20+ фанатов растений, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

Существует огромное количество самых разных хобби. Одним из них является выращивание орхидей — капризных в уходе, но крайне изысканных и, можно смело сказать, обворожительных цветов. Это увлечение насчитывает множество страстных поклонников по всему миру, которые с гордостью делятся своими успехами и красочными фотографиями в соцсетях.

«У этой орхидеи более 96 крупных цветков и бутонов, и она все еще производит новые»

«Нашла орхидею, которая идеально мне подходит, и не смогла пройти мимо»

«3 года назад купила бабушке орхидею в продуктовом магазине. Сейчас у нее 45 цветков»

«Стена с орхидеями моей матери»

«Впервые мои два увлечения совпали. Вчера я огранила этот оранжевый гранат-спессартин, и он получился точь-в-точь как нижний лепесток моей любимой орхидеи»

«Сумасшедшая орхидея моего дедушки»

«После 2 лет бесплодных попыток мой папа наконец-то заставил эту черную орхидею зацвести»

«Люблю эти орхидеи в горшке над моей кроватью. Просыпаюсь с прекрасным видом»

«Папа вырастил самую большую орхидею, которую я когда-либо видел в жизни»

«Моя крошечная орхидея только что зацвела»

«Градиент моей орхидеи»

«Моя „инопланетная“ орхидея демонстрирует свою прекрасную странность»

«Мой босс несет эту огромную орхидею на оценку в общество любителей орхидей. Ей может быть больше 20 лет»

«Жена все время тащит с работы полумертвые орхидеи. Говорит, что они еще могут зацвести. Я не верил. И был неправ»

«В подарок маме я вырастила орхидею в форме сердца. Это была моя первая попытка „дрессуры“ орхидеи, и я довольна тем, что получилось»

«Моя старенькая орхидея»

«Моя орхидея выглядит точь-в-точь как орел»

«Иногда сложно не завидовать подруге. Просто сравните ее орхидею и мою бедолагу»

Спорим, вы никогда не видели орхидею, у которой есть лицо

«Папа ликует — орхидея, которую он выхаживал годами, вновь зацвела»

«На моей орхидее вырос странный цветок. Он довольно агрессивный и попытался перейти на мою руку, когда я потрогала его»