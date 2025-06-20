Мы решили похулиганить и телепортировали персонажей из любимых кинолент в анимационные миры
В детстве многие из наших читателей спорили с родителями, выбирая, что же смотреть по телевизору — кино или мультики. Если у каждого фильма была бы анимационная версия — наверняка остались бы довольны и дети, и взрослые. Но ничего не мешает пофантазировать и представить, как бы выглядели герои фильмов в мультфильме. Став рисованными, персонажи свое обаяние уж точно не утратят.
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«Ирония судьбы, или С легким паром!»
«Властелин колец: Братство Кольца»
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
«Титаник»
«Иван Васильевич меняет профессию»
«Гарри Поттер и философский камень»
А вот еще и вся троица:
«Служебный роман»
«Трансформеры: Последний рыцарь»
«Бриллиантовая рука»
«Кинг Конг»
«Москва слезам не верит»
«Форрест Гамп»
«Жестокий романс»
Прям интересно в каком жанре могла бы игра получиться. Шутер, в котором нужно грохнуть Карандышева первой. И Паратова разоблачить в бонусной главе.
Существует больше сотни персонажей, имеющих свое воплощение и в кинематографе, и в мультипликации. А что если перенести нарисованных героев в реальную жизнь и сделать из них людей? Мы уже попытались — и вот что у нас получилось.
Комментарии
Как это теперь называется? Лютый кринж? Деpьмo, говоря понятным языком.
Кто-нибудь, отберите уже у редакции планшеты с AI и графикой, и пусть креативят в блокнотах... если смогут.
А почему всех с одном стиле? Могли что-то прикольное сделать, а тут же все одинаковые, Наташ