18 модниц, которые точно знают, где искать классные вещи

Героини нашей статьи уже давно поняли, что за уникальными вещами нужно идти не в обычные магазины, а в секонд-хенды и комиссионки. Именно там они находят классные вещи, которые не встретишь ни у кого другого.

Мы в AdMe.ru были впечатлены чудесными находками и умением некоторых людей собирать для себя стильные образы.

«Мое дизайнерское приобретение в комиссионном магазине»

Да где вы все находите такие вещи?! © becktasm / Reddit

«Купила это классное платье, а потом мои соседи по комнате его украли»

«Розовые покупки: пиджак-накидка и блузка с балеринами»

«Иногда мне попадаются идеальные винтажные шелковые блузки»

«Думаю, я пойду гулять в этой шубе»

«Шелковое платье Dolce & Gabbana»

«Вот это платье я только что надела на свою свадьбу. Пару недель назад я нашла его на задворках антикварного магазина»

«Мои мечты сбылись»

«Все вещи — одежда из секонд-хенда, которую я собирала»

«В этом недорогом платье я чувствую себя на миллион»

«Великолепное черное платье русалки»

«Нашла эту прелесть в местном комиссионном магазине»

«Нашла это великолепное свадебное платье в переполненном секонд-хенде. Оно просто висело в конце вешалки, и я взяла его»

«Нашла сегодня этот огромный новый свитер с грибами. Мой парень по-любому его присвоит»

«Влюблена во все эти полосы и цвета»

«Купила эту блузку»

«Отличный улов в секонд-хенде»

«Нашла великолепное платье, мне даже не нужно его переделывать. Как же я рада, что сначала зашла в секонд-хенд, а не в свадебный магазин»

В этом платье ты можешь делать все что захочешь. © enidokla / Reddit