20 историй о том, что лечить пушистиков бывает хлопотно, но никогда не скучно
Люди, которые только что завели собаку или кошку, часто считают, что посещение ветеринарной клиники сродни обычному походу к врачу. Мол, из неприятного там только длинная очередь и внушительный счет на оплату услуг. Но их розовые очки быстро разлетаются вдребезги: то милый котик от души напакостит в процедурной, то здоровенный пес залезет хозяину на ручки. Да и самим ветеринарам тоже есть что рассказать о своих пушистых пациентах.
- Собака дочери ветеринаров боится. Это уникальное явление по уровню истерики. Я радуюсь, что псинка ее, а не моя, и что позориться в ветеринарке раз за разом ей, а не мне. И вот как-то собрали мы всю живность из дома и поехали прививки делать. Десять минут позора и дочь вылетает с уже уколотой собакой, мы с мужем заносим остальных. Выходим, в вестибюле сидит дочь и хохочет. Говорит, выскочила Йока, отдышалась от ужаса и поняла, что мы с котами остались с этими кошмарными врачами. Не-не-не, не пойдет, своих не бросаем! И собака решительно втянула свою хозяйку обратно в клинику. © Elena Marchuk / ADME
- Мой кот — «диванная подушка», добрый и ласковый с возрастом стал терять зубы. Один клык никак не выпадал и не давал спокойно есть. В общем, в клинике эта диванная подушка разодрала толстые варежки для осмотра, переноску и смирительную кошачью рубашку. И наркоз давать было нельзя — возраст. Врач, бедный, героически вытащил зуб этому поросенку. А домой ехал — опять спокойный и ласковый котик. © Дарья Кудряшова / ADME
«Мой кот в клинике вообще из переноски не выходит».
- Один раз в ветеринарку зашел мужчина с шикарной огромной овчаркой. И тут их зовут на прием. Собака пятится назад, выскальзывает из ошейника, и поджав хвост, бежит наутек к двери. Хозяин его поймал где-то в коридоре и занес в кабинет на ручках. Ржала вся очередь. © Инесса Федоровна / ADME
- В нашей ветеринарке есть дико общительный и ласковый шотландский кот. У него задние лапки не работают, врач вместо усыпления оставил в клинике. Так он на передних носится, как спринтер. Говорят, что собак любит больше котов. Один раз выхожу из процедурной, а они вдвоем с щенком в моей переноске тусуются. © AnyankaYa / Pikabu
- Мой кот любит, когда ему уделяют внимание. Ветеринар с трудом мог расслышать его сердцебиение, потому что котяра всегда громко мурлыкал. А после осмотра он еще несколько минут урчал в удвоенном темпе. © PastorMattIII / Reddit
- У нашего хаски заболела лапа. Он, бедный, едва ковылял на трех конечностях. Попытки понять, что с ним случилось, к успеху не привели, и я понеслась к ветеринару. Долгая очередь, ожидание, и вот мы в заветном кабинете. Собачка едва входит, я объясняю, что так уже три дня. Мы с ветеринаром взгромождаем собаку на стол для осмотра. В этот момент открывается дверь, мой хаски подрывается, спрыгивает и на всех четырех лапах бодро уносится по коридору. Так быстро мне еще никого не лечили. © Подслушано / Ideer
«Большие собаки тоже боятся ходить к врачу».
- Друг-ветеринар рассказал историю. Приходит к нему мужик с кошкой, говорит, что поправилась резко. Ветеринар смотрит и объявляет, что кошка беременна. Хозяин возмущается и говорит, что она дома сидит и никуда не ходит. Проходит время, мужик заявляется с извинениями. Развязка: когда никого не было дома, через форточку регулярно приходил какой-то рыжий кот и тырил еду, которая плохо лежала. Ну и по совместительству завел роман с кошкой. © Подслушано / Ideer
- Я ветеринар, работаю в частной клинике. Как-то раз часа в 3 ночи прибежала девушка с коробкой, из которой доносился истошный крик. Сквозь слезы она просила помочь ее коту. Я взглянула на «мученика» и выпроводила хозяйку из кабинета. А через 20 минут у «кота» британской породы появились два замечательных котенка. © Подслушано / Ideer
- Мой кот обожает наших ветеринаров, и они его тоже. Как-то мы оставили его в клинике на рентген. Потом я узнала, что он пытался отжать место у большой собаки и так и не понял, что ему нельзя в ее будку. А еще кот ругался и требовал его гладить. Игнорировать нашего симпатягу было невозможно. © Sirenskye / Reddit
- У нашего старенького лабрадора после вечерней прогулки, пошла кровь из носа. Муж, сын и я переполошились, повели его в ветеринарку круглосуточную. Врач нас успокаивает, попутно ставит укол песелю, промывает ему нос каким-то раствором. А в соседнем кабинете слышно какой-то шум, падают инструменты. Вдруг вылетает оттуда белый кошак на дрифте по кафельному полу. За ним с криком: «Кефир, а ну стоять!» — бежит доктор со шприцем в руке. И тут наш пес утих почему-то и дал спокойно промыть себе нос, кровь остановилась, все выдохнули. Спасибо тебе, Кефир, что разрядил обстановку своим эпичным побегом, здоровья тебе, затейник! А с нашим старичком все хорошо, врач сказала, что просто поднялось давление. © MariaYu / Pikabu
- У кота были проблемы с кишечником. Сводили к ветеринару, стали делать уколы, но на фоне этого кот три дня не ходил в лоток. Купила ему вазелиновое масло. Никогда не думала, что буду хохохать и носиться по квартире, а потом звонить мужу и маме с воплями: «У него получилось! Он сходил в лоток!» Боюсь, что с ребенком вообще дурдом будет. © Подслушано / Ideer
- Приехала с щенком на первую прививку. Ей было 2 месяца, 800 граммов всего. Она героически вытерпела укол, но когда убрали шприц, начала жаловаться и пищать, бегая по моим коленям. Тут к нам молча подошел питбуль и посмотрел с недоумением, мол, что вообще может издавать такую какофонию, где оно, где ты его прячешь. Моя псинка аж замолчала при виде этой мордахи огромной, раза в три больше, чем она целиком. © Алина / ADME
- Мне в прошлый раз в ветклинике сказали, чтобы кошка за 12 часов до приема не ела и за 4 часа не пила и не ходила в туалет. Как справиться с «не ела» и «не пила» понятно, даже несмотря на возмущение кошки. А вот последнее требование поставило нас в такой тупик, что мы поехали к другому ветеринару. © LazurnoeDno / Pikabu
- Моя кошка дома — сладкая булочка, но у ветеринара превращается в Линду Блэр из «Экзорциста». Сначала она от переживания делает кучку на столе. Потом начинает шипеть, рычать и в приступе ярости принимается царапаться. Другим клиентам врачи рассылают сообщения с напоминаниями о времени очередного осмотра. А я никогда их не получаю. © Eiffel-Tower777 / Reddit
А мои кошки всегда писаются и какаются при поездке к ветеринару. Надо видеть с какой прыткостью они прыгают в переноску обратно. И как орут в автобусе, особенно ярко выделяется замогильный вой Лисистраты.
«Моя кошка отлично умеет прятаться на приеме у ветеринара».
- Нашего щенка на осмотре ветеринару приходилось просто отрывать от лица — столько поцелуев было, как только язык не стер. Каждый раз, заходя в кабинет, интенсивно махал хвостиком и целовался, хотя и знал, что здесь делают неприятно. Такой милый добрячок и остался. Теперь, правда, поумнел. К ветеринару его заносить или даже заволакивать приходится. © Я_вам_пишу / ADME
- Ветеринар в нашей клинике любит, когда мы приходим в самом конце дня, чтобы подольше пообщаться с моим псом. А тот тоже обожает ходить к ветеринару и каждый раз вприпрыжку забегает на прием. © rRizla77 / Reddit
- У кота был дерматит. Пришлось трижды ездить на уколы. В первый раз орал, вырывался, шипел. Врач завернула его в полотенце, чтоб сделать укол. Второй раз возил муж, по его словам, кошак даже не мяукнул ни разу. На третий раз поехала я. Стоило нам войти в кабинет, как кот стал шипеть и вырываться так, что врач, я и медсестра не смогли его удержать. Через 40 минут после укола мы все-таки смогли загнать кота в переноску. Врач сообщил: «Пусть его ваш муж всегда привозит, с вами он неадекватный». © Екатерина Карпюк / ADME
- Как-то нужно было взвесить кошку. Заходим в кабинет, где стоят весы, а там здоровый дог сидит с хозяином и двумя ветеринарами. Все в панике, думают, что сейчас моей кошке достанется. Но они не знали, что эта барышня весом в 2 кг строит собак по струнке. В итоге этого дога пришлось хозяину держать на руках, пока мы не унесли кошку из кабинета. Смеялись все, конечно, кроме несчастного пса. © Оксана Шакирова / ADME
«Сходил в туалет в раковину во время своего первого визита в клинику».
- У моей кошки была операция. Естественно, наркоз, все дела. Я ее пою, кормлю с ложечки, даже массаж спины потихонечку делала. Она все ходила, шаталась, заваливалась на бок. Звоню ветеринару, спрашиваю, почему она так долго не отходит. Врач дал гениальный совет: поставить любимое лакомство и незаметно понаблюдать. Киса убедилась, что я вышла, и побежала жрать. Более презрительной морды я не видела. © Подслушано / Ideer
- Кошке надо было сдать кровь на анализы. Ее пришлось упаковать в специальную сумку и надеть воротник. Сначала она вывернулась из сумки, потом сняла воротник и пошла разбираться с медбратом за то, что он прикоснулся к ее лапе © Елена Макарова / ADME
- Тяжело заболела моя собака. Каждый день привозим ее на капельницу. И тут вплывает в процедурку этакая феечка. Ищет врача, чтоб котику прививку сделать. Ветеринар ее под ручку подхватил, повел в другой кабинет, что-то мурлыкая на ушко, а она все щебетала про бедненького котика. Спустя пару минут из кабинета вопли, крики. А медсестра заводит в процедурную эту девицу всю в царапинах. Пока фее обрабатывали раны, она ругалась как извозчик и спрашивала, успокоит ли ее исчадие ада кастрация. Нормальная девчонка оказалась. © Elena Marchuk / ADME
- Живут у подруги кот и кошка. Любовь у них! Кота решили кастрировать после первого потомства. Первый день беднягу кота нужно держать в колпаке в переноске и не кормить. Ночью шум, треск... Подруга забегает на кухню и обалдевает: там кошка опрокинула корм со шкафа и забрасывает в переноску своему любимому. © Подслушано / Ideer
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