Самое необычное, это то, что я узнала про открывания этих затычек с помощью пробки??
14 человек, которые не были готовы к такому повороту событий
Самый обычный день может подкинуть неожиданность буквально на ровном месте — приятную или не очень. Но на некоторые такие сюрпризы не отреагировать просто невозможно. Хочется обязательно поделиться находкой в сети. Что и сделали герои нашей статьи.
«Решил прогуляться по набережной после шторма»
«Сегодня я увидел это. Мне определенно нужны объяснения»
«Они называли это супчиком»
«Нужно было забрать сына из детского сада. И вот каким я его нашел»
«Вот такую неведомую конструкцию я увидел в уборной своего друга»
«Сегодня получил это письмо. Они что, издеваются? Серьезно?»
Надпись на конверте: «Не сгибать!»
«Я просто нашел горку рыбьей икры на берегу»
«Эту „мышиную парикмахерскую“ я заметил на улице Мальмё в Швеции»
«Эй, сосед, у тебя точно ничего не протекает?»
«Ничего необычного, просто осы свили гнездо на спрее от ос»
«Я нашел 46 четырехлистных клеверов всего лишь на одном небольшом клочке земли»
«Приехал в Армению на 1 день и решил съездить посмотреть на Арарат. Выхожу из отеля, а там...»
Вы не поверите, но это... чек
«У жены привычка собирать чеки от крупных покупок. Чеки хранятся в кошелечке, тот — в файле, файл — в ящичке комода. Сегодня провели ревизию и обалдели. Чеки, которым нет еще и года, превратились в практически чистые листочки резаной бумаги. Притом что гарантия на некоторую бытовую технику составляет 2–3 года, а эта самая техника последнее время начала пошаливать, сюрприз был не из приятных».
«Свекровь только что подала мне этот кусок пирога»
Надпись: «Умри».
В некоторые совпадения может быть просто нереально. До тех пор, пока не увидишь что-то своими глазами. Вот несколько фотоподборок на эту тему:
Комментарии
Адми, где вы были все то время, пока я открывала аптечные пузырьки с помощью ножниц?! Гениальный лайфхак же! Попробовала прямо сейчас, и аж прослезилась от счастья. В последний раз такое счастье я испытывала, когда узнала, что тюбики с мазью вскрываются с помощью своего колпачка. Блин, может общество еще какие-то важные штуки от меня скрывает? Может есть легкий способ достать симку из гнезда?
Какая безграмотная чушь про чеки. И комментаторы, которые судились из-за чека - вы как живёте вообще ? Чек можно выбросить сразу при покупке. Никогда в ФЗПП чек не являлся доказательством приобретения товара. Тем более техники. У которой кроме даты покупки есть куча других идентефикаторов. Дайте мне магазин, который откажется принять любой товар без чека - и этот магазин без судов и адвокатов будет меня обеспечивать всем, что мне нужно, за счет магазина. Только дайте, где таких идиотов найти ???
От фото спиленного дерева и бедного бездомного животного аж сердце заныло(