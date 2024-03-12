16 платьев с красной дорожки «Оскара», из-за которых сейчас гудит весь интернет

На различных светских мероприятиях знаменитости будто соревнуются между собой в оригинальности, выбирая самые смелые и неоднозначные образы. И только на церемонию вручения премии «Оскар» звездные красотки приходят в элегантных платьях в пол — ведь таков дресс-код мероприятия. Давайте же полюбуемся роскошными нарядами с красной дорожки одного из самых важных событий 2024 года в мире киноискусства.

Марго Робби

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Многие ожидали, что Марго придет на церемонию в розовом наряде а-ля Барби, поскольку на протяжении последних нескольких месяцев актриса то и дело появлялась на красных дорожках в «кукольных» нарядах. Однако звезда отдала предпочтение облегающему черному платью от Versace из свежей коллекции, и поклонники предположили, что таким образом она выразила протест против пренебрежительного отношения Академии к ее игре в фильме «Барби».

Америка Феррера

Richard Shotwell / Invision / East News , Chris Pizzello / Invision / East News

А другая звезда фильма «Барби», Америка Феррера, все-таки решила отдать дань уважения популярной киноленте и пришла на премию в платье цвета розовый металлик. Этот роскошный наряд был сшит на заказ модным домом Versace. Как мы можем убедиться, спинка платья выглядела не менее эффектно. А дополнила артистка наряд массивным колье от Pomellato с красными рубеллитами.

Эмма Стоун

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Платье Эммы Стоун на «Оскаре» в 2024 году называют самым гламурным из всех нарядов, в которых актриса когда-либо появлялась на публике. Это великолепие мятного цвета было изготовлено брендом Louis Vuitton специально для знаменитости. А стилист Эммы обыграла образ роскошным колье с желтым бриллиантом весом 30 карат.

Аня Тейлор-Джой

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Молодая голливудская звезда очаровала всех своим платьем-бюстье от Dior, юбка которого была выполнена в виде лепестков. За кулисами церемонии Аня рассказала, что ее образ был вдохновлен полотном Боттичелли «Рождение Венеры». Также этот наряд отсылает наблюдателя к другому культовому творению Dior — платью с идентичной юбкой под названием Junon из коллекции середины прошлого века.

Эмили Блант

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Эмили Блант позировала фотографам в наряде от Schiaparelli, и ее образ, судя по всему, стал самым высмеиваемым в интернете. Так, пользователи сети шутили, что декор в районе бедер напоминал очертания нижнего белья. Не обошла публика вниманием и «парящие» лямки платья, заявив, что актрисе следовало бы выбрать наряд по размеру.

Chris Pizzello / Invision / East News

Позднее стилист актрисы поведала, что для нее и ее подопечной не стала сюрпризом такая реакция: «Мы с Эмили не против поэкспериментировать. Знала ли я, что публика будет обсуждать лямки? Конечно! Волнует ли это меня? Нет! Те люди, которые любят моду и разные интересные вещи, явно оценят этот образ, а приверженцы классики будут плеваться. Так или иначе, выглядела Эмили прекрасно».

Ариана Гранде

The Grosby Group / Grosby Group / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Ариана Гранде, которая сыграла добрую волшебницу Глинду в ленте «Злая», и на красной ковровой дорожке «Оскара» решила побыть сказочной героиней. И, надо сказать, в этом розовом наряде от Giambattista Valli певица выглядела величественно. Во многом благодаря объемной накидке, в которой звезда спрятала руки. А в качестве украшений Ариана выбрала колье и серьги из белого золота от Tiffany.

Лили Глэдстоун

Rafael Lanus / The Grosby Group / Grosby Group / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Звезда фильма «Убийцы цветочной луны» выглядела неотразимо в темно-синем бархатном платье-бюстье от Gucci. Самой запоминающейся деталью наряда был шлейф, который украшала вышивка белой нитью. Украшения Лили гармонировали с ее платьем: серьги в виде цветочных лепестков выглядели так же, как и узор на шлейфе.

Кирстен Данст

Jordan Strauss / Invision / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Кирстен Данст также выбрала наряд от Gucci, но ее платье отличалось лаконичным дизайном. И образ актрисы уже щедро похвалили модные издания, назвав его вневременным. Однако самой Кирстен вещь принесла некоторые неудобства: на красной дорожке она споткнулась и едва не упала. Актриса ничуть не смутилась, а лишь посмеялась над собой.

Ванесса Хадженс

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Актриса пришла на церемонию будучи в деликатном положении и выглядела просто восхитительно. Она надела черное платье в пол от Vera Wang с закрытым верхом и драпировкой в районе пояса. Украшения Ванесса также выбрала роскошные: звезда надела колье от Chopard с желтым бриллиантом грушевидной формы весом около 10 карат.

Зендея

Rafael Lanus / The Grosby Group / Grosby Group / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Модные издания окрестили этот наряд от Armani платьем «два в одном». И неспроста: его асимметричный верх выглядел так, будто был сшит из двух разных вещей. Одна половина наряда представляла собой платье-бюстье, а вторая — струящуюся накидку с узорами. Без открытой спины также не обошлось.

Jordan Strauss / Invision / East News

Знатоки моды и стиля также похвалили укладку Зендеи, заявив, что она будет актуальна во все времена. А в этом материале мы рассказывали, как так получилось, что Зендея стала одним из главных кумиров современности.

Дженнифер Лоуренс

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News , Chris Pizzello / Invision / East News

Наряды в горошек не так уж и часто встречатся на самой престижной кинопремии в мире, потому Дженнифер Лоуренс явно стремилась выделиться, выбирая платье с таким узором. И ей это удалось. Данный ансамбль был представлен в коллекции Dior 2024 года. А визажисты актрисы вдохновлялись образами Старого Голливуда.

Леа Льюис

DAVID SWANSON / AFP / East News , Richard Shotwell / Invision / East News

Вот уж действительно воздушный образ получился у стилистов актрисы Леа Льюис. Бледно-розовое платье с асимметричным подолом, разрезом до бедра и эффектной спинкой изготовил бренд Lever Couture. Многие пользователи сети назвали этот наряд лучшим на церемонии 2024 года.

Кэри Маллиган

Jordan Strauss / Invision / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Актриса предпочла новомодным вещам старый добрый винтаж. На церемонию награждения она надела реплику культового платья Balenciaga из коллекции 1951 года и дополнила его длинными перчатками. Аксессуары знаменитость также решила использовать соответствующие образу: она выбрала старинные серьги с бриллиантами из антикварного бутика Fred Leighton. А в этой статье мы показывали других знаменитостей, которые красовались на публике в винтажных нарядах.

Флоренс Пью

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Флоренс Пью выбрала изящный наряд от Del Core. Его полупрозрачный верх был украшен бисером, который, по задумке дизайнера, был должен вызывать ассоциации с каплями воды на листьях. Завершали образ туфли на массивной платформе от Piferi и знаменитое колье-змейка от Bulgari.

Грета Ли

Rafael Lanus / The Grosby Group / Grosby Group / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

На красную дорожку «Оскара» Грета Ли явилась в платье с весьма оригинальным дизайном от Loewe. Белый воротник наряда сзади напоминал шаль, концы которой плавно переходили в своеобразные карманы. Украшения звезда также выбрала необычные: ее серьги были изготовлены в виде скрепок, украшенных бриллиантами.

Шарлиз Терон

Jordan Strauss / Invision / East News , Chris Pizzello / Invision / East News

Платье в бельевом стиле от Dior, которое надела Шарлиз Терон, хоть и навевало мысли о Голливуде 1920-х годов, но ничуть не противоречило смелости современной моды. Так, верх ее наряда был весьма нетривиальным: по центру выреза имелась занятная деталь, которая выглядела как перекрученная ткань. Аналогичный дизайн был у одной из бретелей. Также артистка дополнила платье обилием украшение от Boucheron.

А в этом материале мы писали, как красотка Шарлиз бросила вызов обществу, отказавшись принимать стереотипы о женском возрасте.