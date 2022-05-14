18 модниц, которые точно знают, где искать классные вещи
Героини нашей статьи уже давно поняли, что за уникальными вещами нужно идти не в обычные магазины, а в секонд-хенды и комиссионки. Именно там они находят классные вещи, которые не встретишь ни у кого другого.
Мы в AdMe.ru были впечатлены чудесными находками и умением некоторых людей собирать для себя стильные образы.
«Мое дизайнерское приобретение в комиссионном магазине»
- Да где вы все находите такие вещи?! © becktasm / Reddit
«Купила это классное платье, а потом мои соседи по комнате его украли»
«Розовые покупки: пиджак-накидка и блузка с балеринами»
«Иногда мне попадаются идеальные винтажные шелковые блузки»
«Думаю, я пойду гулять в этой шубе»
«Шелковое платье Dolce & Gabbana»
«Вот это платье я только что надела на свою свадьбу. Пару недель назад я нашла его на задворках антикварного магазина»
«Мои мечты сбылись»
«Все вещи — одежда из секонд-хенда, которую я собирала»
«В этом недорогом платье я чувствую себя на миллион»
«Великолепное черное платье русалки»
«Нашла эту прелесть в местном комиссионном магазине»
«Нашла это великолепное свадебное платье в переполненном секонд-хенде. Оно просто висело в конце вешалки, и я взяла его»
«Нашла сегодня этот огромный новый свитер с грибами. Мой парень по-любому его присвоит»
«Влюблена во все эти полосы и цвета»
«Купила эту блузку»
«Отличный улов в секонд-хенде»
«Нашла великолепное платье, мне даже не нужно его переделывать. Как же я рада, что сначала зашла в секонд-хенд, а не в свадебный магазин»
- В этом платье ты можешь делать все что захочешь. © enidokla / Reddit
А вы где любите покупать одежду?
Фото на превью Ok_Reality148 / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 модниц, которые точно знают, где искать классные вещи
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