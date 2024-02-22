9 способов беззаботно носить юбки и платья, пока все кутаются и мерзнут

Холода — не повод ограничивать себя в разнообразии гардероба. Благодаря небольшим хитростям зимние прогулки будут чрезвычайно комфортными не только в брюках, но даже в платьях и юбках.

1. Носите колготки-обманки

Одно из изобретений, которое делает жизнь зимой проще, — особые «волшебные» колготки. Со стороны кажется, что они сделаны из тонкого капрона, а на самом деле они толстые и теплые, с флисом внутри. А все из-за их особой расцветки, имитирующей полупрозрачный материал. Если надеть модель телесного цвета, то и вовсе покажется, что вы не носите колготок. Новинка уже взбудоражила интернет и стала поводом для обсуждения многими женщинами.

Другой способ выглядеть легко одетой и при этом не мерзнуть используют некоторые блогеры. Его суть практически совпадает с идеей обманок. Девушки предлагают надевать под юбку толстые леггинсы или колготки телесного цвета, а поверх них — капроновые. Такой конструктор создает визуальный эффект открытых ног и позволяет чувствовать себя комфортно даже в промозглую погоду, ведь изделия с флисом согревают лучше, чем обычные модели.

2. Используйте многослойность в образе

Залог теплого гардероба — многослойность. Поэтому можно надевать слоями не только колготки, но и остальную одежду. Этому принципу советуют следовать и модницы, и любители зимних путешествий, которые сталкиваются с экстремальными погодными условиями. По возможности под юбки рекомендуется надевать юбки-подкладки или даже шорты, которые создают дополнительный защитный слой.

3. Избегайте полиэстера

От того, из какого материала изготовлена юбка или платье, зависит многое. Например, важно помнить, что изделия из хлопка сохраняют тепло хуже, чем шерстяные или шелковые, а полиэстер может быть неудачным выбором. Ведь в сильные холода эта ткань вряд ли выручит. В такую погоду идеально надеть мохеровые вещи или изделия из кашемира, который считается номером один среди защитников от холода.

4. Обращайте внимание на длину юбок и платьев

Длинная юбка не только обеспечивает комфорт в непогоду и оберегает от холода и ветра, но и выглядит стильно. Кроме привычных вариантов длинных юбок, можно примерить и нестандартные. Например, длинную джинсовую юбку — в таких обожают ходить зимой француженки. Вот только лучше выбирать модели средней длины, а не в пол, чтобы подол не пачкался в слякоти и не намокал.

5. Заправляйте футболку в колготки

Если заправить футболку или рубашку в колготки, то, во-первых, это лучше защитит от холода, а во-вторых, сделает живот визуально более плоским. И хотя со стороны никто не заметит эту фишку, в таком наряде будет значительно теплее.

6. Присмотритесь к обуви с высоким голенищем

Благодаря обуви с высоким голенищем вокруг ног создается дополнительный защитный слой, а значит, тепло сохраняется лучше. В сапогах с внутренним слоем из теплого материала или меха будет еще комфортнее. Если в обуви нет дополнительного утепления, то на помощь придут качественные стельки, которые зачастую состоят из нескольких слоев различных материалов: шерсти, алюминия, пробкового покрытия.

7. Вспомните про гетры

В 2024 году в моду вернулись гетры, поэтому образ с юбкой или платьем можно дополнить не только теплыми носками или стильными гольфами, но и этим согревающим аксессуаром. И если раньше они ассоциировались с одеждой для танцоров или вечеринками 80-х, то сейчас гетры — популярный элемент уличного стиля, который появляется в новых коллекциях модных дизайнеров.

8. Выбирайте длинную верхнюю одежду

Задача верхней одежды и обуви при сочетании с юбками и платьями вполне понятна — нужно оставить как можно меньше открытых участков тела. Длинные пальто и куртки с этой задачей справляются отлично. Кроме того, такие модели помогут гармонизировать весь образ. Например, пальто оверсайз необычного цвета будет эффектно контрастировать с нейтральной юбкой или платьем. А верхняя одежда базовых оттенков поможет создать элегантный образ.

9. Учитывайте толщину подошвы

Часто с юбками и платьями так и хочется надеть изящную обувь на каблуке. Но для защиты от холода и лучшей устойчивости при гололедице более эффективны будут модели на толстой рифленой подошве. А при правильном сочетании с остальной одеждой они будут смотреться не менее выигрышно. Например, если под них подобрать шарф и шапку или примерить замшевые ботинки бежевого цвета с такой же подошвой.