18 известных красоток, которые снова поменяли стиль. И теперь даже преданные фанаты их не сразу узнают

Перемены во внешности звезд часто вдохновляют нас самих на смену имиджа. Увидев новую прическу популярной актрисы, поклонницы просят парикмахеров сделать им точно такую же. Правда, знаменитости меняют стиль так часто, что непросто уследить за переменами. Казалось бы, еще вчера любимая телезвезда была блондинкой, а сегодня уже превратилась в жгучую брюнетку.