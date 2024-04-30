10 ошибок гардероба молодых мам, которые мешают им выглядеть стильно

Поскольку молодые мамы естественным образом ставят на первое место потребности ребенка, собственный внешний вид оказывается в самом низу списка их приоритетов. Из-за нехватки свободного времени женщинам сложнее следить за последними трендам и уж тем более создавать себе элегантный образ. Рассмотрим наиболее частые ошибки в стиле не так давно рожавших леди и узнаем, от каких покупок стоит вовсе отказаться.

Носить туфли на высоком каблуке

Согласно исследованиям, во время беременности может значительно изменится размер и форма ног женщины. А обувь на высоком каблуке деформирует и перегружает стопы, что очень вредно для опорно-двигательного аппарата. Кроме того, высокий каблук больше не является неотъемлемым признаком элегантности. Отличной альтернативой могут послужить босоножки или сандалии на плоской платформе — настоящая находка для активной мамы, ведь в такой обуви даже спина не заболит.

Выбирать брюки с плиссировкой

Не следует забывать про особенности своей фигуры, которая может значительно изменится после родов. Даже дополнительная ткань на одежде может сыграть злую шутку. Так, плиссированные брюки и брюки со складками и сборками вокруг талии добавляют объема и привлекают лишнее внимание к округлившимся животу и бедрам. Они визуально делают фигуру тяжелее, чем она есть на самом деле. На помощь придут гладкие брюки строгого кроя.

Носить рубашки с оборками

С приходом теплого времени года хочется нарядиться в легкие и воздушные платья и блузки. Но следует помнить, что неудачно расположенные оборки и рюши в области груди делают фигуру громоздкой и неуклюжей. В отличие от одежды с крупными складками, плиссированная рубашка визуально стройнит.

Забывать про аксессуары

Необязательно обвешивать себя бижутерией или каждый раз выходя на улицу с ребенком надевать дорогие ювелирные украшения. Чтобы выйти из обыденности, порой следует добавить несколько симпатичных аксессуаров. Пара простых и элегантных сережек, солнцезащитные очки, интересно повязанный шарфик или удобная модная сумка быстро и легко создадут удачный образ и придадут уверенности.

Не вылезать из спортивной одежды

Даже если нужно просто добежать до магазина, чтобы купить молоко, не следует выходить на улицу в одежде для спорта. Спортивный костюм вообще лучше всего надевать только в том случае, если пунктом назначения является тренажерный зал. Каждый день у молодой мамы должен быть повод почувствовать себя чуточку счастливее, благодаря красивому платью или роскошному костюму. Кстати, женственные платья с цветочным принтом в трендах весны и лета 2024 года.

Отдавать предпочтение джинсам багги

Нередко мамы выбирают одежду больших размеров, не думая, будет ли она хорошо смотреться на их фигуре. Мешковатые джинсы подходят тем, кто ставит комфорт выше стиля. Да, они удобны, но выглядят неряшливо и с легкостью могут прибавить десяток лет. К счастью, существует немало более крутых современных фасонов, которые помогу сделать образ элегантным. Например, джинсы прямого кроя.

Носить легинсы с коротким топом

При выборе одежды важно ориентироваться на то, как выглядит тело сегодня, а не до родов. Казалось бы, элементарная мысль, но многие ей пренебрегают. Особенно следует быть осторожной, когда хочется подчеркнуть красоту округлившихся форм. Ведь, к примеру, слишком узкие легинсы в паре с топом или короткой футболкой могут выглядеть вульгарно. Ситуацию можно исправить, если дополнить образ платьем или длинным кардиганом поверх легинсов, прикрыв живот и ягодицы.

Все еще считать, что капри — это круто

И хотя фактическая разница между капри и брюками чуть ниже щиколотки всего несколько сантиметров, эффект который они создают, может быть совершенно противоположным. Мало того, что капри давно вышли из моды, они еще укорачивают ноги из-за того, что заканчиваются прямо в самой толстой части икры. Даже длинноногие красавицы будут казаться в них тяжелее и ниже ростом.

Выбирать одежду черного цвета

Черный цвет кажется весьма практичным, пока дело не доходит до кормления ребенка. Пролитая молочная смесь, каша и прочие жидкости будут куда заметнее на темных вещах. А еще черный цвет старит лицо, подчеркивает морщины и круги под глазами. А раз черная одежда не особо спасает молодых мам от непредвиденных казусов, так зачем же остерегаться светлых изысканных вещей, которые еще и освежают образ? Например, небольшое белое платье подойдет для любого случая: как для прогулки с детьми после школы, так и для отдыха на природе.



Сочетать спортивную обувь с платьем

Нехватка свободного времени, усталость и необходимость быть активной весь день, не означает, что нужно забить на привлекательность и даже платье и юбки носить со скучной спортивной обувью типа теннисных туфель. Даже скромная пара сандалий или любая другая модель удобной обуви на плоской подошве будет куда более подходящим выбором.