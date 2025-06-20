Мы решили похулиганить и телепортировали персонажей из любимых кинолент в анимационные миры

В детстве многие из наших читателей спорили с родителями, выбирая, что же смотреть по телевизору — кино или мультики. Если у каждого фильма была бы анимационная версия — наверняка остались бы довольны и дети, и взрослые. Но ничего не мешает пофантазировать и представить, как бы выглядели герои фильмов в мультфильме. Став рисованными, персонажи свое обаяние уж точно не утратят.