Куда пропала с экранов красавица Рита из «Покровских ворот», которую главный герой называл видением и миражом
Многие из нас помнят красавицу Риту из «Покровских ворот», однако мало кто знает о ее дальнейшей жизни. Ведь после этого фильма Валентина Воилкова снялась всего лишь в нескольких работах, а потом пропала с радаров. О ее судьбе не знали не то что обычные зрители, но даже и коллеги актрисы.
- После окончания школы Воилкова с первой же попытки поступила в ГИТИС на актерский факультет на курс Андрея Попова. Интересный факт: Валентина долгое время не выговаривала букву «л», и от этого дефекта она смогла избавиться лишь во время учебы в театральном. После получения диплома ее взяли на работу в столичный театр. Сначала доверили небольшую роль, а уже потом актрисе посчастливилось сыграть в таких серьезных спектаклях, как «Идиот», «Дама с камелиями» и других постановках.
- Воилкова дебютировала в кино на последнем курсе ГИТИСа. Тогда она сыграла в ленте «Версия полковника Зорина» (1978) небольшую роль посетительницы кафе. После чего Марк Захаров пригласил ее сняться в своем фильме «Обыкновенное чудо». Хотя ей досталась маленькая и даже бессловесная роль, однако девушка побывала на одной съемочной площадке с такими мэтрами, как Олег Янковский, Александр Абдулов, Андрей Миронов и Евгений Леонов.
- Благодаря своей эффектной внешности она могла бы претендовать на главные роли, однако красавице предлагали лишь эпизодические. Так, например, в «Будьте моим мужем» она сыграла курортницу, в «Кольце из Амстердама» — студентку, а в кинокартине «Город принял» — девушку, которой досаждал телефонный хулиган.
- Все изменилось в 1982 году. Тогда Валентина появилась на экранах в фильме Михаила Козакова «Покровские ворота». Да, ей досталась не такая уж и большая роль, но она была очень запоминающейся. Актриса сыграла Риту — возлюбленную главного героя Костика в исполнении Олега Меньшикова. На самом деле сценарист фильма Леонид Зорин списал образ Костика с себя, а образ Риты — со своей супруги Генриетты.
- Когда Валентина направлялась на кастинг фильма, она столкнулась с Зориным, однако не знала писателя в лицо и прошла мимо. Леонид Генрихович долго смотрел ей вслед, потом влетел в комнату, где проходил кастинг, и прокричал режиссеру Козакову: «Это она, она, Генриэтта, только в молодости! Бери ее и не раздумывай!». Так, актриса получила свою роль.
- По сюжету Костик встречает свою возлюбленную Риту на катке. Интересно, что актриса не умела кататься на коньках. На дальних планах за нее работала фигуристка-дублерша, а при съемке крупных планов действовала сама актриса, которую с разных сторон поддерживали 4 человека. Возможно, вы замечали ее напряженное лицо в той сцене, которое как раз-таки и было свидетельством ее боязни.
- Нельзя сказать, что после выхода «Покровских ворот» популярность актрисы взлетела до небес. В 1984 году она снялась в «Колье Шарлотты», в котором сыграла одну из главных ролей. И лишь в 1988 году Валентина появилась в «Узнике замка Иф», в котором предстала в блистательном и запоминающемся образе госпожи Элоиз де Вильфор. Но в основном все ее роли были второстепенными.
- В 1989 она появилась в фильме «Романтик», а потом резко пропала с экранов. Причем потеряли ее из виду не только обычные зрители, но и коллеги.
- Как оказалось, в конце 1980-х актриса закрутила роман с французом. В 1991 году они сыграли свадьбу, после чего переехали во Францию. Актриса не общалась ни с прессой, ни с коллегами. В 2008 году некоторые СМИ опубликовали новость о том, что Воилкова погибла в автокатастрофе. Как оказалось позднее, ее перепутали с актрисой Кариной Моритц, чья жизнь закончилась таким трагичным образом.
- Даже после этих слухов Валентина не спешила выходить на связь и хоть как-то прояснить ситуацию. В конце 2009 года Владимир Зельдин вместе с однокурсниками Валентины появился в эфире программы «Жди меня». Там они кинули клич о том, что разыскивают актрису и даже до конца не понимают, жива она или же нет.
- И вот в январе 2010 года Валентина Воилкова позвонила Владимиру Зельдину и сообщила, что у нее все хорошо, однако не стала вдаваться в подробности. Актриса рассказала, что ее супруг владеет компанией по озвучиванию и переводу иностранных фильмов, а сама она принимает участие в дубляже. Есть ли у пары дети — неизвестно. За все это время на родину она возвращалась всего лишь раз для того, чтобы навестить могилы своих родителей.
Наверняка многие из вас помнят актрису Наталью Трубникову, блистательно сыгравшую в «31 июня». Ее, так же как и Валентину Воилкову, редко баловали главными ролями. А в 1990 году она вовсе бросила кино и открыла школу моделей, где работает до сих пор.
Фото на превью Покровские ворота / Мосфильм, Жди меня / Первый канал
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