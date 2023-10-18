14 лайфхаков, чтобы обувь сияла как новенькая, не натирала и не пахла грязными ногами

Как же хочется сохранить обувь в том же виде, в котором мы принесли ее из магазина. Но, к сожалению, она имеет свойство натирать ноги до мозолей, терять блеск и пропитываться потом. А изящные туфли на каблуках и вовсе могут настоящим испытанием для ног. Но это не означает, что нужно опустить руки и сдаться. У каждой проблемы есть решение, пусть даже иногда оно выглядит слегка нестандартным.

Банановая кожура вернет обуви блеск

Со временем кожаная обувь теряет внешний вид. Но экономные люди, которые не хотят выкидывать деньги на новую пару ботинок, знают, что эту проблему можно решить с помощью банановой кожуры. Достаточно потереть ей обувь, и та мигом засияет будто новая.

Зубная паста поможет сделать подошвы белоснежными



Белоснежные подошвы кроссовок могут пожелтеть или просто испачкаться. Однако не любую грязь удастся смыть водой или оттереть губкой. Держите лайфхак для чистюль: возьмите зубную щетку с мягкой щетиной, выдавите на нее немного зубной пасты без красителей и почистите подошвы.

Знание высоты подъема поможет правильно подобрать туфли

Многие люди при покупке туфель на высоких каблуках полагаются именно на размер стопы, а потом сетуют, что ходить в обновке совершенно невозможно. Но выбирать подобные модели следует, обращая внимание на высоту подъема, иначе нога может не получить достаточной поддержки. Чтобы определить высоту подъема, надо измерить расстояние между пяткой и первым пястно-фаланговым суставом. Основная нагрузка в обуви со слишком низким сводом приходится на пальцы, что приводит к болезненным ощущениям. Стоит потратить больше времени на примерку и попробовать все приглянувшиеся варианты и размеры, чтобы найти идеальную пару, подходящую именно по высоте подъема стопы.

С наклейкой на внутренней стороне союзки туфли не слетят с ног

К сожалению, далеко не все стельки подходят к туфлям на высоком каблуке, а силиконовые полустельки не всегда могут зафиксировать стопу в правильном положении. Чтобы нога не болталась в обуви, на внутреннюю сторону союзки (это верхняя часть обуви, которая прилегает к тыльной стороне стопы) крепится специальная накладка, которая замечательно удерживает ногу на месте. Для этой же цели можно использовать силиконовые разделители для пальцев.

Ремешки или шнурки делают любую обувь удобнее

Впрочем, даже в подходящих по размеру туфлях на высоком каблуке не всегда обеспечивается достаточная поддержка стоп. Поэтому лучше покупать модели с регулируемыми Т-образными ремешками или поперечными лентами. Они позволяют закрепить ногу в правильной позиции. Обувь на низком каблуке или плоской подошве также удобнее носить, если она снабжена ремешками или шнуровкой. Эти детали можно затянуть, и обувь будет плотнее прилегать к ноге.

Пластырь может избавить от боли в ногах

После нескольких часов, проведенных на высоких каблуках, у многих женщин начинают ныть пальцы ног. Нервные волокна, расположенные между костей стоп, от давления раздражаются, что в результате и вызывает сильную боль. Частично предотвратить этот эффект можно, плотно перебинтовав средний и безымянный пальцы или скрепив их пластырем.

С медицинским пластырем обувь не натрет ноги

Теплые летние деньки помимо всевозможных радостей приносят и такое неизбежно зло, как мозоли на стопах. К счастью, есть несколько способов, помогающих предотвратить эту напасть. Так, туфли можно обработать изнутри дезодорантом и таким образом уменьшить трение. Другой хитростью часто пользуются спортсмены. Они заранее наклеивают пластырь или обыкновенную клейкую ленту на проблемные участки, где обычно появляются мозоли.

Тест на жесткость поможет найти удобную обувь

Чтобы выяснить, насколько быстро будут уставать ноги в новых сандалиях или шлепанцах, надо попробовать сложить их пополам. Если обувь легко гнется, значит, она не сможет поддерживать стопу. Но слишком жесткие модели тоже могут доставить массу неудобств. Если вы любите носить вьетнамки, на первое время лучше заклеить кожу между большим и указательным пальцами пластырем. В этом случае твердая перемычка не натрет ногу и не приведет к появлению мозолей.

Прогулка быстрым шагом позволит выбрать удобные туфли

Зачастую в магазине туфелька садится на ногу как влитая, но стоит пройтись по улице, как стопы начинают нещадно болеть. Это происходит, когда свод обуви оказывается чересчур высоким. В такой обуви пятка постоянно теряет опору, соскальзывает со своего места и на носок оказывается давление. Чтобы убедиться в том, что данная модель идеально вам подходит, нужно прогуляться быстрым шагом или спуститься по любой наклонной поверхности.

Клейкая лента сделает удобнее слишком свободную обувь

Иногда любимые сандалии разнашиваются, ремешки становятся слишком свободными, и обувь так и норовит соскользнуть с ног. Носить ее становится неудобно, кроме того, она натирает ноги. Если выбрасывать обувь не хочется, можно модифицировать ее с помощью специальной клейкой ленты. Одна сторона ее липкая, а другая покрыта плотным слоем вспененного материала. Стоит наклеить несколько слоев ленты на внутреннюю сторону ремешков, чтобы они опять стали плотно прилегать к коже.

Напряжение мышц пресса облегчит ходьбу на каблуках

Ходьбу на высоких каблуках можно назвать настоящим искусством. Чтобы мышцы стоп и ног не перенапрягались, следует развернуть плечи и перенести вес тела на пятки, чуть откинувшись назад. Один из секретов легкой походки заключается в контроле над мышцами пресса. Поддерживание этой области в постоянном напряжении помогает сохранить равновесие.

Обувь светлых тонов защитит от перегрева

Как показало исследование, ношение темной или черной кожаной обуви в жаркую погоду может привести к термическим повреждениям стопы. Под воздействием солнечных лучей внутренняя часть такой обуви нагревается сильнее и быстрее, чем светлой. А еще в теплую погоду лучше не надевать кроссовки из кожи — в них ноги сильнее потеют.

Холод и зеленый чай избавят обувь от неприятного запаха

В некоторых туфлях, особенно в тех, которые сделаны из синтетического материала, ноги быстро начинают потеть и источать неприятный запах. Есть несколько способов вернуть туфлям былую свежесть. Например, упаковать их в мешок и положить на ночь в морозилку. Низкая температура уничтожит бактерии и избавит обувь от запаха. Есть и более простой вариант. В туфли или кроссовки можно положить пакетик зеленого чая и подождать 4–5 часов. После этого обувь приобретет приятный свежий запах.

Лак для волос поможет ногам не скользить в шлепках

Шлепки считаются не слишком удобной обувью. Они идеально подходят для прогулок по пляжу, но после долгой ходьбы в них по улицам ноги сильно устают. При этом совсем отказываться от сандалий и вьетнамок не стоит. В жаркую погоду ноги в них лучше дышат и меньше потеют. А чтобы стопа в шлепках получала некоторую поддержку, стоит выбирать модели, снабженные рельефной стелькой, выемкой под пяткой и внешней окантовкой, удерживающей ногу. Если стопы в любимых шлепках постоянно скользят, можно обработать внутреннюю поверхность обуви лаком для волос.