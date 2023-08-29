Куда пропала с экранов красавица Рита из «Покровских ворот», которую главный герой называл видением и миражом

Многие из нас помнят красавицу Риту из «Покровских ворот», однако мало кто знает о ее дальнейшей жизни. Ведь после этого фильма Валентина Воилкова снялась всего лишь в нескольких работах, а потом пропала с радаров. О ее судьбе не знали не то что обычные зрители, но даже и коллеги актрисы.