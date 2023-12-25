Как изменились актрисы из фильмов, которые мы смотрели взахлеб в своей молодости

Пожалуй, многие из нас любят пересматривать фильмы, снятые ближе к концу прошлого столетия. Ведь многие из этих картин отличаются особой смелостью, как, например, «Интердевочка» и «Маленькая Вера». Мы решили посмотреть, как же изменились звезды того самого кино, о котором мы часто с удовольствием вспоминаем.

1. Ирина Розанова («Интердевочка»)

2. Татьяна Догилева («Забытая мелодия для флейты»)

3. Марина Неелова («Дорогая Елена Сергеевна»)

4. Анастасия Немоляева («Курьер»)

5. Наталья Негода («Маленькая Вера»)

6. Татьяна Друбич («Асса»)

7. Наталья Щукина («Интердевочка»)

8. Марина Смирнова («Игла»)

9. Светлана Аманова («Зимний вечер в Гаграх»)

10. Ирина Феофанова («Частный детектив, или Операция «Кооперация»)

11. Светлана Рябова («Ребро Адама»)

12. Мария Голубкина («Ребро Адама»)

13. Наталья Андрейченко («Прости»)

14. Маргарита Шубина («Воскресенье, половина седьмого»)

15. Евдокия Германова «Кикс»

16. Ирина Муравьева («Артистка из Грибова»)

17. Юлия Меньшова («Действуй, Маня!»)

Нередко актеры и актрисы, которых мы запомнили по культовым фильмам прошлого столетия довольно успешно играют в более современных фильмах и сериалах. Так, например, Анну Фроловцеву можно увидеть в легендарном «Вокзале на двоих» и в сериале «Воронины», а Игоря Костолевского — в «Гараже» и хитовом сериале «Триггер».