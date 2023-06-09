13 советов, благодаря которым перелет в самолете пройдет как по маслу

Многие мечтают о том, чтобы перелеты на самолете стали не только быстрыми, но и действительно комфортными. Это вполне реально, если заранее позаботиться о важных моментах. Нужно лишь соблюдать несколько полезных советов и рекомендаций, которые помогут вам ощутить максимальный комфорт во время полета.

1. Сделать разминку перед полетом

Если есть возможность, то сделайте пару физических упражнений перед тем, как сесть на борт. Разминка укрепляет иммунитет, помогает заснуть и повышает уровень эндорфинов, что делает нас более спокойными.

2. Подойти к выбору места с умом

Следует серьезно подойти к выбору места в самолете. Например, в передней части салона воздух свежее, а еще там почти не трясет. Турбулентность также меньше ощущается в местах над крыльями. Для достижения максимального комфорта рекомендуется избегать мест возле двигателей, туалетов и кухни. А на местах у прохода уровень шума на несколько децибел меньше, чем у иллюминатора.

3. Найти удобную позу для сна

Путешественники советуют максимально откинуть спинку кресла назад и выбрать место у окна, чтобы отдых во время полета был более комфортным. Однако эксперты по сну утверждают, что лучшее положение — наклониться вперед над откидным столиком. Опираться на стенку у окна не рекомендуется, так как, судя по опросам, в такой позе навряд ли удастся поспать.

4. Захватить носки

Пассажиры, которые часто совершают длительные перелеты, обычно берут в салон две пары носков. В самолете часто бывает прохладно, а сидеть в обуви не всегда удобно. Поэтому имеет смысл захватить с собой дополнительную пару более теплых носков. Хорошей альтернативой носкам могут стать компрессионные чулки. Они помогают улучшить кровообращение, снизить риск отеков и тромбозов. Во время длительных перелетов они могут быть полезны для поддержания здоровья ног и общего комфорта.

5. Не оставлять шею открытой

Причиной возникновения дискомфорта во время полета может быть открытая шея. Дело в том, что в самолете иногда холодно. Если вы позаботитесь о шее, прикрыв ее шарфом или надев кофту с высоким воротником, то сможете создать дополнительное тепло. Так вам будет проще расслабиться. Есть также вещи, которые, напротив, не стоит надевать на время перелета.

6. Надеть подушку для путешествий задом наперед

Опытный путешественник поделился эффективным методом, который позволяет ему выспаться в самолете. Нужно использовать подушку для путешествий, но надеть ее задом наперед. Так подушка становится опорой для подбородка, отчего голова не заваливается вперед. Благодаря этому затылок имеет дополнительную опору в виде спинки сиденья, обеспечивая комфортное положение для сна.

7. Пренебречь декоративной косметикой, но не забыть об увлажнении кожи

Яркий макияж лучше оставить «за бортом», когда вы летите в самолете. Воздух внутри кабины часто бывает сухим, поэтому вместо тяжелого тонального крема рекомендуется использовать увлажняющий крем для лица. Идеально, если он содержит SPF, чтобы защитить вашу кожу от солнечных лучей, проникающих через иллюминаторы. А для дополнительного комфорта, используйте тканевые маски. Они обычно содержат гиалуроновую кислоту и другие увлажняющие компоненты. Главное — выбирать маски без резких ароматов, чтобы не вызывать дискомфорта у других пассажиров.

8. Не скрещивать ноги

В поисках комфортной позы во время полета мы часто скрещиваем ноги. Однако в воздухе лучше отказаться от этой привычки. Специалисты предупреждают, что такое положение ног может ограничивать кровоток, из-за чего повышается риск образования тромбов. Рекомендуется держать ноги прямо, слегка согнув их в коленях, чтобы обеспечить нормальное кровообращение.

9. Захватить из дома что-нибудь мягкое

Для борьбы с бессонницей на борту самолета рекомендуется создать себе уютную атмосферу «как дома». Перед отправкой в аэропорт возьмите с собой что-то мягкое из спальни, например, плед. Даже небольшой предмет, наподобие наволочки, будет пахнуть домом, и ваш мозг будет ассоциировать знакомый аромат с наступлением сна. Во время длительных ночных перелетов можно попытаться воссоздать свою ежедневную рутину: переодеться в удобную пижаму, почистить зубы, почитать — в общем, выполнять привычные действия, которые вы обычно делаете перед сном. Это поможет подготовить ваш организм ко сну.

10. Пить жидкости только из упаковок

Опытная стюардесса поделилась интересной информацией в социальных сетях относительно чистоты резервуаров, в которых хранится вода на борту самолета. Она отметила, что эти резервуары не моются так часто, как бы хотелось. В связи с этим, она рекомендует пить напитки в бутылках. Также стюардесса предлагает отказаться от чая и кофе, которые готовятся на воде из этих резервуаров.

11. Не выключать кондиционер

Кондиционеры в самолетах выполняют важную функцию: они помогают снизить количество бактерий в воздухе, ускоряя их оседание на полу и предотвращая попадание на наши слизистые оболочки. Поэтому рекомендуется не выключать индивидуальную систему вентиляции и поддерживать средний или сильный поток воздуха в течение всего полета.

12. Подложить что-нибудь под поясницу

Сиденья в самолете устроены таким образом, что они не дают хорошей поддержки нашей спине. Подложите свернутую куртку или одеяло под поясницу, так позвоночнику будет гораздо комфортнее.

13. Избегать употребления тяжелой пищи

Из-за отсутствия физической активности в самолете, наша пищеварительная система перерабатывает еду медленнее. Это может вызвать дискомфорт, вялость и вздутие живота. Чтобы минимизировать последствия, лучше не употреблять во время полета тяжелые углеводы, такие как хлеб, макароны, соленые продукты, жареную пищу и сливочные соусы. Сделайте выбор в пользу более легкой еды.