16 звездных платьев, которые будто бы были созданы лишь для того, чтоб приковывать взгляды

25 минут назад

Иногда весь сок звездного наряда удается оценить не сразу. Но стоит приглядеться и можно увидеть, как все изюминки платья скрываются на его спине.

Аня Чиповская

EAST NEWS, Ivanov Sergey/East News

Эвелина Бледанс

East News, East News

Саша Савельева

AA/ABACA/EAST NEWS, AA/ABACA/EAST NEWS

Юлия Высоцкая

TIZIANA FABI/AFP/East News, Invision/Invision/East News

Зара

Komsomolskaya Pravda / East News, Komsomolskaya Pravda / East News

Ида Галич

Светлана Бондарчук

Анна Снаткина

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News, Kashaev Pavel/East News

Юлия Снигирь

Светлана Устинова

Tarakanov Vadim/East News, Tarakanov Vadim/East News

Виктория Боня

Marechal Aurore/ABACA/EAST NEWS, Benainous+Catarina+Perusseau / East News

Кристина Асмус

Виктория Толстоганова

Елизавета Боярская

EAST NEWS, EAST NEWS

Алсу

Марина Александрова

Tarakanov Vadim/East News, Tarakanov Vadim/East News

Если вы так же, как и мы, любите рассматривать образы с красных дорожек, вам наверняка понравятся эти подборки:

Фото на превью East News, East News

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