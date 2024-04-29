15+ звездных красоток, которые вышли в свет с бомбическими сумками и затмили всех вокруг

К некоторым публичным выходам звезды готовятся заранее: продумывают каждую деталь, подбирают образ, расставляют акценты. Главной фишкой может стать необычное платье, экстравагантная прическа или сумочка, которая способна приковать все взгляды к ее обладательнице.

После выхода фильма «Барби» Марго Робби долгое время появлялась на красных дорожках в образе знаменитой куклы. А на презентацию фильма в Сеуле даже взяла с собой сумочку-телефон

JUNG YEON-JE/AFP/East News

На кинофестиваль в Торонто Дженнифер Лопес захватила «настоящую» пачку денег

Invision/Invision/East News

Мэри Элизабет Уинстэд на премьеру фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» выбрала сумочку в виде игрального кубика

TOLGA AKMEN/AFP/East News

На премьеру фильма «Джеки» в 2016 году Натали Портман взяла с собой клатч, напоминающий книгу

Willy Sanjuan/Invision/AP/East News , wowcelebritytv/Bauergriffin.com/East News

В руках топ-модели Лили Олдридж на мероприятии Met Gala была замечена сумка в форме серебристой рыбки

«Животную» тематику поддержала и Сиенна Миллер, появившись на Met Gala с сумочкой в форме кошки

Эмма Робертс однажды появилась в элегантном наряде, дополнив его миниатюрной сумочкой-мешочком

Evan Agostini/Invision/East News

Лана Паррия, известная многим по роли злой королевы-мачехи в сериале «Однажды в сказке», появилась на одном из мероприятий, держа в руках сумочку с намеком в форме яблока

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Хелена Бонэм Картер на церемонию BAFTA в 2018 году прихватила с собой сумочку с говорящей надписью. Чтобы все точно понимали, кто тут королева

AFP/EAST NEWS

«Королева».

Для посещения церемонии «Грэмми» Камила Кабельо выбрала сверкающую сумочку в форме шара

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Сумка в форме морской раковины идеально подошла по цвету к платью Ким Кардашьян

Kristin Callahan/Everett Collection/East News

На церемонию «Оскар» в 2023 году Анджела Бассетт взяла с собой поистине «звездную» сумочку

Jordan Strauss/Invision/East News , Ashley Landis/Invision/East News

Для одного из своих выходов Пэрис Хилтон выбрала миниатюрную сумочку в форме красного сердца. Таким способом светская львица объявила о своей помолвке

zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

На Неделе моды в Париже Мэйси Уильямс появилась с сумочкой в виде четвероногого друга, которая отлично сочеталась с ее нарядом

На премьеру фильма «Мир, полный чудес» Джулианна Мур выбрала аксессуар в форме кинокамеры

Andy Kropa/Invision/AP/East News

Однажды на кинофестивале актриса Коби Смолдерс также появилась с «говорящей» сумочкой-клатчем

Jack Shea/Starshots/Broadimage/EAST NEWS

«Девушки — вперед».

Во время недавнего выхода на премии Breakthrough Prize у Кэти Перри в руках была замечена прозрачная сумка с секретом

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Внутри нее лежал небольшой свиток с надписью: «KP6: TOP SECRET» — отсылка к шестому студийному альбому звезды, который уже на подходе.

В 2022 году на Неделе моды в Париже Диана Крюгер появилась с сумкой-бочонком, которая стала ярким акцентом в ее черно-белом образе

Vianney Le Caer/Invision/East News

Чтобы поддержать своего мужа, на премьеру картины «Дэдпул-2» Блейк Лайвли пришла в блестящем платье, которое по цветам напоминало костюм главного героя. А дополнила его актриса игривой сумкой

Jack Shea/Starshots/Broadimage/EAST NEWS

Некоторые образы звезд заслуживают особого внимания, ведь вся соль в них кроется в деталях.