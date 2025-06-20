Мы решили похулиганить и телепортировали персонажей из любимых кинолент в анимационные миры

Интересное
1 час назад

В детстве многие из наших читателей спорили с родителями, выбирая, что же смотреть по телевизору — кино или мультики. Если у каждого фильма была бы анимационная версия — наверняка остались бы довольны и дети, и взрослые. Но ничего не мешает пофантазировать и представить, как бы выглядели герои фильмов в мультфильме. Став рисованными, персонажи свое обаяние уж точно не утратят.

В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

«Властелин колец: Братство Кольца»

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

«Титаник»

«Иван Васильевич меняет профессию»

«Гарри Поттер и философский камень»

А вот еще и вся троица:

«Служебный роман»

«Трансформеры: Последний рыцарь»

«Бриллиантовая рука»

«Кинг Конг»

G F
8 часов назад

Почему палец кинг-конга торчит из скулы, а рука вообще не понятно откуда

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«Москва слезам не верит»

«Форрест Гамп»

«Жестокий романс»

НибаньтиКрипто
1 час назад

Прям интересно в каком жанре могла бы игра получиться. Шутер, в котором нужно грохнуть Карандышева первой. И Паратова разоблачить в бонусной главе.

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Существует больше сотни персонажей, имеющих свое воплощение и в кинематографе, и в мультипликации. А что если перенести нарисованных героев в реальную жизнь и сделать из них людей? Мы уже попытались — и вот что у нас получилось.

Комментарии

Уведомления
Juniper
8 часов назад

Как это теперь называется? Лютый кринж? Деpьмo, говоря понятным языком.
Кто-нибудь, отберите уже у редакции планшеты с AI и графикой, и пусть креативят в блокнотах... если смогут.

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