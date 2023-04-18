20 человек, которые на своем опыте узнали, что ремонт — это не всегда морока и источник стресса
Фраза о том, что ремонт хуже пожара, может показаться банальной и избитой, но на самом деле она часто правдива. Однако иногда достаточно даже небольших изменений в интерьере, и вот дом уже преобразился до неузнаваемости.
«Переделал туалет на прошлой неделе»
«Обновление заднего двора. В конце работы я чувствовал себя так, будто меня переехал грузовик»
Немного усилий — и комнату просто не узнать
«Все сделано своими собственными руками»
Вот теперь кухня стала действительно модным местом
«Верхнее фото — до того, как мы переехали. Нижнее фото после покраски. Чувствуется, что стало просторно и свежо, мне нравится»
«Обновили нашу кухню»
«Обновил кухню с помощью клейкой ленты неонового цвета»
«Как только я увидел этот странный коридор в моем бунгало 1880 года постройки, сразу понял, что он просто обязан стать библиотекой»
«Эта неоновая надпись сделала мою кухню розовой»
«Я живу в однокомнатной квартире и все думала, как же отделить кровать от остального помещения»
- Вы можете работать дизайнером интерьеров! © stevek12345 / Reddit
«Мне 72, и у меня нет опыта в ремонте, но глядя на это зеркало, я думала только одно: „Насколько сложно будет снять это вышедшее из моды зеркало, что делать с оставшейся от него дырой и что повесить на его место?“»
«Готово! И все благодаря моему зятю».
От деревянных панелей до глубокого синего оттенка
«Перекрасила стену в персиковый и добавила несколько аксессуаров»
«Эта небольшая переделка заняла у меня уик-энд»
«Сменила ковер в гостиной на персидский»
«Переделал ужасную мамину прачечную из 1960-х. Было сложно разместить все на таком маленьком пространстве, но я доволен результатом»
«Мой бюджет не позволял серьезных изменений. Но иногда достаточно только сменить цвет стен и тумбы»
«Соорудил эти полки для своих кошек. Получилось одновременно и забавно, и функционально»
«Квартира мужа до и после моего переезда»
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