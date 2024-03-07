16 случаев, когда знаменитости выбрали наряды из старых коллекций и ни разу не прогадали

Пока одни звезды стремятся впечатлить нас эффектными нарядами из самых свежих коллекций, другие делают ставку на проверенные образы. Они выходят в свет в винтажных ансамблях, которые публика уже оценила по достоинству пару-тройку десятилетий назад. Беспроигрышный ход, мы считаем.

Этот эффектный костюм Mugler модель показала в 1998 году, а в 2022 его примерила Ким Кардашьян и опубликовала крутой снимок на своей страничке в соцсети

Guy Marineau / Starface / STARFACE PHOTO / East News

В 1991 году Наоми Кэмпбелл продемонстрировала публике яркое платье Versace, а 31 год спустя такое же надела модель Мадалина Генеа на премьеру фильма «Блондинка»

В 2001 году Бьорк навела шуму, когда вышла на красную дорожку «Оскара» в «лебедином» платье от Marjan Pejoski. В 2023 наряд решила примерить певица Розалия

Robert Hepler / Everett Collection / EAST NEWS

На премьере фильма «Девушка из Плейнвилля» Эль Фэннинг красовалась в платье Givenchy из коллекции 1987 года

В 1999 году Кэтрин Зета-Джонс блистала в Каннах в платье Mugler из коллекции того же года. А в 2023 Лиа Мишель вышла в таком же наряде, но другого оттенка

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Во время Каннского кинофестиваля 2022 года Белла Хадид предстала перед поклонниками в платье Versace 2003 года и выглядела неотразимо. Впрочем, как и всегда

Comi Simone / IPA / ABACA / Abaca / East News

В 1995 году Клаудия Шиффер показала роскошный ансамбль Chanel, а почти 30 лет спустя его выгуляла Марго Робби — в 2024 году

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На Неделе моды в Париже 2021 года Ирина Шейк позировала фотографам в винтажном платье Mugler, сшитом в конце прошлого века

В 2022 году Ким Кардашьян примерила реплику культового платья от Stephen Sprouse, которое носила Кармен Электра в 1998. Кармен осталась в восторге от образа Ким

Звезда новой экранизации «Дрянных девчонок» Авантика посетила светское мероприятие в роскошном наряде Herve Leger из коллекции 1996 года

Модель София Ричи на собственную свадьбу надела копию платья Chanel, которое демонстрировала публике Клаудия Шиффер в 1993 году

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В 1994 году Элизабет Херли влюбила в себя всех, надев роскошное платье Versace, декорированное булавками. А потом ее образ повторила Леди Гага

LUCA SGRO / bauergriffinonline.com / East News

Ким Кардашьян не смогла пройти мимо наряда Alexander McQueen 2003 года, который назвали одним из величайших платьев современной истории моды

На премьеру фильма «Мадам Паутина» Изабела Мерсед явилась в костюме Versace из коллекции 1999 года. Тогда его надевала Наоми Кэмпбелл

EAST NEWS , Jordan Strauss / Invision / East News

В 2024 году Марго Робби в очередной раз всех покорила, когда вышла в платье Vivienne Westwood. Оно было вдохновлено другим нарядом этого бренда — из коллекции 1998 года

На премьеру второй части «Дюны» Зендея пришла в футуристическом костюме Mugler, первая версия которого была изготовлена аж в 1990 году

© K.J.Donell / Alamy Stock Photo , Vianney Le Caer / Invision / East News Vianney Le Caer / Invision / East News

Фото на превью Robert Hepler / Everett Collection / EAST NEWS