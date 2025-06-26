6 модных привычек людей, у которых богатство в ДНК

Меньше — значит больше: этим правилом часто руководствуются представители общества «старых денег». Это заметно даже в выборе маникюра. Сейчас они скорее предпочтут тренд «голые ногти», чем гель-лак. Их роскошь — в здоровье и естественности, а идеальный маникюр — тот, который выглядит так, будто его нет. Этот пример подтверждают Кейт Миддлтон. Она — представительница знатной семьи и супруга наследника престола. Ее родители — основатели бизнеса, который сделал их семью еще более состоятельной. Чаще всего герцогиня придерживается строгого королевского протокола, в котором кричащий маникюр неуместен.

А Меган выросла в среднестатистической семье. Ее мама работала и инструктором по йоге, и визажистом, а отец трудился светорежиссером и оператором постановщиком. Меган более свободна в выборе своего стиля, на ее ногтях можно увидеть хоть и близкий к натуральному оттенок, но все же гель-лак. Актуальная форма или трендовый дизайн — это маленькое, но заметное заявление: «Я слежу за модой и могу себе это позволить».