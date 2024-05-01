Посмотрите, как в молодые годы выглядели 14 актеров, которые одним лишь взглядом воспламеняли сердца

1 час назад

Невероятно, но факт: некоторых актеров очень сложно представить молодыми. Особенно если самые запоминающиеся и знаковые роли они сыграли уже в довольно зрелом возрасте.

Но нам все-таки удалось покопаться в архивах и выудить снимки, на которых наши любимцы юны и абсолютно прекрасны.

Майкл Кейн

MICHAL CIZEK/AFP/East News, M.G.M / Album/EAST NEWS
Конфуз
40 минут назад

Раньше таких актеров набирали, что хоть сразу с мамой знакомиться веди - точно примет!

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Брюс Гринвуд

Чарльз Дэнс

Эд Харрис

Invision/Invision/East News, Tristar/AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News

Иэн Макшейн

Evan Agostini/Invision/East News, © Jesus of Nazareth / ITC Films and co-producers

Нэйтан Филлион

LISA O'CONNOR/AFP/East News, ABC/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News

Майкл Китон

Lumeimages/SIPA/Sipa Press/East News, East News

Марк Хэрмон

Билл Найи

Richard Shotwell/Invision/East News, EAST NEWS

Гай Пирс

Joel C Ryan/Invision/East News, UNIVERSAL STUDIOS / Album/ EAST NEWS

Шон Бин

ANGELA WEISS/AFP/East News, CBS/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News

Джон Сэвидж

Richard Shotwell/Invision/East News, United Artists/AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News

Иэн Глен

Бенисио Дель Торо

Alberto Ortega/Associated Press/East News, © Licence To Kill / Eon Productions and co-producers

Если вы любите ностальгировать так же, как и мы, взгляните на эту статью. Вы ней мы показываем, как изменились наши любимые кинопары.

Фото на превью Alberto Ortega/Associated Press/East News, Licence To Kill / Eon Productions and co-producers, Game of Thrones / HBO and co-producers, Rosencrantz & Guildenstern Are Dead / Brandenberg and co-producers

Комментарии

Уведомления
Олеся
1 час назад

О, Боже... Сколько мне лет много! Я помню почти всех в молодом безморщинистом периоде. Кстати, странно, что в подборке нет постоянного Брэда нашего Питта и Эрика Робертса.
Что характерно: есть те, кому молодость больше идет, а есть те, кто в возрасте чуть моложе чем показано в посте выглядят харизматичнее.

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Vianna
1 час назад

Если автора Ольгу К, которой "некоторых актеров очень сложно представить молодыми", поселить вместе с автором Еленой Р., которая на гoре нам представляет в фотoшопе, как бы выглядели бaбушки с оргaнами дедушки, и запрeтить им дoступ в интернет, они смoгут удoвлетворить потребнoсти друг друга: одна будет испытывaть слoжности с прeдставлением, вторая для нее прeдставлять и фотoжoпить. Вoда станет мокрее, небо гoлубее, эдми здoровее по кoнтенту

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