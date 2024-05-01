Раньше таких актеров набирали, что хоть сразу с мамой знакомиться веди - точно примет!
Посмотрите, как в молодые годы выглядели 14 актеров, которые одним лишь взглядом воспламеняли сердца
Невероятно, но факт: некоторых актеров очень сложно представить молодыми. Особенно если самые запоминающиеся и знаковые роли они сыграли уже в довольно зрелом возрасте.
Но нам все-таки удалось покопаться в архивах и выудить снимки, на которых наши любимцы юны и абсолютно прекрасны.
Майкл Кейн
Брюс Гринвуд
Чарльз Дэнс
Эд Харрис
Иэн Макшейн
Нэйтан Филлион
Майкл Китон
Марк Хэрмон
Билл Найи
Гай Пирс
Шон Бин
Джон Сэвидж
Иэн Глен
Бенисио Дель Торо
Если вы любите ностальгировать так же, как и мы, взгляните на эту статью. Вы ней мы показываем, как изменились наши любимые кинопары.
Комментарии
О, Боже... Сколько мне лет много! Я помню почти всех в молодом безморщинистом периоде. Кстати, странно, что в подборке нет постоянного Брэда нашего Питта и Эрика Робертса.
Что характерно: есть те, кому молодость больше идет, а есть те, кто в возрасте чуть моложе чем показано в посте выглядят харизматичнее.
Если автора Ольгу К, которой "некоторых актеров очень сложно представить молодыми", поселить вместе с автором Еленой Р., которая на гoре нам представляет в фотoшопе, как бы выглядели бaбушки с оргaнами дедушки, и запрeтить им дoступ в интернет, они смoгут удoвлетворить потребнoсти друг друга: одна будет испытывaть слoжности с прeдставлением, вторая для нее прeдставлять и фотoжoпить. Вoда станет мокрее, небо гoлубее, эдми здoровее по кoнтенту