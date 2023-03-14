15 разноплановых фильмов, для которых каждой женщине стоит выкроить свободный вечерок

Термин «женское кино» часто наделяется презрительным смыслом — это, мол, незамысловатая лента с романтическим сюжетом. На самом-то деле мы, девушки, любим совершенно разные фильмы — и «черные» комедии, и сложные глубокие драмы, и многое другое. Но, согласитесь, всегда приятно увидеть на экране великолепно прописанных персонажей-женщин, умных, смешных и неунывающих. Так что наша подборка состоит из фильмов с именно такими героинями. На любой случай — когда захочется похохотать, всплакнуть или просто отвлечься.

С 9 до 5

Актерский состав фильма все скажет за нас: великолепное трио Джейн Фонды, Лили Томлин и Долли Партон не даст заскучать. История офисных работниц, борющихся с противным начальством, не устаревает и смешит даже спустя столько лет. Несмотря на то что фильму уже столько лет, он отлично выдержал испытание временем — ну разве что автомобили и модная одежда выглядят немного устаревшими. Это хорошо снятая, динамичная комедия, которая вообще не надоедает. © ecatalan98 / IMDb А Джейн Фонда, кстати, не только бесподобная актриса — ее жизненная позиция по поводу естественного старения тоже восхищает.

Леди Бёрд

Чудесное кино о взрослении с обаятельной Сиршей Ронан в главной роли. Эта драма идеально отражает трудности подросткового периода, и посмотреть ленту будет интересно как самим старшеклассникам, так и их родителям — чтобы лучше понять своих взрослеющих дочерей. Милая, причудливая и вдумчивая история о взрослении. 23-летняя Ронан прекрасно воплощает на экране погруженного в себя подростка со всеми трудностями, так что зрителям будет нетрудно вспомнить собственные подростковые годы. © Special-K88 / IMDb

Цветы лиловые полей

Слова тут, кажется, лишние — эту сильную драму с неподражаемой Вупи Голдберг видели многие, и многие роняли над ней слезы. Никогда не мешает пересмотреть, если хочется взгрустнуть и дать волю слезам, а в конце убедиться, что любовь все равно всегда побеждает жестокость. «Просто красота» — вот как можно описать этот фильм, который согревает сердце и душу и вызывает слезы на глазах. И я нисколько не преувеличиваю. © krhayes-1 / IMDb

Сейчас и тогда

Все помнят юную Кристину Риччи в «Семейке Аддамс», а в этом чудесном фильме, вышедшем всего на несколько лет позже, нет. А между тем эта комедийная драма о 4 подругах, собравшихся в родном городке после долгих лет разлуки, достойна внимания. Мы с дочерями (им 10 и 12 лет) обожаем этот фильм. Всякий раз, когда смотрим, хихикаем, обнимаемся, плачем и становимся еще ближе. Советую эту ленту всем мамам с дочками. © SanDiego / IMDb А еще у нас есть занимательная статья, где мы порассуждали, почему Голливуд так и не принял взрослую Кристину Риччи.

Действуй, сестра

И снова великолепная Вупи Голдберг, на сей раз в легкой и жизнеутверждающей комедии о поющих монахинях. Пересматривать эту ленту стоит всякий раз, как захочется от души похохотать и забыть про неприятный день. Даже сейчас этот фильм все еще крут. Посмотрел буквально только что — музыка по-прежнему великолепна, шутки смешные и милые. И для всей семьи отлично подойдет. © bigbadbassface / IMDb

Крамер против Крамера

Этот фильм стоит посмотреть хотя бы ради молодой утонченной Мерил Стрип в дуэте с Дастином Хоффманом. По сюжету от Теда уходит жена, и он должен научиться заботиться о сыне самостоятельно. Драма о бытовых, казалось бы, семейных неурядицах захватывает так, что от экрана не оторваться, и оставляет светлое, хоть и немного грустное, чувство. Этот фильм шикарен не потому, что показывает нам какую-то невидаль, а потому что демонстрирует жизнь такой, какой мы ее знаем. Почти у каждого отца и сына есть та связь, что и между главным героем и его сыном. Это кино словно окно в реальную жизнь. И не знаю, может, дело в том, что я мужчина, но Джоанну Крамер (героиня Мерил Стрип. — Прим. ADME.) я просто ненавидел. © ackstasis / IMDb

Прислуга

Экранизация одноименного романа с очаровательной Эммой Стоун в главной роли. Ее героиня возвращается домой после окончания университета и пытается найти себя. Она мечтает стать писательницей и уехать в большой город, но ее мать другого мнения — на дворе 1960-е, и женщине полагается растить детей, а не мечтать о красивой жизни. Посмотрели фильм с 11-летней дочерью. Ее восхитила дружба, юмор и сила всех этих женщин на экране, а я сам смеялся в голос и плакал навзрыд, пока мы смотрели. © taylor_king-890-815491 / IMDb О том, как «смешная девчонка» Эмма Стоун выросла в первоклассную актрису, мы написали вот в этой статье.

Ханна и ее сестры

Ханна — популярная актриса и чудесная мать. А еще у нее есть сестры, Ли и Холли, у которых не такая безупречная жизнь. Мирное течение семейной жизни превращается в кипучий водоворот, когда муж Ханны влюбляется в сестру жены. Этот фильм — одна из лучших работ Вуди Аллена. Это один из самых радостных и жизнеутверждающих фильмов, которые я когда-либо видел. © Als**Gal / IMDb

Разум и чувства

Перед нами экранизация романа Джейн Остин, где одну из главных ролей играет юная Кейт Уинслет. По сюжету отец семейства отходит в мир иной, а все его наследство достается сыну от первого брака. Вторая жена и дочери, оставшиеся без средств к существованию, вынуждены переехать и строить свою жизнь заново. Прекрасная экранизация одной из худших книг Джейн Остин. © pma97dr-2 / IMDb

Рекомендую всем, кто обладает эмоциональной утонченностью. © amadore80 / IMDb А вот как Кейт Уинслет смогла перестать переживать из-за внешности и фигуры и полюбить себя.

Клуб радости и удачи

Это история о 4 китаянках, которые уже давно эмигрировали в другую страну, освоились и родили дочерей. Женщины встречаются, чтобы рассказывать друг другу истории и играть в маджонг, и в процессе сближаются, вместе переживая неурядицы и семейные конфликты. Если бы все фильмы о женщинах и их чувствах были такими умными, проницательными и трогательными, я сомневаюсь, что кто-то даже придумал бы уничижительный термин «женский фильм». © cherold / IMDb

Рэйчел выходит замуж

Ким, проведя 8 месяцев в реабилитационном центре, возвращается домой по случаю свадьбы старшей сестры. Героиня пытается восстановить испортившиеся отношения с семьей, а в процессе на свет выходят неприглядные семейные тайны. Этот фильм — из тех, что возвращают доброе имя драмам о семейных проблемах. © evanston_dad / IMDb

Смертельное влечение

Искрометная комедия с великолепной Вайноной Райдер в главной роли. В школе, где учится Вероника, есть троица крутых девчонок, у которых наша героиня, что называется, числится на побегушках, чтобы не быть аутсайдером. Но все меняется, когда в школу приходит новенький, с которым Вероника сближается. Я пошел на этот фильм только из-за Вайноны Райдер — она считалась самой горячей актрисой того времени. Отличная сатира на жизнь подростков 1980-х. © cadfile / IMDb

Вот именно такой и должна быть любая комедия с черным юмором — злобненькой, кусачей и безудержно веселой. © movieman_kev / IMDb Вы ведь тоже восхищаетесь трогательной дружбой Вайноны Райдер и Киану Ривза? У нас есть целая статья об их добрых отношениях.

За кадром...

Сэм, отец Кэрол, — преуспевающий актер озвучивания, который недавно опубликовал автобиографию. Сама же Кэрол, педагог по вокалу, всю жизнь находится в тени Сэма. И когда ей выпадает шанс озвучить трейлер высокобюджетного фильма, она решает побороться с отцом за эту работу. Я вот смотрю на все эти трейлеры к жестоким, научно-фантастическим, политическим фильмам, всяким триллерам и постоянно задаюсь вопросом: извините, а где все доброе и счастливое кино? На фоне этого посмотреть «За кадром...» — сплошное удовольствие. Это причудливая и сложная комедия. Актерская игра потрясающая, сюжет простой и близкий, а юмор по-настоящему забавный. © nyccents / IMDb

Свой ребенок

Донна — стендап-комик. После очередного выступления ее некрасиво бросает возлюбленный, а Донна с горя проводит ночь с незнакомцем. Спустя некоторое время женщина обнаруживает, что беременна. Фильм рассказывает о женственности так, как мало в каком из фильмов отваживались. Это аутентичный, эмоциональный и смешной портрет молодой женщины, пытающейся найти свой путь, и его смело можно считать знаковым в феминистском кинопроизводстве. © BrentHankins / IMDb

Во власти луны