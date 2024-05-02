16 детей, от чьей смекалки все вокруг выпали в осадок

Истории
33 минуты назад

Наши дети будто любят нас иногда шокировать. Наверняка, чтобы держать родителей в тонусе. Малыши поражают нас своими интеллектуальными способностями и знанием других языков. А подростки готовы доказать, что они могут сделать что-то лучше, чем любой взрослый.

  • Заметил, что с высокой столешницы пропадают печеньки. Жена такие вовсе не ест. А кроме нее в доме только маленькая дочка и кот. Дочь еще на стул залезать не умеет, кот так высоко прыгать тоже. Поставил ради интереса камеру. Оказывается, мелкая и кот приходят на кухню, потом дочь берет в руки кота и закидывает его на столешницу. Кот зубами хватает пачку печенек и скидывает их вниз. Дочь протягивает руки к коту, тот податливо «падает» к ней. А потом эта мини-банда ест печеньки — малышка честно угощает кота. После дочь выкидывает пустую коробку в мусор. Идеальное преступление. © Палата № 6 / VK
  • Собираемся с мужем на работу, четырехлетнюю дочь сначала отводим в детский сад. Муж уже стоит с ней на руках, готовы к выходу, а я бегаю по дому в поисках варежек, никак не могу найти. Муж раздраженно: «Ну вот скажи, как можно не помнить, куда ты их положила, где твои мозги, а, где?» Дочурка, испугавшись назревающего скандала, стучит папе по плечу и с надеждой, глядя ему в глаза: «Папочка, а может там, в морозилке, в пакетике?» © Мамдаринка / VK
  • У меня есть приятельница, а у приятельницы есть семилетний сын. Приятельница учится на вечерке на факультете прикладной математики, детку девать особо некуда, регулярно таскает его с собой. Малец сидит там на задней парте, рисует, читает, играет в нешумные игры. Полгода они где-то походили вместе туда, после чего мама подруги взяла на себя роль няни. Однажды подруга возвращается домой, спрашивает, мол, как у них тут день прошел. А ее мама отвечает: «Ой, хорошо все. Поели, поспали, поиграли, но потом он меня про интегралы спросил, а я в этом ничего не понимаю». © Палата № 6 / VK
  • Четырехлетняя дочь пожелала мне спокойной ночи, а потом выдала: «Я люблю тебя, мама. Ты самая красивая принцесса в мире.» А потом повернулась к папе и сказала: «А ты дворецкий». © missmulrooney / Twitter
Maxipotak
3 минуты назад

Чтобы кот не мог запрыгнуть на стол, когда любая кошка взмахивает с пола на форточку? Манчкин, что ли?

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  • Оставила своего шестилетнего сына всего на час одного. Он еще спал вроде, пока я уходила, думала, успею быстро купить все нужные продукты. Возвращаюсь домой, а он стоит в углу! Подхожу и спрашиваю, мол, что случилось, почему ты здесь стоишь. Сын с виноватым видом объясняет: «Ну я вазон перевернул случайно. Он просто зацепился за мой локоть. Ну я и решил себя наказать за это!» Смеюсь, вывожу его из угла, говорю: «Но мы же тебя так никогда не наказывали, почему ты в угол пошел?» Сын отвечает: «Это одноклассника Витю так наказывают родители. Он всегда в углу стоит!» © Палата № 6 / VK
  • У нас с мужем есть свой маленький бизнес. Мы накопили денег и хотели куда-то вложиться, но не знали, куда. Тогда мы решили вложиться в свое дело. Мы закупаем одежду и продаем ее в интернете. Страницей, где продается эта одежда, занимается наша шестнадцатилетняя дочь. Она очень качественно выполняет свою работу и уже зарабатывает деньги. Когда ей исполнится восемнадцать, мы перепишем магазин на нее, и дальше она будет развивать его сама. Это будет хороший старт, и мы уверены, что она справится, ведь уже сейчас все делает очень хорошо. © Мамдаринка / VK
  • Моему 8-летнему сыну сняли расширители и брекеты, и теперь он должен надевать фиксатор на ночь. Он потерял фиксатор на третий день, и я сказала ему найти его, потому что не хотела бы платить за другой. Он выглядел ошеломленным и сказал: «Мы что, еще и платим за это?!» © missmulrooney / Twitter
  • Сын привык, что после каждого похода в магазин за продуктами, покупаем ему в детском отделе какую-нибудь игрушку. Дома уже склад, можно открывать свой магазин игрушек, решаю что в следующий раз не буду покупать. Пошли с ним за хлебом, купили, взяла за руку и вывожу из магазина. Сын тянет меня в игрушечный отдел, я не сдаюсь и говорю, что сегодня не буду ему ничего покупать. Насупился, остановился, думает, а потом так радостно: «Хорошо, тогда дай мне денежки, я сам себе куплю». © Мамдаринка / VK
  • Когда я ходила в школу, худшим днем я всегда считала тот, когда нужно было ехать работать на дачу. Не важно, что делать — сажать или выкапывать картошку, копать огород или полоть грядки, я это просто терпеть не могла. Я и сейчас это терпеть не могу, а вот мой сын какой-то неправильный. У нас есть небольшая дача, где мы в основном выращиваем виноград и некоторые овощи, и сын буквально заставляет нас туда ездить. Просыпается по выходным раньше всех, одевается, собирает необходимые вещи и терпеливо ждет, пока мы проснемся. Приезжаем на дачу, муж жарит шашлычки, я читаю книгу, сын подрезает виноград, поливает овощи, убирает территорию. Кажется, я сразу вырастила деда. © Мамдаринка / VK
  • Ребенку у меня шесть лет, невероятно умная девочка для своего возраста. Учит английский, уже знает его лучше, чем мы с женой. Не так давно начала ходить на немецкий язык еще: будет полиглотом у нас. Гуляли с ней в прошлую пятницу во дворе, а там горка ледяная, много детей на санках съезжает, на коробках, на шинах, в общем, на всем, что найдут. И моя захотела прокатиться. Пару раз удачно спустилась, а потом зацепилась за мальчика и неудачно упала на коленку. Вместо крика и плача я услышал какие-то немецкие фразы. Со стороны выглядело ужасно устрашающе. Дома в интернете поискал, что это такое было. Оказалось, детский стишок. © Палата № 6 / VK
  • У меня четыре дочери. Недавно я у одной спрашиваю:
    — Чьи грязные носки лежат на полу?
    — Ты этого не вычислишь.
    — Я могу заставить тебя примерить их.
    — Ты не в сказке «Золушка». © XplodingUnicorn / Twitter
  • Собрались компанией друзей у нас дома. Я приготовила шикарный ужин, но пирог еще не допекся, поэтому приходилось время от времени бегать на кухню и проверять его готовность. Моя пятилетняя дочь решила мне помочь, поэтому я ей все показала и рассказала. Спустя полчаса гости офигели от того факта, что пятилетка может уследить за пирогом. Мы с дочкой пошли демонстрировать им наши способности, люди заполнили всю кухню. Дочь прониклась моментом, продела полотенце под горячую ручку крышки духовки, аккуратно приоткрыла крышку, заглянула в нутро духовки, потыкала зубочисткой в пирог, затем серьезно сказала: «Он нифига не готов!» © Мамдаринка / VK
  • Дочка с самого юного возраста привыкла планировать все наперед, и временами она заходит ну очень далеко! Сейчас она ходит во второй класс и часто планирует весь свой день, начиная от завтрака и заканчивая тем, во сколько и под какой мультик будет засыпать. Ведет специальный дневник в телефоне, отмечает важные и не очень важные дела, которыми можно пожертвовать, если что-то изменится. Самое интересное, ее к этому никто не приучал, просто увидела где-то в интернете. Так она успевает учиться, развлекаться, но самое главное — у нее остается время на то, чтобы просто посидеть и ничего не делать. Распланировать день — это еще ладно, но она уже знает, какое у нее будет выпускное платье и в какой университет она собирается поступать после школы. © Мамдаринка / VK
  • Спрашиваю у своей дочки:
    — Хочешь посмотреть фильм?
    — Конечно.
    — Отлично!
    — Подожди, ты имел в виду посмотреть фильм с тобой? © XplodingUnicorn / Twitter
  • Бабушка живет в деревне, когда есть время, езжу помогать ей по хозяйству. В прошлом году помогали с маленьким сыном копать картошку. Вижу, малой с каждой минутой теряет энтузиазм, а потом вообще остановился, сел на ящик и задумался. Подхожу к нему и спрашиваю, что случилось. А он такой сердитый отвечает: «Да достала эта ваша картошка. Сначала мы ее закапываем, а потом приходим на то же место и выкапываем. Не понимаю.»
    Честно говоря, мне тоже легче это купить, но бабушка так не считает, поэтому объясняю сыну: мы приезжаем и закапываем, и выкапываем. Зато бабуля счастлива. © Мамдаринка / VK
  • У младшей сестры есть уже какой-то свой собственный ритуал. Она возвращается домой из школы, падает на диван и начинает листать ленту с картинками котиков. Там милые коты, видео с ними, разные шутки и просто фотографии. Я никогда этого не понимала. Вместо того чтобы поесть, поспать или сесть за уроки, она котов смотрит. Спросила у сестры как-то, мол, какой в этом смысл вообще. Она ответила: «Время, потраченное на просмотр котиков в интернете, это инвестиция в свое психическое здоровье!» © Карамель / VK

Чтобы наши дети не натворили, мы все равно их любим, и, что уж там кривить душой — гордимся ими, как и мамы из этой подборки.

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