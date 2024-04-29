15+ звездных красоток, которые вышли в свет с бомбическими сумками и затмили всех вокруг
7 минут назад
К некоторым публичным выходам звезды готовятся заранее: продумывают каждую деталь, подбирают образ, расставляют акценты. Главной фишкой может стать необычное платье, экстравагантная прическа или сумочка, которая способна приковать все взгляды к ее обладательнице.
После выхода фильма «Барби» Марго Робби долгое время появлялась на красных дорожках в образе знаменитой куклы. А на презентацию фильма в Сеуле даже взяла с собой сумочку-телефон
JUNG YEON-JE/AFP/East News
На кинофестиваль в Торонто Дженнифер Лопес захватила «настоящую» пачку денег
Invision/Invision/East News
Мэри Элизабет Уинстэд на премьеру фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» выбрала сумочку в виде игрального кубика
TOLGA AKMEN/AFP/East News
На премьеру фильма «Джеки» в 2016 году Натали Портман взяла с собой клатч, напоминающий книгу
Willy Sanjuan/Invision/AP/East News, wowcelebritytv/Bauergriffin.com/East News
В руках топ-модели Лили Олдридж на мероприятии Met Gala была замечена сумка в форме серебристой рыбки
«Животную» тематику поддержала и Сиенна Миллер, появившись на Met Gala с сумочкой в форме кошки
Эмма Робертс однажды появилась в элегантном наряде, дополнив его миниатюрной сумочкой-мешочком
Evan Agostini/Invision/East News
Лана Паррия, известная многим по роли злой королевы-мачехи в сериале «Однажды в сказке», появилась на одном из мероприятий, держа в руках сумочку с намеком в форме яблока
Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS
Хелена Бонэм Картер на церемонию BAFTA в 2018 году прихватила с собой сумочку с говорящей надписью. Чтобы все точно понимали, кто тут королева
AFP/EAST NEWS
«Королева».
Для посещения церемонии «Грэмми» Камила Кабельо выбрала сверкающую сумочку в форме шара
Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS
Сумка в форме морской раковины идеально подошла по цвету к платью Ким Кардашьян
Kristin Callahan/Everett Collection/East News
На церемонию «Оскар» в 2023 году Анджела Бассетт взяла с собой поистине «звездную» сумочку
Jordan Strauss/Invision/East News, Ashley Landis/Invision/East News
Для одного из своих выходов Пэрис Хилтон выбрала миниатюрную сумочку в форме красного сердца. Таким способом светская львица объявила о своей помолвке
zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
На Неделе моды в Париже Мэйси Уильямс появилась с сумочкой в виде четвероногого друга, которая отлично сочеталась с ее нарядом
JM HAEDRICH/SIPA/Sipa Press/East News
На премьеру фильма «Мир, полный чудес» Джулианна Мур выбрала аксессуар в форме кинокамеры
Andy Kropa/Invision/AP/East News
Однажды на кинофестивале актриса Коби Смолдерс также появилась с «говорящей» сумочкой-клатчем
Jack Shea/Starshots/Broadimage/EAST NEWS
«Девушки — вперед».
Во время недавнего выхода на премии Breakthrough Prize у Кэти Перри в руках была замечена прозрачная сумка с секретом
Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Внутри нее лежал небольшой свиток с надписью: «KP6: TOP SECRET» — отсылка к шестому студийному альбому звезды, который уже на подходе.
В 2022 году на Неделе моды в Париже Диана Крюгер появилась с сумкой-бочонком, которая стала ярким акцентом в ее черно-белом образе
Vianney Le Caer/Invision/East News
Чтобы поддержать своего мужа, на премьеру картины «Дэдпул-2» Блейк Лайвли пришла в блестящем платье, которое по цветам напоминало костюм главного героя. А дополнила его актриса игривой сумкой
Jack Shea/Starshots/Broadimage/EAST NEWS
Некоторые образы звезд заслуживают особого внимания, ведь вся соль в них кроется в деталях.
Фото на превью JUNG YEON-JE/AFP/East News, JM HAEDRICH/SIPA/Sipa Press/East News
Комментарии
Уведомления
И в целом образы интересные, и сумочки оригинальные. Хотя и не понимаю нефункциональные сумки.
-
-
Ответить
Похожее
25 женщин, которые сказали мастеру «Делай, что хочешь», а тот попал в десяточку
Культура
3 года назад
20 человек, которых впечатлил товар на картинке, но жестоко обломала реальность
Маразмы
1 год назад
17 питомцев, которые, может, и могли бы быть посерьезнее, но не хотят
Животные
1 год назад
20+ семейных традиций со всего мира, которые удивляют похлеще закрученного детектива
Культура
3 года назад
19 доказательств того, что в магазине могут ждать не только покупки, но и незабываемые впечатления
Народное творчество
1 год назад
Взгляните на 17 фотографий визажиста из США, и вы поймете, почему ее считают королевой перевоплощений
Художники
1 год назад
18 доказательств того, что мир может подкинуть подлянку там, где этого меньше всего ожидаешь
Народное творчество
3 месяца назад
20+ фото животных, которые помогут вам дотянуть до конца рабочего дня
Животные
1 год назад
19 человек, которые доказали, что вязание совсем не бабушкино хобби
Народное творчество
3 года назад
18+ завсегдатаев барахолок, которых фортуна точно записала в свои любимчики
Народное творчество
6 месяцев назад
10 неряшливых деталей внешности, которые не все видят в своем образе, но тут же замечают у других
Сделай сам
1 год назад
7 безумных советов, которые действительно работают. Но проверить их решится только сумасшедший
Маразмы
3 года назад