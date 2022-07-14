18 известных красоток, которые снова поменяли стиль. И теперь даже преданные фанаты их не сразу узнают
Перемены во внешности звезд часто вдохновляют нас самих на смену имиджа. Увидев новую прическу популярной актрисы, поклонницы просят парикмахеров сделать им точно такую же. Правда, знаменитости меняют стиль так часто, что непросто уследить за переменами. Казалось бы, еще вчера любимая телезвезда была блондинкой, а сегодня уже превратилась в жгучую брюнетку.
Мы в ADME любим, когда звезды не боятся внешних перемен, и узнали, кто из них недавно сменил прическу.
Шарлиз Терон
0070205 / Reporter / East News, © Tinseltown / Shutterstock.com, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Тори Спеллинг
Зендея
Кеша
Хэлли Берри
Шакира
Милли Бобби Браун
Карли Клосс
Клэр Фой
Кендалл Дженнер
Селена Гомес
Николь Шерзингер
Деми Ловато
Лили Джеймс
© DELBO ANDREA / Shutterstock.com, Invision / Invision / East News, CJ Rivera / Everett Collection / East News
Люси Хейл
Румер Уиллис
Эмма Стоун
Меган Фокс
А как часто вы меняете прическу и цвет волос?
Фото на превью AFP / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
AdMe/Культура/18 известных красоток, которые снова поменяли стиль. И теперь даже преданные фанаты их не сразу узнают
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