У Меган на этой фотке ногти покрашены, похоже, тем же оттенком «Балетные туфельки», что предпочитала Елизавета. Так что фото в качестве примера так себе.
6 модных привычек людей, у которых богатство в ДНК
Одежда, обувь, аксессуары, хобби, места, которые посещают люди — все это может рассказать о них гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Даже взглянув на современных знаменитостей, зачастую можно определить, в каких семьях они выросли и что в себя впитали. Давайте посмотрим, какие именно детали в стиле безошибочно выдают тех, кто унаследовал состояние, и тех, кто заработал его сам.
Ногти
Меньше — значит больше: этим правилом часто руководствуются представители общества «старых денег». Это заметно даже в выборе маникюра. Сейчас они скорее предпочтут тренд «голые ногти», чем гель-лак. Их роскошь — в здоровье и естественности, а идеальный маникюр — тот, который выглядит так, будто его нет. Этот пример подтверждают Кейт Миддлтон. Она — представительница знатной семьи и супруга наследника престола. Ее родители — основатели бизнеса, который сделал их семью еще более состоятельной. Чаще всего герцогиня придерживается строгого королевского протокола, в котором кричащий маникюр неуместен.
А Меган выросла в среднестатистической семье. Ее мама работала и инструктором по йоге, и визажистом, а отец трудился светорежиссером и оператором постановщиком. Меган более свободна в выборе своего стиля, на ее ногтях можно увидеть хоть и близкий к натуральному оттенок, но все же гель-лак. Актуальная форма или трендовый дизайн — это маленькое, но заметное заявление: «Я слежу за модой и могу себе это позволить».
Украшения
Даже на этом фото у Кэтрин не пусеты. Они все носят разные серьги, а уж на мероприя носят такие люстры из самых драгоценных камней!
Представительницы «старых денег» украшениями подчеркивают свой утонченный вкус. Они выбирают небольшие жемчужные пусеты, потому что эти украшения дополняют образ, а не становятся его центром. Их ценность — в истории и качестве, а не в размере каратов или сиюминутном тренде
Напротив, девушки из числа представительниц «новых денег» часто выбирают модные statement-серьги или брендовые модели, которые соответствуют последним трендам. Их выбор отражает стремление продемонстрировать статус через яркие и актуальные аксессуары.
Одежда
Некоторым классические вещи кажутся слишком скучными и старомодными, но у них есть один жирный плюс — они вне времени и их будет уместно носить практически всегда: и спустя 5 лет, и спустя 20. Именно такие вещи выбирают для себя так называемые представительницы «old money». Вместо кричащего логотипа они предпочтут идеальный крой. Вместо ультрамодных джинсов на один сезон — классические брюки, которые сидят безупречно. Их одежда шепчет о статусе, а не кричит.
А вот представители «новых денег» зачастую следят за трендами внимательно. Они, конечно, тоже покупают классику, но с огромной вероятностью в их гардеробе каждый сезон можно отыскать новые трендовые вещицы, которые в следующем сезоне уже забудутся. Для них мода — это яркая игра, способ праздновать свой успех и возможность меняться каждый сезон, демонстрируя, что они на гребне волны.
Обувь
Качество, простота и долговечность — эти качества характеризуют обувь дам из аристократичных семей. Даже тут в большинстве случаев они отдадут предпочтение классическим моделям без вычурных деталей и непрактичных расцветок. Обувь должна быть сделана из высококачественных материалов, таких как натуральная кожа, и рассчитана на долгие годы.
Сделавшие же состояние не так давно выберут для себя и классику, что-то из быстрой моды, потому что они любят более смелый и напористый стиль.
Макияж
В макияже женщины, выросшие в достатке, тоже предпочитают отдавать дань устоявшимся традициям. Они выбирают элегантность, никаких чрезмерных подчеркиваний губ и глаз. Главная часть их макияжа — ухоженная кожа, которая и дает безупречную основу.
На лицах же «новых денег» нередко есть такие отличия, как более яркие губы, длинные ресницы, выраженный румянец. Макияж для них — это искусство трансформации и способ примерить на себя разные образы, быть яркой и заметной.
Аксессуары
Представители состоятельных династий редко транслируют какие-то микротренды, о которых мир забудет уже через полгода. В аксессуарах, как и в остальном, они предпочитают сдержанность. Их выбор — это, например, кожаный чехол для телефона без логотипа, шелковый платок, который можно носить десятками способов. Вещи должны служить им, а не наоборот.
Представители же «новых» денег, ощутив, что могут себе позволить многое, хотят явить миру свои возможности. Они веселятся и показывают, что они «в теме».
Нет ничего плохого ни в тех, ни в иных проявлениях себя. Представители «старых денег» отдают предпочтение наследию и рассудительности, а «новые» только начали накапливать капитал, поэтому празднуют свой успех на виду, демонстрируя его миру.
Комментарии
Ржу с превью: сравнили выскочку и аристократку. У мегуси богатство реально в крови - дикая, неуемня жажда денег