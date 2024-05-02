Улыбаться "глазами" хорошо тому, кто по работе должен носить маску) 😷
17 твитов от людей, которые познали все оттенки неловкости
Никогда не знаешь: сегодня будет обычный день или тот самый, который будет еще долго вспоминаться по ночам. У героев нашей подборки случился именно второй вариант, но они решили, что не будут мучиться от стыда одни. И поделились случаями, когда они сказали что-то неловкое, когда другие брякнули что-то невпопад или же просто от недосыпа случился конфуз.
1.
2.
3.
Кажется, у Зощенко был рассказ, как чувак пришел операцию на глазу делать - подстригся, побрился, и даже за ушами помыл.
А оказалось, надо на кушетку лечь и сапоги снять, а у него один носок с дыркой)
4.
Это ещё ничего. Слышала одну историю, там похлеще будет. Поздно вечером женщина шла домой с работы через парк. Было уже очень темно. Вдруг слышит мужской голос: "Стоять!" - она остановилась, "Ко мне!" - пошла на голос, "Ползи!" - немного подумала, но опустилась на землю и поползла, "Голос!" - от страха завыла и потеряла сознание. Очнулась от того, что мужчина брызгал на неё воду и спрашивал: "Женщина, что случилось?
Я учу командам собаку, вдруг смотрю - Вы ползёте. С Вами всё в порядке?"
5.
6.
Я однажды была в парикмахерской, туда пришла бабушка, достаёт из кармана вырезку из газеты, говорит: меня так же подстригите, пожалуйста! Её стригут, она уходит. Я все это время сидела на окрашивании. Девушка, которая её стригла говорит: знаете, чье фото она мне показала?
Дмитрия Медведева! ))
Он тогда президентом как раз был.
7.
8.
9.
однажды процедила кофе в раковину, и стала задумчиво смотреть на ситечко с гущей)))
10.
Зато сразу показывешь, что намерения серьезные и анализы хорошие! Ткскзть, намечаешь на долгое сотрудничество
11.
Коллеге можно предложить заморозить клетки мозга, для последующей регенерации)
12.
Кошки умываются часами вне зависимости от.
Автору бы хо что0то с самооценкой сделать.
13.
14.
Ребенок нестандартно мыслит. На самом деле это хорошо, просто надо объяснить ребенку, что есть определенные стандарты. Мы так недавно решали задачу, где не указана скорость реки, но указана скорость лодки и плота. Пришлось гуглить, т.к. я засомневалась, что плот имеет скорость реки. Ведь можно отталкиваться длинной палкой от дна или гребсти веслами как на лодке. И да, плот был простым плотом без палки или весел) Проще было бы написать про какую-нибудь льдину рядом плывущую, но тогда у меня появился бы другой вопрос:"А не пострадает ли лодка?"😅
С примерами проще
15.
16.
17.
Вот я хочу, чтобы физиологию человека учили в школе в классе 6-7. Чтоб потом не тупили всем скопом.
На неловкие ситуации лучше реагировать спокойно, а еще лучше потом похихикать про себя, как и герои другой нашей подборки.