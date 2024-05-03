История Ирины Шейк, которая в детстве была постоянным объектом для насмешек, а сейчас миллионы людей восхищаются ее красотой

Сегодня Ирина Шейк - звезда мирового уровня, однако мало кто знает, что эта девушка вышла из самой обычной семьи. В детстве ей иногда даже нечего было поесть, спасал лишь самостоятельно выращенный урожай. В начале модельного пути агенты говорили, что ей нужно перекроить некоторые черты своей внешности, однако девушка никогда не шла у них на поводу.

Ничем не примечательное детство и травля в школе

Ирина Шайхлисламова (настоящая фамилия модели) родилась в 1986 году в небольшом городке в Челябинской области. Мама была пианисткой, работала в детском саду, играя для детей на этом инструменте. Отец был шахтером, он скончался от болезни легких, когда девочке было 14. Для семьи, в которой, помимо Ирины была еще и ее старшая сестра, потеря отца стала большой трагедией. Модель вспоминала, что в особом ужасе пребывала мама, которая была замужем за ним целых 14 лет.

Жизнь девочки была самой обычной. В ее родном городе не было никаких развлечений - ни кинотеатров, ни ресторанов, лишь одна главная улица, по которой она могла прогуливаться. Их семья жила, как и многие другие. Летом они выращивали овощи, а зимой питались этим урожаем. Поэтому когда девушка переехала в Нью-Йорк и увидела, как местные покупают в супермаркетах картошку, то подумала о том, что это какое-то настоящее "безумие".

Ирина помнит, что иногда им и вовсе было нечего есть, ведь родителям частенько задерживали зарплату. Поэтому сейчас она признается, что по-настоящему ценит еду и саму жизнь.

В 6 лет Ира пережила настоящий шок. Тогда ее отец продал автомобиль, на который копил 20 лет, и на вырученные деньги планировал купить новый дом, а также отложить детям на учебу в колледже. Однако их ограбили. Оказалось, что за этим стоял лучший друг ее отца. Эта ситуация научила Ирину тщательно выбирать себе друзей, по сей день ей довольно сложно открывать двери в своем сердце для новых людей.

Ирина с сестрой Татьяной

В школе будущую модель не считали красавицей. Она была худой и со смуглой кожей. А из-за пухлых губ ей даже дали прозвище "Чунга-Чанга", поэтому девочка частенько их поджимала, чтобы они казались меньше. Ира всегда думала о том, что хочет быть как все, чтобы никто к ней не придирался. Если дома Ирина купалась в большой любви и все домашние считали ее красивой, то уже за пределами дома никто не восхищался ее красотой, потому что она "выглядела по-другому", не как все. В детстве она была очень застенчива и не любила фотографироваться, а первый молодой человек у нее появился лишь в 18 лет.

Первые шаги в модельном бизнесе

После окончания школы Шайхлисламова поступила в экономический колледж, где изучала маркетинг. В 2004 году ее жизнь полностью перевернулась, ведь тогда девушка победила в городском конкурсе красоты, после которого ее пригласили в столицу для участия в конкурсе уже на федеральном уровне. Там ее заметил президент международного модельного агентства Гия Джикидзе и предложил Ирине попробовать свои силы в модельном бизнесе в Париже, она согласилась. В Париже она делила комнату с семью другими моделями. Девушке платили €50 в неделю, из них ровно половина уходила на проездной билет. Модель вспоминала о том периоде своей жизни: "По пятницам, субботам и воскресеньям нам нечего было есть. Я не говорила по-английски, знала только как сказать "Меня зовут Ирина" и "Как дела?" Но это было чуть ли не самое прекрасное время в моей жизни".

Ирина Шейк с Донателлой Версаче

В тот период далеко не все восхищались ее красотой. Одни агенты говорили, что модель должна подстричься и стать блондинкой, другие твердили, что ей необходимо сбросить 9 кг, но Ирина игнорировала все эти выпады и отвечала лишь: "Нет, черт возьми!"

Ирина Шейк — икона стиля

MCMULLAN CO/SIPA/EAST NEWS , Evan Agostini/Invision/East News

Чуть позднее Шейк пришла в свое агентство и попросила отправить ее куда-нибудь, так как ей нужны были деньги. Ирину увезли в Испанию в качестве модели для каталога Lacoste. Тогда она заработала свои первые большие деньги. Несколько сотен евро из своего гонорара отправила маме, та проплакала несколько дней и позднее говорила о том, что дочь купила ей диван.

В 21 год Шейк дебютировала на обложке журнала Sports Illustrated, тогда же стала лицом бренда Intimissimi.

AXELLE/BAUER-GRIFFIN.COM/East News

С этого момента девушку стремились заполучить в качестве амбассадора многие крупные косметические компании. Ее стали называть иконой стиля.

Отношения с Криштиану Роналду и их несостоявшаяся свадьба

imago sportfotodienst/EAST NEWS

В 2010 году на съемке для Armani Шейк познакомилась с футболистом Криштиану Роналду. За внимание Ирины спортсмен боролся несколько месяцев, но модель была неприступна. Вскоре у молодых людей завязался бурный роман. Она посещала все футбольные матчи с участием возлюбленного, а он ходил на все показы и светские мероприятия вместе с избранницей. Чуть позже стало известно, что у футболиста родился сын от суррогатной матери, с ним Ирина с удовольствием проводила свободное время.

AP / East News

Все ожидали, что эта счастливая лавстори продолжится свадьбой. Криштиану даже делал предложение руки и сердца Ирине, но торжество постоянно откладывалось из-за загруженных графиков звезд. Однако в 2015 году, как гром среди ясного неба, прозвучала новость о том, что молодые люди расстались. Было несколько версий произошедшего: одни утверждали, что Криштиану изменял Ирине, другие говорили о сложных отношениях между Ириной и мамой Криштиану. Тем не менее, по прошествии времени Роналду признавался, что все еще испытывает теплые чувства к бывшей возлюбленной.

Роман с Брэдли Купером и материнство

Carlos Piaggio/The Grosby Group/Grosby Group/East News Криптозоолог мамкин 1 час назад Чет он с возрастом из няшки в крысенка превратился - - Ответить

В 2015 году Ирина Шейк начала встречаться с Брэдли Купером. В конце 2016-го на безымянном пальце модели заметили кольцо, это вызвало волну слухов о помолвке с актером. В следующем году у пары родилась дочь. Вскоре многие начали говорить о возможном романе Купера с Леди Гагой, однако они всячески опровергали эту информацию. Тем не менее, в 2019 году многие издания начали писать о том, что отношения Брэдли и Ирины висят на волоске, а они находятся вместе лишь из-за своей дочери. И вскоре отношения молодых людей все же завершились.

MARK RALSTON/AFP/East News

Ирина признавалась, что с материнством ее жизнь изменилась. Модель говорила: "Бывают дни, когда я просыпаюсь и думаю: "Я не знаю, что делать, я разваливаюсь на части". Я стараюсь расставаться с дочерью не более, чем на неделю. Хочу, чтобы она знала, что у мамы в жизни еще есть работа, так как мне бы хотелось вырастить из нее сильную и влиятельную женщину. Хочу, чтобы она знала, что подарки и еда не сваливаются на нас с небес, на них нужно заработать".

Иногда дочь высказывает свое недовольство, когда мама уезжает на работу. А Ирина парирует: "Ты же хочешь отдыхать? Ты хочешь пойти за покупками? Так что я еду в Лондон, а ты побудешь с папой, так как мама должна работать". Да, Брэдли тоже принимает активное участие в воспитании дочери. Маленькая Лея постоянно проживает в Нью-Йорке (этот город Ирина ценит за многообразие), ходит в школу пешком, ее воспитанием занимаются лишь родители, а они не пользуются услугами няни. Кстати, сама Шейк называет Купера "замечательным отцом".

Invision/Invision/East News , Avalon/Photoshot/East News Криптозоолог мамкин 57 минут назад Надеюсь, что она выучила французский, потому что живет в Нью Йорке - - Ответить

Манекенщица убеждена, что женщина, которая стала мамой, не должна менять свой гардероб лишь из-за того, что у нее теперь есть ребенок. Она продолжила: «Я все тот же человек! Человек, который хочет носить прозрачные платья и стринги, а в отпуске предпочитает веселиться на полную катушку».

Ирина не распространяется на тему личной жизни. Она рассуждает так: "Я хочу рассказывать лишь о каких-то профессиональных моментах, а личную жизнь не желаю выносить на показ. Ведь на то она и личная - то есть это то, что принадлежит лишь мне. Но если я однажды почувствую, что хочу о чем-то рассказать, то обязательно это сделаю".

Принципы жизни Ирины Шейк

ANGELA WEISS/AFP/East News

Модель понимает, что она не может нравиться абсолютно всем: "Я та, кто я есть. И не собираюсь меняться в угоду тем, кто со мной никак не связан, лишь потому что кому-то не нравится то, как я одеваюсь, к примеру, или то, как я воспитываю ребенка". Она отмечает, что верит в судьбу, и если Вселенная пришлет ей нужного человека, то она обязательно подумает о том, чтобы завязать с ним отношения. Модель признавалась, что в ее жизни было несколько парней, которые говорили, что они ее боятся. Шейк убеждена, что это во многом из-за того, что она сильная личность, и люди это чувствуют. Она добавляет: "Но немногие знают, что я могу расчувствоваться и заплакать во время интервью".

Ирина Шейк совершенно не отождествляет себя с титулом супермодели. В одном из интервью она признавалась: "Это совершенно ничего не значит. Я обычный человек. Я не просыпаюсь с прической на голове, с макияжем и на высоких каблуках. Обожаю носить удобную одежду до такой степени, что когда мой агент видит меня в ней, то говорит: "Ирина, это ненормально". Мой ответ на это прост: "Это и есть я".

Peter K. Afriyie/Associated Press/East News Криптозоолог мамкин 1 час назад Это не в жизни, а в инсте. Это полярные понятия - - Ответить

Несмотря на свой статус, модель предпочитает делать все самостоятельно. У нее нет помощника и даже стилиста. Шейк предпочитает контролировать все сама и считает, что только так все будет сделано на высшем уровне. Ирина откровенничала: "Многие думают, что у меня команда из 20 человек, но это совсем не так. Зная, что кто-то должен прийти на помощь, это бы заставило меня больше нервничать. Люблю, чтобы все было на своих местах, поэтому в моем доме идеальный порядок. И если мне нужно будет вколотить в стену гвоздь или передвинуть диван, то я без проблем справлюсь с этим".

На вопрос журналиста о том, как она видит себя через 10 лет, Ирина Шейк ответила: "Я пытаюсь наслаждаться моментом, так как жизнь стремительно уходит, и мы не знаем, что случится завтра. Я просто надеюсь, что через 10 лет я, моя дочь и все члены моей семьи будут здоровы и счастливы".

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