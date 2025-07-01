7 стрижек, которые могут не только порадовать, но и хлопот добавить

Дженнифер Лоуренс поэкспериментировала с коротким бобом, который был актуальным и несколько десятилетий назад, и сейчас. Спросите у модниц! Но при этом он кажется спорным вариантом, который может сделать овал лица невыразительным, а подбородок — тяжелым, и от него придется отвлекать внимание. А вот легкая волна свежа и уместна. С ней любая барышня может быть похожа на голливудскую диву.