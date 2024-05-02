17 твитов от людей, которые познали все оттенки неловкости

Ребенок нестандартно мыслит. На самом деле это хорошо, просто надо объяснить ребенку, что есть определенные стандарты. Мы так недавно решали задачу, где не указана скорость реки, но указана скорость лодки и плота. Пришлось гуглить, т.к. я засомневалась, что плот имеет скорость реки. Ведь можно отталкиваться длинной палкой от дна или гребсти веслами как на лодке. И да, плот был простым плотом без палки или весел) Проще было бы написать про какую-нибудь льдину рядом плывущую, но тогда у меня появился бы другой вопрос:"А не пострадает ли лодка?"😅

С примерами проще