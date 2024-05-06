Бездомный кот решил сам посещать ветеринара. И это самая милая новость за последнее время

В Южно-Сахалинске произошла потрясающая история: бездомный котик, которого некому отвезти к ветеринару, решил сам регулярно проходить осмотр у врача, приходя на порог ветеринарной клиники. Ну как отказать такому очаровательному пациенту?

Сахалинское ветплем агентство / VK

Врачи познакомились с этим котом еще 3 года назад: он брел по обочине дороги, исхудавший и неухоженный. Конечно, оставить пушистого в бедственном положении ветеринары не могли: его привезли в клинику, угостили вкусностями, отмыли и подстригли, обработали от паразитов и поставили прививки — в общем, как следует поправили здоровье красавца. «Вид он имел довольно потрепанный: видно было, что давно не ел. Когда кота привезли на ветстанцию, первым делом напоили и накормили. Потом за месяц привели в порядок Черныша» (такую кличку дали спасенному котику), — рассказал журналистам врач Максим Шулико. После всех процедур кота отпустили восвояси.

Сахалинское ветплем агентство / VK

Долгое время кот не появлялся, и врачи уже начали волноваться. «Конечно, мы переживали за кота. Но каково же было наше удивление, когда на следующий год — и опять в апреле — Черныш вернулся к нам», — поделился Максим. Кот словно запомнил, что тут работают добрые люди, которые всегда готовы накормить и подлечить хвостатого странника на его непростом пути. Конечно, ему снова дали поесть и отдохнуть, и снова отпустили. А в этом апреле кот как по расписанию пришел опять. Для работников ветклиники он стал своеобразным символом начала весны и тепла, и, конечно, для такого приносящего счастье клиента у врачей всегда наготове мисочка с вкусненьким, место для отдыха и медицинская помощь.

Мы верим, что следующей весной Черныш снова принесет ветврачам весну. А вы уже читали историю про кота, который пропал, а вернулся с долгами?

Фото на превью Сахалинское ветплем агентство / VK