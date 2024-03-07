16 случаев, когда знаменитости выбрали наряды из старых коллекций и ни разу не прогадали

Пока одни звезды стремятся впечатлить нас эффектными нарядами из самых свежих коллекций, другие делают ставку на проверенные образы. Они выходят в свет в винтажных ансамблях, которые публика уже оценила по достоинству пару-тройку десятилетий назад. Беспроигрышный ход, мы считаем.
Этот эффектный костюм Mugler модель показала в 1998 году, а в 2022 его примерила Ким Кардашьян и опубликовала крутой снимок на своей страничке в соцсети
Guy Marineau / Starface / STARFACE PHOTO / East News
В 1991 году Наоми Кэмпбелл продемонстрировала публике яркое платье Versace, а 31 год спустя такое же надела модель Мадалина Генеа на премьеру фильма «Блондинка»
В 2001 году Бьорк навела шуму, когда вышла на красную дорожку «Оскара» в «лебедином» платье от Marjan Pejoski. В 2023 наряд решила примерить певица Розалия
Robert Hepler / Everett Collection / EAST NEWS
На премьере фильма «Девушка из Плейнвилля» Эль Фэннинг красовалась в платье Givenchy из коллекции 1987 года
В 1999 году Кэтрин Зета-Джонс блистала в Каннах в платье Mugler из коллекции того же года. А в 2023 Лиа Мишель вышла в таком же наряде, но другого оттенка