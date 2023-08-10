7 моделей сумок, которые парижанки носят годами

Базовый гардероб и небрежная укладка лежат в основе секрета французской непринужденности. Как в одежде, так и в аксессуарах истинные парижанки придерживаются спокойных цветов: черного, белого, бежевого, темно-синего, терракотового. Их стремление к простоте, конечно же, распространяется и на главный дамский аксессуар — сумку.

Кросс-боди

Француженкам категорически не нравятся огромные сумки. Аксессуар небольшого размера хорош тем, что он демонстрирует окружающим: этой женщине не нужно таскать с собой гору косметики и средств по уходу, чтобы выглядеть великолепно. Поэтому парижанки скорее отдадут предпочтение маленьким и средним сумкам классических форм и цветов, которые можно носить через плечо. По этой же причине француженка никогда не будет носить рюкзак. Для нее он остается практичной сумкой, куда можно упаковать вещи, например, для путешествия, но никак не модным аксессуаром.

Сумка-корзина

Сумки-корзины хоть часто и большие по объему, за счет своего дизайна создают ощущение легкости и непринужденности. Такой аксессуар можно носить весной и летом, а можно вдохновиться примером Джейн Биркин, которая носила сумку-корзину круглый год. К такой модели подойдет одежда в самых базовых, естественных оттенках. А натуральные ткани вроде льна, шелка и хлопка — идеальный фон для аксессуара. Еще один лайфхак: все необходимое можно носить не в самой корзине, а внутри небольшой сумочки, вложенной внутрь.

Соломенная сумка-тоут

Вместительные сумки из соломы или рафии на юге Франции можно встретить абсолютно на каждом шагу, особенно на фермерских рынках. По этой причине ее иногда называют французской рыночной сумкой. Если вы идете на пляж или в магазин, нет лучшего летнего аксессуара, чем большая соломенная сумка-тоут.

Сумка в форме полумесяца

Простая и элегантная форма сумки — полумесяц — фаворит парижских модных домов в этом году. Чтобы усилить эффект «французского шика», сделайте ставку на «дорогие» цвета: шоколадный, бежевый или бордовый.

Винтажная сумка

Француженки в большинстве своем не гонятся за быстрыми трендами. Те, кто хочет выделяться, отдают предпочтение уникальным винтажным моделям. Они подчеркивают индивидуальность, и уж точно трудно встретить другую девушку с точно таким же аксессуаром.

Сумка-багет

Багет — это небольшая компактная сумка на коротком ремешке для ношения под мышкой или в руке. Эта модель за счет своей миниатюрности и лаконичности стабильно пользуется большой популярностью у дизайнеров и парижанок.

Вечерняя сумка или клатч

Отправляясь на ужин в Париже, никто не станет брать с собой большую сумку. Маленькая вечерняя сумочка практична и способна вместить все необходимое — губную помаду, деньги, духи. Она украсит любой наряд и подойдет для ночных прогулок по городу.