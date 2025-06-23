10 предметов в доме, которые безобидны только на первый взгляд

Многие из нас используют пластиковые контейнеры для еды, например, для школьных обедов. Однако стоит знать, что это может навредить как детям, так и взрослым. Употребление пищи из пластиковых контейнеров значительно увеличивает риск нарушения работы внутренних органов и развития некоторых заболеваний.

При нагревании пластик выделяет крошечные вредные частицы, которые попадают в пищу, а затем и в организм. Это может привести к нарушению выработки гормонов, снижению способности к обучению, ослаблению памяти, а также к серьёзным повреждениям мозга, сердца, печени, лёгких и почек. Исследование показало, что наличие микропластика в организме увеличивает риск сердечного приступа и инсульта на целых 50%.