Посмотрите, как в молодые годы выглядели 14 актеров, которые одним лишь взглядом воспламеняли сердца

О, Боже... Сколько мне лет много! Я помню почти всех в молодом безморщинистом периоде. Кстати, странно, что в подборке нет постоянного Брэда нашего Питта и Эрика Робертса.

Что характерно: есть те, кому молодость больше идет, а есть те, кто в возрасте чуть моложе чем показано в посте выглядят харизматичнее.