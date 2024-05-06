20 историй о том, что лечить пушистиков бывает хлопотно, но никогда не скучно

Люди, которые только что завели собаку или кошку, часто считают, что посещение ветеринарной клиники сродни обычному походу к врачу. Мол, из неприятного там только длинная очередь и внушительный счет на оплату услуг. Но их розовые очки быстро разлетаются вдребезги: то милый котик от души напакостит в процедурной, то здоровенный пес залезет хозяину на ручки. Да и самим ветеринарам тоже есть что рассказать о своих пушистых пациентах.