7 стрижек, которые могут не только порадовать, но и хлопот добавить
Советов, как выглядеть свежо, сейчас предостаточно. Главное — не повторять чужих ошибок и быть настойчивым в кресле парикмахера. В нашей подборке — примеры спорных, а также удачных манипуляций с волосами.
Боб с детской челкой
Недавно некоторые звезды вспомнили про спорный тренд из 90-х годов и отрезали себе своеобразные челки. Стилисты считают, что женщинам после 20 лет короткие детские челочки не подходят. Особенно осторожными стоит быть солидным дамам — на них такая стрижка будет смотреться нелепо. Парадоксально, но детская челка добавит возраста.
Косы со сложным плетением
Мы привыкли видеть Розамунд Пайк с короткой ровной стрижкой. Но в последнее время актриса появляется на публике с чуть более длинными волосами. Но не всегда ее прическа выглядит актуально. Например, как в случае с косами.
Сейчас сложные плетения уступают дорогу более простым укладкам без заморочек. Чем естественнее и небрежнее прическа с косами, тем лучше.
Боб с ровной челкой
Эксперты считают, что такой вариант стрижки может визуально прибавить возраста. Ключевой момент — длина челки. Если она закрывает брови, то акцентирует внимание на возрастных изменениях. Кроме того, челюсть кажется более массивной, чем есть на самом деле.
Короткий боб с серф-локонами
Дженнифер Лоуренс поэкспериментировала с коротким бобом, который был актуальным и несколько десятилетий назад, и сейчас. Спросите у модниц! Но при этом он кажется спорным вариантом, который может сделать овал лица невыразительным, а подбородок — тяжелым, и от него придется отвлекать внимание. А вот легкая волна свежа и уместна. С ней любая барышня может быть похожа на голливудскую диву.
Маллет
Маллет — это, грубо говоря, «спереди короче, сзади длиннее». Современная мода тяготеет к более гармоничным и универсальным стрижкам, которые легко адаптируются под различные образы.
Волосы словно без укладки
Модная в прошлые десятилетия легкая небрежность сейчас не всегда выглядит актуально. Часто случается, волосы выглядят так, будто не были уложены. Актриса Дейзи Эдгар-Джонс поэкспериментировала и вернулась к челке в стиле Джейн Биркин. И не прогадала! Выглядит как настоящая царица светских мероприятий.
Густая боковая челка
Подобная челка может исказить черты лица. А вдобавок — спрятать глаза и привлечь внимание к другим вещам, например, к несовершенствам кожи. Хотя это точно не случай Эмилии Кларк, ведь она выглядит безупречно с любой прической.
А вот еще одна подборка спорных причесок. Когда-то они были на пике моды, но сейчас не всегда выглядят стильно и уместно.