16 звездных платьев, которые будто бы были созданы лишь для того, чтоб приковывать взгляды

Иногда весь сок звездного наряда удается оценить не сразу. Но стоит приглядеться и можно увидеть, как все изюминки платья скрываются на его спине.
Аня Чиповская
EAST NEWS, Ivanov Sergey/East News
Эвелина Бледанс
Саша Савельева
AA/ABACA/EAST NEWS, AA/ABACA/EAST NEWS
Юлия Высоцкая
TIZIANA FABI/AFP/East News, Invision/Invision/East News
Зара
Komsomolskaya Pravda / East News, Komsomolskaya Pravda / East News
Ида Галич
Светлана Бондарчук
Анна Снаткина
Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News, Kashaev Pavel/East News
Юлия Снигирь
Светлана Устинова
Tarakanov Vadim/East News, Tarakanov Vadim/East News
Виктория Боня
Marechal Aurore/ABACA/EAST NEWS, Benainous+Catarina+Perusseau / East News
Кристина Асмус
Виктория Толстоганова
Елизавета Боярская
Алсу
Марина Александрова
Tarakanov Vadim/East News, Tarakanov Vadim/East News
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