Я запретила свекрови оставаться с моими детьми. И вот почему

Недавно девушка родила сына. Свекровь захотела получше познакомиться с внуком и заявила о своем намерении забрать его на целый день, чтобы покатать на машине. Ребенку на тот момент было всего лишь 5 недель от роду.

Девушка рассказала: «Мой сын на грудном вскармливании. Он никогда не ест из бутылочки, если я даже и даю ее, то он сосет из нее лишь несколько секунд, а потом требует грудь. Когда я выхожу из комнаты больше чем на несколько минут, он начинает испытывать дикую тревогу. Свекровь неоднократно говорила моему супругу, что нам нужно заставить сына есть из бутылочки, чтобы она могла забрать его на целый день».

Героиня упоминает, что для нее это третий ребенок, а вот для свекрови это первый внук. Свекровь утверждает, что мама не знает, как будет лучше для ребенка, а вот она в курсе. Возмущенная девушка продолжила: «Родственники говорят, что я эгоистка, так как держу ребенка подальше от бабушки. Но это неправда! Я с радостью позволяю проводить им время вместе, когда они оба рядом со мной».