Я запретила свекрови оставаться с моими детьми. И вот почему
Каждая мама хочет быть уверена, что с ее ребенком ничего не случится, когда он остается с бабушкой. Но что делать, если самые близкие пытаются перекроить вашу жизнь и даже подстроить внуков под себя? Одна пользовательница сети поделилась историей, после которой решила, что ее ребенок больше никогда не останется со свекровью.
История молодой мамы, которая потрясла интернет
Недавно девушка родила сына. Свекровь захотела получше познакомиться с внуком и заявила о своем намерении забрать его на целый день, чтобы покатать на машине. Ребенку на тот момент было всего лишь 5 недель от роду.
Девушка рассказала: «Мой сын на грудном вскармливании. Он никогда не ест из бутылочки, если я даже и даю ее, то он сосет из нее лишь несколько секунд, а потом требует грудь. Когда я выхожу из комнаты больше чем на несколько минут, он начинает испытывать дикую тревогу. Свекровь неоднократно говорила моему супругу, что нам нужно заставить сына есть из бутылочки, чтобы она могла забрать его на целый день».
Героиня упоминает, что для нее это третий ребенок, а вот для свекрови это первый внук. Свекровь утверждает, что мама не знает, как будет лучше для ребенка, а вот она в курсе. Возмущенная девушка продолжила: «Родственники говорят, что я эгоистка, так как держу ребенка подальше от бабушки. Но это неправда! Я с радостью позволяю проводить им время вместе, когда они оба рядом со мной».
Свекровь девушки из другого города, она не знает местности и даже не сказала о том, в каком отеле планирует остановиться. Женщина не говорит, что они будут делать с внуком, куда пойдут и как долго она хочет оставаться с ним. Девушка беспокоится: «Вся эта ситуация вызывает у меня тревогу. Мой партнер сказал, что не будет жить с женщиной, которая настолько эгоистична, что препятствует тому, чтобы сын виделся с бабушкой. Но я просто пытаюсь защитить своего ребенка».
Кстати, узнав о беременности невестки, свекровь настаивала на том, чтобы она рожала в ее стране. Но девушка ясно дала понять, что это невыполнимо. Также свекровь неоднократно высказывала желание увести внука в свою страну, чтобы он изучал язык и культуру. Героиня переживает: «Я боюсь, что она со своим сыном что-то замышляет за моей спиной. Ведь я часто в последнее время слышала, что излишне контролирую, манипулирую и драматизирую. Мне кажется, я уже теряю контроль над всей этой ситуацией. Но решила, что свекрови очень повезет, если она вообще когда-то его еще увидит, учитывая ее странное поведение. Как вы думаете — я властная и эгоистичная или просто любящая и оберегающая мать?»
Что же думают пользователи сети?
- Это ваш ребенок, а любые другие родственные отношения уже вторичны. Нет ни одной причины, по которой новорожденный должен быть вдали от родителей, если только они сами не считают это необходимым. Ваш ребенок — не библиотечная книга. Вы не обязаны отдавать его на время, чтобы развлечь родственников. © TarzanKitty / Reddit
- А что не так с вашим партнером? Ему нужно осознать, что предложения его матери безумны. Вообще, я бы поговорила с отцом ребенка и пересмотрела отношения с ним. © ACM915 / Reddit
- Я полностью за то, чтобы внуки проводили выходные с бабушками и дедушками. По крайней мере, в моей семье так принято. Но тут другая история. Ребенку всего лишь 5 недель, и он на грудном вскармливании. © TakeMeToThePalace / Reddit
Люди, которые зареклись оставлять детей с бабушками
А вот еще истории, после которых люди решили, что больше никогда не оставят своих детей с бабушками:
- Муж, теперь уже бывший, на третий день после родов начал настаивать на том, чтобы моя свекровь пришла посидеть с малышкой, в то время пока мы будем на ужине. Я и не думала соглашаться на такое. Он продолжал настаивать, у нас разгорелся жуткий скандал. Выяснилось, что его мать уверена: ей срочно нужно «наладить связь» с нашим ребенком, причем непременно в течение первых семи дней! Я заявила ему, что единственная связь, о которой нам всем стоило бы переживать, это наша с ней. Мне пришлось сказать это прямо в глаза свекрови. © lindalou1987 / Reddit
- Свекровь получила возможность побыть наедине с моим сыном, только когда ему было уже несколько месяцев. И первое, что она сделала, — сунула ему в рот соску. Она знала, что я их запретила! Поэтому, когда я пришла забирать сына и увидела его с пустышкой, устроила скандал. Она, как ни в чем не бывало, ответила: «Когда он со мной, я могу делать с ним все, что захочу». Больше я никогда не оставляла ее наедине с ним, пока он не смог говорить и «стучать». © Homeboat199 / Reddit
- Пришли с сынулей на осмотр к педиатру, а доктор вдруг выдает: «Мне ваша свекровь уже неделю названивает и медицинскую карточку Саши требует! Дескать, она бабушка, имеет право!» У меня аж челюсть отвисла. Я набрала свекровь и как на духу сказала, что если что-то касающееся здоровья внука интересует, то, пожалуйста, ко мне. Или же вовсе прекратим наше общение.
- Отправила свекровь с ребенком в цирк. Представление уж час как закончилось, а от них ни слуху, ни духу — свекровь трубку не берет. Я уже в истерике бьюсь, собираюсь их с собаками искать, как звонит свекровушка и спокойно выдает: «Я Кирюшу на ночевку забрала к себе. Подумала, зачем нам такой крюк до вашего дома делать».
- Мы с мужем собрались в отпуск. Оставили пятилетнего сына со свекровью. По возвращении из поездки пошла забирать сынишку. Загадочно улыбающаяся свекровь встретила меня и с порога заявила: «Приготовила сюрприз! Вы своего Митю просто не узнаете. Настоящая трансформация!» Я уже в панике. И тут выходит сын. У меня был шок! Ведь вместо золотистых кудрей у него на голове красовался короткий «ежик». Сияющая свекровь пояснила: «Я сделала из него мужчину! Бабушке виднее, как надо!» После такого «сюрприза» я больше никогда не оставляла наедине сына с его бабушкой.
Иногда наши вторые половинки оказываются теми еще фруктами. Иногда их закидоны ну просто не подвластны никакой логике.