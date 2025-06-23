10 предметов в доме, которые безобидны только на первый взгляд
Пользуясь повседневными вещами, мы даже не задумываемся о том, какую опасность они могут в себе таить. И зря, ведь иногда они способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем и ухудшить наше самочувствие.
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Пластиковые контейнеры
Многие из нас используют пластиковые контейнеры для еды, например, для школьных обедов. Однако стоит знать, что это может навредить как детям, так и взрослым. Употребление пищи из пластиковых контейнеров значительно увеличивает риск нарушения работы внутренних органов и развития некоторых заболеваний.
При нагревании пластик выделяет крошечные вредные частицы, которые попадают в пищу, а затем и в организм. Это может привести к нарушению выработки гормонов, снижению способности к обучению, ослаблению памяти, а также к серьёзным повреждениям мозга, сердца, печени, лёгких и почек. Исследование показало, что наличие микропластика в организме увеличивает риск сердечного приступа и инсульта на целых 50%.
Шампуни с сульфатами
Сульфаты — это химические вещества, отвечающие за образование пены в шампунях. Однако их содержание может навредить коже головы и волосам. Сульфаты лишают волосы натуральных масел, что приводит к сухости, раздражению и повреждению кожи головы. Обладателям сухих и повреждённых волос стоит избегать таких шампуней, поскольку сульфаты сделают их ещё более ломкими и тусклыми. Если у вас чувствительная кожа, сульфаты могут вызвать раздражение. Для окрашенных волос эти вещества также нежелательны, так как они способствуют вымыванию краски.
Солнцезащитные кремы с оксибензоном
Оксибензон в составе солнцезащитных кремов — не лучший выбор как для детской, так и для взрослой кожи. Хотя он эффективно защищает от опасных УФ-лучей типа А, повреждающих ДНК и увеличивающих риск рака кожи, сам оксибензон, по мнению некоторых исследователей, способен нанести не меньший вред организму. Он легко впитывается в кожу и может вызывать гормональные нарушения, а иногда и аллергические реакции. Для детей это вещество особенно вредно, поскольку они более восприимчивы к воздействию химикатов.
Средства для выпрямления волос
Формальдегид — одно из наиболее распространенных активных веществ в средствах для выпрямления волос. Некоторое время назад даже обсуждался его запрет, поскольку было выявлено, что он может вредить женскому здоровью. Однако такие стайлинговые средства могут содержать и другие опасные компоненты. Исследования показали, что у женщин, использовавших средства для выпрямления волос более четырёх раз в год, рак матки диагностировался вдвое чаще, чем у тех, кто ими не пользовался.
Газированные напитки с аспартамом
Аспартам, содержащийся в газировках, может негативно влиять на здоровье детей. Этот некалорийный подсластитель провоцирует у детей тягу к более сладкой пище, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на весе тела и здоровье в целом в долгосрочной перспективе. Некоторые эксперты и вовсе рекомендуют избегать напитков с аспартамом для детей до 5 лет. Аспартам также называют возможным канцерогеном, но для окончательных выводов по этой теме требуется гораздо больше исследований.
Антибактериальное мыло
Часто в антибактериальное мыло добавляют триклозан. Некоторое время назад исследователи потребовали от производителей мыла с этим веществом доказать его эффективность по сравнению с обычным мылом, но таких доказательств получено не было. Проблема в том, что при частом использовании мыла с триклозаном может развиться устойчивость бактерий к антибиотикам, что снизит эффективность лечения.
Кроме того, антибактериальное мыло может создать ложное чувство безопасности, из-за чего человек будет мыть руки менее тщательно. Триклозан также сушит кожу рук и значительно уменьшает количество полезных бактерий.
Дезодоранты и антиперспиранты
Большинство современных антиперспирантов содержат алюминий, который блокирует потовые железы. Людям с заболеваниями почек лучше отказаться от такой продукции, так как их организм не сможет быстро отфильтровать алюминий, что приведёт к его накоплению.
Исследователи также выявили, что парабены, триклозаны и фталаты, часто содержащиеся в этих косметических средствах, могут нарушать гормональную систему или вызывать другие проблемы со здоровьем. Однако для полного понимания воздействия низких доз этих веществ требуются дополнительные исследования.
Постельное белье из синтетических материалов с красителями
Лучше отдавать предпочтение постельному белью из натуральных тканей. Например, полиэстер, производимый из нефти, содержит полиэтилентерефталат. При контакте с кожей полиэстер может вызывать раздражение, аллергию, повышенное потоотделение и даже влиять на мужскую и женскую фертильность.
Полиэстер сложнее красить, чем натуральные ткани. Для окрашивания часто используются дисперсные красители, каустическая сода и гидросульфит натрия. При контакте с жидкостью, такой как пот, эти вещества могут стать токсичными, что приводит к выделению опасных микрочастиц тканью.
Освежители воздуха с ЛОС
Привычные нам освежители воздуха далеко не так безобидны. Они содержат летучие органические соединения (ЛОС), выделяющиеся в виде газов из твёрдых или жидких веществ. ЛОС также могут выделяться из некоторых чистящих средств, новой мебели или ковров. Длительное пребывание в помещении с высокой концентрацией ЛОС может оказать краткосрочное и долгосрочное пагубное влияние на здоровье, вызывая раздражение глаз, носа, горла, головные боли, потерю координации, тошноту, а также повреждения печени, почек или центральной нервной системы. Некоторые виды ЛОС могут быть канцерогенами.
Эксперты советуют не пользоваться освежителями воздуха. Вместо этого рекомендуется регулярно пылесосить, менять вентиляционные фильтры и чаще стирать постельное бельё, чтобы уменьшить количество аллергенов и пыли.
Тампоны
Недавние исследования показали, что в тампонах могут содержаться частицы мышьяка и свинца. Хотя дозы этих веществ невелики, учёные предупреждают: безопасного уровня воздействия свинца на организм не существует. Этот элемент способен негативно влиять на женское репродуктивное здоровье. Выяснилось, что органические тампоны чаще содержат мышьяк, а неорганические — свинец. Причём средняя концентрация свинца в тампонах примерно в 10 раз превышает максимально допустимый уровень в питьевой воде, а мышьяка — в 5 раз.
Выращивать цветы дома — это приятное занятие. Однако стоит знать, что некоторые из растений не такие уж и безобидные.