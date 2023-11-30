15 секретных лайфхаков, которые как воздух нужны всем, кто останавливается в отелях
Во время командировки или отпуска часто приходится обходиться без привычных удобств. Да и к чистоте номеров в некоторых отелях порой возникают серьезные вопросы. Зато есть хорошая новость: даже в таких условиях можно чувствовать себя комфортно и безопасно. Главное, знать кое-какие хитрости.
Шапочки для душа можно надеть на ноги при сомнительной чистоте ковролина или полов в санузле. А еще это крутые бахилы на случай, если придется разуваться в аэропорту
«Погладить» вещи можно в душе. Просто повесьте одежду на плечики и включите горячую воду на 5–10 минут
Застирать испачканную вещь можно в раковине, если заткнуть слив куском туалетной бумаги в пакетике. Также можно использовать размягченное мыло
Если вопрос безопасности в гостинице вызывает сомнения, перед сном повесьте на дверную ручку стакан. И если кто-то попытается открыть дверь, то вы проснетесь, а этот кто-то испугается звука
Во многих номерах есть фен. Он пригодится, если нужно высушить промокшую обувь
Гладильную доску легко переоборудовать в рабочее место. Еще ее можно использовать в качестве пеленального столика. Ну или разложить на ней чемоданы
Если сомневаетесь в качестве льда, не кладите кубики в напиток, а поставьте стакан или чашку в емкость со льдом
Пульт от телевизора в отеле — довольно грязная вещь. Чтобы не пачкать руки, заверните его в шапочку для душа или в пакет из-под одноразовых тапочек
Используйте журнал или меню ресторана, чтобы приглушить свет, который нельзя выключить
Оставьте табличку «Не беспокоить» на дверной ручке, чтобы создать видимость, будто вы находитесь в номере, и тем самым отпугнуть потенциального злоумышленника
Сверните полотенце в рулон и положите его под дверь. Так в номере станет тише и темнее
Если некуда поставить зубные щетки, используйте туалетную бумагу. Как правило, в номерах оставляют дополнительный рулон
Вместо специальной карточки для двери используйте любую другую, когда уходите из номера
Иногда электричество включается, только если вы находитесь в номере и вставили карточку в соответствующий паз. Но что, если вам, например, необходимо поставить телефон на зарядку и отойти куда-то? Можно вставить в разъем другую пластиковую карту, даже проездной билет.
Если шторы прилегают к друг другу неплотно и вам мешает свет с улицы, используйте вешалку с прищепкой, чтобы закрепить половинки с друг другом
А если вешалки плотно закреплены в шкафу, на помощь придет простая заколка-крабик
И это еще не все полезные советы, которыми можно пользоваться в разные моменты жизни. У нас есть статья с косметическими лайфхаками и подборка хитростей для тех, кто хочет, чтобы их колготки и носки служили дольше.