16 детей, от чьей смекалки все вокруг выпали в осадок

Наши дети будто любят нас иногда шокировать. Наверняка, чтобы держать родителей в тонусе. Малыши поражают нас своими интеллектуальными способностями и знанием других языков. А подростки готовы доказать, что они могут сделать что-то лучше, чем любой взрослый.