12 вещей, на которые мы регулярно тратимся, хотя толку от них — кот наплакал

Иногда перед покупкой стоит подумать дважды: «А нужна ли мне эта вещь вообще?» Потому что некоторые из них действительно бесполезны, а другие и вовсе вредны. Наша статья именно о тех вещах, покупка которых совершенно необязательна.

Шампуни с термозащитой

По мнению некоторых специалистов, покупая шампуни и кондиционеры с термозащитой, мы просто выбрасываем деньги на ветер. Вреда от их использования не будет, но и пользы тоже немного. Куда логичнее купить термоспрей, который реально помогает защитить локоны от воздействия высокой температуры. Покупка увлажняющего шампуня тоже может стать бессмысленной тратой денег. Вещества, используемые в этих средствах, утяжеляют локоны, так что волосы быстрее становятся жирными. Получается, голову в итоге придется мыть чаще.

Средство для кожи под глазами

На самом деле кремы, предназначенные для области под глазами, скорее всего, лишь уловка производителей, которые утверждают, что в этих местах кожа более чувствительная. Однако обычный крем вполне подходит и для этой области лица, так что не нужно покупать специальный бьюти-продукт. Если же появляется раздражение, то это означает, что проблема в креме и его составе, а не в коже под глазами.

Тканевые маски для лица

Эти косметические средства обрели невероятную популярность. Некоторые дамы отмечают, что после их использования кожа действительно выглядит лучше. Но на деле эффект от применения масок временный, а стоят они немало. При этом по своему воздействию маски ничем не отличаются от увлажняющих кремов и лосьонов, так что тратить на них большие деньги просто глупо.

Ионный очиститель воздуха

Ионные очистители воздуха, которые не снабжены фильтрами, не только малоэффективны, но и могут быть опасны для здоровья. Эти приборы должны улавливать микроскопические частички с помощью отрицательно заряженных ионов, а на деле они вырабатывают небольшое количество озона, который опасен для дыхательной системы. Лучше просто купить очиститель воздуха со сменными фильтрами.

Чистящее средство для труб

К сожалению, от подобных средств иногда вреда больше, чем пользы. Дело в том, что в состав чистящих средств для труб входят агрессивные компоненты, которые разъедают не только жир и грязь, но и сами трубы. Кроме этого, они могут повредить покрытие сантехники. Более эффективные и безопасные средства — вантуз и сантехнический трос.

Гель для бровей

Гели для бровей стали в последнее время очень популярны, хотя раньше мы о них ничего не слышали. На самом деле в большинстве случаев такой продукт — это просто лишняя трата денег. Грамотное окрашивание и стрижка бровей избавляют от необходимости их укладки. А если волоски действительно непослушные и их нужно зафиксировать, то лак или гель для волос, которые наносятся на брови чистой кисточкой от старой туши, отлично справятся с этой задачей.

Средство для чистки экранов

Эти жидкости неплохо работают, но и стоят при этом порядочно. По мнению экспертов, для очистки мониторов и экранов можно использовать простую воду. Смоченная в воде тряпочка из микрофибры очищает поверхности так же эффективно, как и специальное средство.

Ржаные хлебцы, рисовые чипсы и прочие «полезные» закуски

Все эти продукты кажутся отличной альтернативой обычным чипсам и сухарикам, ведь предполагается, что они полезны для здоровья. На деле же в состав таких снеков входят различные добавки и масла. Они достаточно калорийны, но питательных веществ в них немного. Лучше сделать палочки из свежей моркови или заморозить виноград: подобные закуски дешевле и полезнее.

Плетеные корзины для грязного белья

Выглядят эти предметы симпатично, но они не слишком удобны в использовании. Если положить в корзинку слишком много белья, она может деформироваться. К тому же белье цепляется за выступающие ветки и сучки, так что корзинка нередко лишь портит вещи. Разумнее купить изделие из плотной ткани, которою при необходимости можно легко сложить и убрать на полку.

Женские дезодоранты

На полках магазинов практически всегда отдельно стоят мужские и женские дезодоранты. Однако формулы тех и других не различаются, химические соединения в них одинаковые. Небольшая разница может быть лишь в отдушках. Поэтому совершенно нет смысла покупать дезодоранты, где написано «для женщин».

Большие упаковки специй

Иногда кажется, что купить большую упаковку специй — это выгодно. Однако мало кто обращает внимание на срок годности. И едва ли можно израсходовать всю баночку до того, как продукт испортится. Поэтому есть смысл покупать специи в небольших объемах, даже если в пересчете они стоят дороже.

Гель для интимной гигиены

Деликатные части женского тела совершенно не нуждаются в специальных косметических продуктах. Более того, гели с ароматическими добавками могут нарушить естественный барьер, защищающий организм от бактерий и инфекций, а еще вызвать раздражение. Оптимально использовать для гигиенических процедур простую воду. В крайнем случае можно купить мыло для чувствительной кожи без всяких добавок и отдушек.

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