дочь»

«21 год и 38 лет»

«Мы с братом, разница между фото — 25 лет»

Кажется, ты забыла постареть. Ты выглядишь точно так же, как на первом фото! © Past-North-4131 / Reddit

«Много лет носила своего братика на руках. Он был мальчиком, избалованным тремя старшими сестрами. Теперь он трудолюбивый отец двух замечательных детей»

«Мой муж в 1995 и 2025 году»

«Двое из моих братьев и я, 1977 и 2023»

«10 лет дружбы»