15 секретных лайфхаков, которые как воздух нужны всем, кто останавливается в отелях

Во время командировки или отпуска часто приходится обходиться без привычных удобств. Да и к чистоте номеров в некоторых отелях порой возникают серьезные вопросы. Зато есть хорошая новость: даже в таких условиях можно чувствовать себя комфортно и безопасно. Главное, знать кое-какие хитрости.

Шапочки для душа можно надеть на ноги при сомнительной чистоте ковролина или полов в санузле. А еще это крутые бахилы на случай, если придется разуваться в аэропорту

«Погладить» вещи можно в душе. Просто повесьте одежду на плечики и включите горячую воду на 5–10 минут

Застирать испачканную вещь можно в раковине, если заткнуть слив куском туалетной бумаги в пакетике. Также можно использовать размягченное мыло

Если вопрос безопасности в гостинице вызывает сомнения, перед сном повесьте на дверную ручку стакан. И если кто-то попытается открыть дверь, то вы проснетесь, а этот кто-то испугается звука

Во многих номерах есть фен. Он пригодится, если нужно высушить промокшую обувь

Гладильную доску легко переоборудовать в рабочее место. Еще ее можно использовать в качестве пеленального столика. Ну или разложить на ней чемоданы

Если сомневаетесь в качестве льда, не кладите кубики в напиток, а поставьте стакан или чашку в емкость со льдом



Пульт от телевизора в отеле — довольно грязная вещь. Чтобы не пачкать руки, заверните его в шапочку для душа или в пакет из-под одноразовых тапочек

Используйте журнал или меню ресторана, чтобы приглушить свет, который нельзя выключить

Оставьте табличку «Не беспокоить» на дверной ручке, чтобы создать видимость, будто вы находитесь в номере, и тем самым отпугнуть потенциального злоумышленника

Сверните полотенце в рулон и положите его под дверь. Так в номере станет тише и темнее

Если некуда поставить зубные щетки, используйте туалетную бумагу. Как правило, в номерах оставляют дополнительный рулон

Вместо специальной карточки для двери используйте любую другую, когда уходите из номера

Иногда электричество включается, только если вы находитесь в номере и вставили карточку в соответствующий паз. Но что, если вам, например, необходимо поставить телефон на зарядку и отойти куда-то? Можно вставить в разъем другую пластиковую карту, даже проездной билет.

Если шторы прилегают к друг другу неплотно и вам мешает свет с улицы, используйте вешалку с прищепкой, чтобы закрепить половинки с друг другом

А если вешалки плотно закреплены в шкафу, на помощь придет простая заколка-крабик