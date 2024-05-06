14 человек, которые не были готовы к такому повороту событий

Самый обычный день может подкинуть неожиданность буквально на ровном месте — приятную или не очень. Но на некоторые такие сюрпризы не отреагировать просто невозможно. Хочется обязательно поделиться находкой в сети. Что и сделали герои нашей статьи.

«Решил прогуляться по набережной после шторма»

«Сегодня я увидел это. Мне определенно нужны объяснения»

«Они называли это супчиком»

«Нужно было забрать сына из детского сада. И вот каким я его нашел»

«Вот такую неведомую конструкцию я увидел в уборной своего друга»

«Сегодня получил это письмо. Они что, издеваются? Серьезно?»

Надпись на конверте: «Не сгибать!»

«Я просто нашел горку рыбьей икры на берегу»

«Эту „мышиную парикмахерскую“ я заметил на улице Мальмё в Швеции»

«Эй, сосед, у тебя точно ничего не протекает?»

«Ничего необычного, просто осы свили гнездо на спрее от ос»

«Я нашел 46 четырехлистных клеверов всего лишь на одном небольшом клочке земли»

«Приехал в Армению на 1 день и решил съездить посмотреть на Арарат. Выхожу из отеля, а там...»

Вы не поверите, но это... чек

«У жены привычка собирать чеки от крупных покупок. Чеки хранятся в кошелечке, тот — в файле, файл — в ящичке комода. Сегодня провели ревизию и обалдели. Чеки, которым нет еще и года, превратились в практически чистые листочки резаной бумаги. Притом что гарантия на некоторую бытовую технику составляет 2–3 года, а эта самая техника последнее время начала пошаливать, сюрприз был не из приятных».

«Свекровь только что подала мне этот кусок пирога»

Надпись: «Умри».

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.