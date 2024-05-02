16 детей, от чьей смекалки все вокруг выпали в осадок

Чтобы кот не мог запрыгнуть на стол, когда любая кошка взмахивает с пола на форточку? Манчкин, что ли?
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Наши дети будто любят нас иногда шокировать. Наверняка, чтобы держать родителей в тонусе. Малыши поражают нас своими интеллектуальными способностями и знанием других языков. А подростки готовы доказать, что они могут сделать что-то лучше, чем любой взрослый.
Чтобы кот не мог запрыгнуть на стол, когда любая кошка взмахивает с пола на форточку? Манчкин, что ли?
Чтобы наши дети не натворили, мы все равно их любим, и, что уж там кривить душой — гордимся ими, как и мамы из этой подборки.