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18 известных красоток, которые снова поменяли стиль. И теперь даже преданные фанаты их не сразу узнают

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Перемены во внешности звезд часто вдохновляют нас самих на смену имиджа. Увидев новую прическу популярной актрисы, поклонницы просят парикмахеров сделать им точно такую же. Правда, знаменитости меняют стиль так часто, что непросто уследить за переменами. Казалось бы, еще вчера любимая телезвезда была блондинкой, а сегодня уже превратилась в жгучую брюнетку.

Мы в ADME любим, когда звезды не боятся внешних перемен, и узнали, кто из них недавно сменил прическу.

Шарлиз Терон

0070205 / Reporter / East News, © Tinseltown / Shutterstock.com, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Тори Спеллинг

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Joy Scheller / LFI / East News

Зендея

GUILLAUME COLLET / SIPA / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, fernandoallende@broadimage / Broad Image / East News

Кеша

Richard Shotwell / Invision / AP / East News, Invision / Invision / East News

Хэлли Берри

Anthony Behar / Sipa USA / East News, agefotostock / East News, jenloweryphoto@broadimage / Broad Image / East News

Шакира

AP / East News, Anthony Behar / Sipa USA / East News, Invision / Invision / East News

Милли Бобби Браун

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Карли Клосс

Gilbert Flores / Broadimage / East News, Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Клэр Фой

Chris Pizzello / Invision / AP / East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Кендалл Дженнер

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Селена Гомес

Rich Fury / Invision / AP / East News, Mayer / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

Николь Шерзингер

AFP / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Деми Ловато

John Barrett / PHOTOlink.net / Everett Collection / East News, PacificCoastNews / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

Лили Джеймс

© DELBO ANDREA / Shutterstock.com, Invision / Invision / East News, CJ Rivera / Everett Collection / East News

Люси Хейл

Arthur Mola / Invision / AP / East News, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Румер Уиллис

Celebrity Monitor, PacificCoastN / East News, Admedia, Inc / Sipa USA / East News

Эмма Стоун

East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Меган Фокс

А как часто вы меняете прическу и цвет волос?

Фото на превью AFP / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
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AdMe/Культура/18 известных красоток, которые снова поменяли стиль. И теперь даже преданные фанаты их не сразу узнают
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