12 вещей, которые мы продолжаем носить на работе, а они уже безнадежно устарели

В последние годы дресс-код во многих компаниях стал значительно свободнее, что с одной стороны упрощает жизнь, а с другой заставляет мучиться вопросом: «Стоит надевать это в офис или нет?» . Ведь многие люди все равно предпочитают носить на работе чуть более официальную или нарядную одежду. Мы решили выяснить, от каких вещей стоит держаться подальше, чтобы не выглядеть старомодно.

Тонкие цепочки

Тонкие изящные цепочки кажутся самым подходящим украшением для делового наряда, однако лучше не щеголять только в одном таком ювелирном изделии. Сейчас в моде целые ансамбли, состоящие из различных подвесок и других ожерелий. Если вы предпочитаете придерживаться принципов минимализма при составлении образа, то стоит подобрать тяжелое и яркое колье, обвивающее шею. Такие ювелирные изделия могут показаться чересчур вычурными для офисного пространства, но они позволяют придать наряду индивидуальности и продемонстрировать собственный уникальный стиль. Другой модный тренд — это ожерелья-чокеры, которые недавно вернулись в моду. Если же такое украшение кажется чересчур вызывающим для офиса, его можно заменить на шелковый шейный платок.

Классический костюм-тройка

Деловые костюмы сейчас находятся на пике моды, причем в такой одежде можно появиться не только в офисе, но и отправиться на вечеринку. Лучше всего для холодного времени подойдут наряды из твида или хлопка. Костюмы из этих тканей выглядят строго, официально и в то же время элегантно. Но если добавить к пиджаку и брюкам жилетку, образ может получиться несколько тяжеловесным и старомодным. Вместо классического комстюма-тройки стоить выбрать ансамбль из свободного пиджака, повязанного поясом, и широких брюк.

Юбки длиной до колена

Мини-юбки уже не так популярны, как раньше, но они еще не вышли окончательно из моды. Хотя на рабочем месте далеко не каждая такая модель выглядит уместно, если подобрать юбку, сшитую из твида, то ее длина уже не будет иметь решающего значения. Сейчас на пике популярности находятся юбки миди и макси из различных материалов и разнообразных силуэтов. Широкие, летящие наряды из шерсти, хлопка или шелка выглядят достаточно элегантно в офисе и при этом добавляют образу легкости и изящества. А вот от юбки длиной до колена стоит отказаться. В большинстве своем такие изделия выглядят скучно и кажутся безнадежно устаревшими.

Облегающие джинсы

Те времена, когда надевать джинсы в офис было неприлично, давно прошли. Правда, в идеале все равно стоит отдавать предпочтение классическим моделям или брюкам с широкими штанинами, которые легко можно сочетать как с туфлями, так и с кедами. Для работы лучше выбрать черные или темные джинсы. Узкие джинсы, модели из чересчур тонкой ткани или образцы, украшенные стразами и вышивкой, будут выглядеть безнадежно старомодно.

Обувь с закругленным носом

Туфли и сапоги с закругленными носами выходят из моды, а потому могут придать наряду налет старомодности. Сейчас в тренде обувь с узкими, длинными носами, но далеко не всем такие модели нравятся. Подобные туфли могут стискивать пальцы, и после целого дня беготни ноги будут безжалостно болеть. Такую неудобную обувь вполне можно заменить на кеды или кроссовки, которые теперь вполне можно носить и в офисе. Главное подобрать однотонные простые модели, которые будут одинаково хорошо смотреться и с брюками, и с юбкой. Если же вы рискнули выбрать яркую обувь, можно попробовать подобрать к ней какой-то элемент в тон — например, шарфик. Желательно, чтобы в наряде присутствовал хотя бы один элемент классического кроя: пиджак, брюки со стрелками или рубашка.

Яркие клатчи

Основная задача офисной сумки — быть функциональной. Туда легко должны вмещаться все необходимые мелочи, а по возможности еще и лэптоп. Второй важный элемент — сумка должна хорошо сочетаться с различными образами. Поэтому в идеале стоит выбрать достаточно вместительный аксессуар, например, сумку тоут, выполненную в бежевых, коричневых, темно-синих или черных цветах. Именно такие модели сейчас находятся на пике моды.

Пиджаки с широкими плечами

Мода циклична, поэтому многие тренды вновь возвращаются спустя десятилетия. Однако не стоит примерять старый добрый пиджак с широкими подплечниками, даже если такую модель можно увидеть на каждом модном показе. В офисе этот наряд кажется устаревшим, да еще и накидывает обладательнице лишних лет. Лучше добавить в свой гардероб хорошо подогнанный темный приталенный пиджак, который будет отлично смотреться и с классической рубашкой, и с худи. Другой вариант — объемный мужской блейзер свободного кроя.

Классическая юбка-карандаш

Юбка-карандаш длиной до колена действительно теряет свою актуальность, однако это не значит, что такая модель безнадежно устарела. Просто стоит подобрать актуальный вариант: юбку миди. А лучше добавить в свой гардероб такую юбку, украшенную простым геометрическим узором или выполненную в ярких тонах. Такой предмет туалета выглядит просто великолепно. Модель, сшитая из шелка, кожи или украшенная кружевом, тоже смотрится интересно.

Облегающие свитера

Водолазки и свитера, сшитые из слишком тонкого материал, подчеркивают каждый изгиб тела, а потому могут смотреться несколько вызывающе на рабочем месте. Кроме того они уже не выглядят актуально, да и образ, созданный с помощью такой одежды, может показаться дешевым. А вот модели оверсайз отлично подходят для офиса. Главное, подобрать к ним классические брюки и простую, элегантную подвеску. Это придаст наряду более строгий вид.

Блузки-туники

Свободные блузки-туники не вышли окончательно из моды, однако в привычном виде они смотрятся несколько старомодно. Сейчас в тренде шелковые блузки, украшенные бантом на шее. Однако такие модели можно отнести к стилю ретро, поэтому зачастую они кажутся несколько устаревшими, что бы ни говорили об этом модные журналы. Заодно они могут невольно прибавить женщине лишние годы. Вместо таких блузок лучше подобрать белую рубашку свободного кроя, которая будет отлично смотреться и с классическими брюками, и с юбкой.

Яркие свитера с необычным принтом

Классические модели с геометрическими узорами или украшенные полосками вполне подходят для офиса, а вот свитера с более сложным принтом будут выглядеть на рабочем месте неуместно, да и смотрятся они порой старомодно. Лучше остановиться на однотонном изделии без всяких рисунков. К тому же подобрать к такому свитеру другие детали одежды будет значительно проще. Если дресс-код компании позволяет и хочется придать своему образу некоторой оригинальности, вместо свитера можно надеть однотонное худи. В сочетании с зауженной юбкой или классическими штанами, толстовка будет смотреться просто замечательно.

Классическая безрукавка

Вязаные безрукавки в последнее время находятся на пике моды, но современные модели довольно сильно отличаются от классических образцов. Последние обычно были снабжены глубоким V-образным вырезом и в сочетании с современным нарядом кажутся несколько устаревшими. Лучше выбрать однотонную безрукавку с высоким воротом. Такие модели можно носить не только с рубашками и блузками, но и поверх платья.