15+ человек, которые на своей работе видели, кажется, уже все

На работе, как и в личной жизни, встречаются разные персонажи. С одними у нас складываются ровные отношения, с другими — дружба, а от третьих хочется бежать сломя голову. Хорошо, когда есть куда, и хамоватые начальники или коллеги-свинюшки остаются в прошлом. Эта подборка — о самых неординарных личностях, которые встретились пользователям в профессиональной среде.

Моя знакомая генпродюсер на телевидении — шикарная дама по прозвищу Горгона. Все гаджеты у нее новые, а телефон допотопный. Как-то смотрим, а задняя крышка ее «динозавра» скотчем замотана. Я облазил все рынки и нашел такую же новую крышечку. Дарю ей, а Горгона неожиданно схватила ее, поцеловала и разревелась. Руки ее не слушались, я сам заменил треснутую крышечку на новенькую. Когда я уже был в дверях, железная леди сказала:

— Спасибо, вы не представляете, что для меня сделали. Поживет еще мой малыш! Смотрите, он стал совсем как новенький! В этом телефончике есть две минуты диктофонной записи нашего с мужем разговора. Он звонил, поздравлял меня с днем рождения и говорил, как меня любит. Уже почти девять лет прошло, как его со мной нет. © adedas / Pikabu

— Спасибо, вы не представляете, что для меня сделали. Поживет еще мой малыш! Смотрите, он стал совсем как новенький! В этом телефончике есть две минуты диктофонной записи нашего с мужем разговора. Он звонил, поздравлял меня с днем рождения и говорил, как меня любит. Уже почти девять лет прошло, как его со мной нет. © adedas / Pikabu Отдел кадров продолжает звонить мне и спрашивать, почему я не вышел на смену. Я отправил им заявление на увольнение в марте, но тогда они не подписали его. Последний раз они звонили в июле. © PsychoticMelatonin / Reddit

«Моя коллега ест пиццу именно так. Сверху лежит шоколадный пудинг»

Бесит, когда твой непосредственный начальник (вернее, начальница) постоянно жалуется другим, что ее подчиненные не работают, и она одна все тянет на себе. Я всего неделю в отпуске. Мне звонят каждый день с работы. Зачем?! Зачем ты мне звонишь, если, по-твоему, я ничего не знаю и толком не работаю. Я в отпуске. Я хочу забыть обо всем и отдохнуть от работы и от начальников-самодуров! Бесит! © Подслушано / Ideer

Летучку назначили на 8 утра. В 8 звонок от директора, мол, где ты есть? Честно ответил, что проспал, собрался, такси, в 8:20 на месте. С ходу говорю о готовности понести дисциплинарку. Директор, сидя в пустом кабинете, спокойно начинает зачитывать причины опоздания остальных, еще не появившихся, 8 человек. Проспал только я, выговора не было только у меня. © 522545 / Pikabu

«Коллега никогда не ополаскивает посуду перед тем, как поставить ее в посудомойку. Приходится за ней все перемывать»

Как-то раз поехали с коллегами на дачу. Коллектив у нас небольшой. Чистим с одной барышней 18-ти лет картошку. Я в шоке смотрю, как она берет картофелину, нож и начинает чистить от себя. Как будто деревяшку строгает или карандаш затачивает. И так сосредоточенно. В общем, показала ей, как правильно картошку чистить. Да, я до сих пор под впечатлением.

Не обо всех пишу, конечно, но все же. Насколько сейчас безразличные, невнимательные, бестолковые представители молодежи бывают! Атас просто. Девушка устраивается на работу, заполняет анкету. В анкете вопрос: «Как вы видите свой дальнейший карьерный рост?» Ответ гениальный: «170 см». Ну как так-то?! © Подслушано / Ideer

Когда лень сделать правильно и ты уверен, что кто-то из коллег сделает это за тебя

© Plenty_That / Reddit Поющий Енот 21 минута назад Глупость существовала с начала времен, а не только "сейчас". Вспомнилось, как на одной конференции старушка-профессор говорила о том, что современная молодежь безграмотная, ленивая и даже не умеет писать грамотно. Это была конференция молодых филологов. Вот к чему это все? - - Ответить

Есть у меня жутко неряшливая коллега. После нее везде воцаряется хаос. Никогда не убирает за собой мусор, оставляет открытыми двери и шкафы. А иногда вообще кидает использованную туалетную бумагу в мусорное ведро, хотя это можно смыть в унитаз. Список бесконечен. © Plenty_That / Reddit

Всегда недоумевала, почему работники почты откровенно мрачные и злые по отношению к клиентам. Не понимала, пока не устроилась почтальоном. Случайно не туда кинула газету? Скандал и крики, какая безрукая. Заболела? Не волнует, поднимайся и принеси нам журналы. Начальница не вышла на работу из-за того, что муж попал в аварию? Нам какое дело, открывай отделение! Двое из десяти спокойно спросят, в чем дело. Какая тут улыбка, когда люди ведут себя так по-хамски? © Подслушано / Ideer

Выбесил начальник! Переехала в другой город. До этого работала в родном городе, все начальники были человечные, понятливые. А этот недавно меня не отпустил на час за свой счет, чтобы встретить маму. Ни человечности, ни культуры, ни воспитанности. Дорабатываю месяц и пойду в налоговую сдавать его контору! © Подслушано / Ideer

«Самая неопрятная женщина, которую я когда-либо видела. Она поступает так всегда. Как жаль, что мы — коллеги»

Живу по принципу «месть — это блюдо, которое подают холодным». Я не умею и не хочу прощать сделанные мне гадости и обиды. Начальница уволила меня по надуманной причине, чтобы освободить место для ее протеже. Я раскрыла ее махинации и теперь она там, где ей место. Люди понимают только так. Увы. © Подслушано / Ideer

Моя начальница — нарцисс. Самоутверждается за счет других, как только может, распускает сплетни, стравливает сотрудников и наслаждается результатом. Я была среди тех, кого она травила. Чуть не выгорела, рыдала в туалете, хотела увольняться, но каким-то чудом из чистого упрямства осталась на своем месте и добилась успеха. Теперь мой проект звучит на весь город, высшее руководство меня ценит, одобряет все новые идеи и премирует. Старые сотрудники, которых начальница натравливала на меня, ушли, а новые меня любят гораздо больше, чем склочную нарциссичку. Иногда даже страшно добиваться успеха и видеть, как в соседнем кабинете начальницу колбасит от ненависти... При разговоре улыбается, намекает, что мне пора расти дальше и увольняться. Не дождетесь! Я буду здесь и буду успешна. © Подслушано / Ideer

«Парень с работы каждый день паркует свою машину именно так»

© Plastic_Ad_1459 / Reddit Zest 9 минут назад Если там все время пусто - то не критично. Если нет - то в ходе эволюции человечество изобрело речь как средство коммуникации. Стоит ей воспользоваться, чтобы донести свою мысль до индивида. - - Ответить

Мне тут как-то рассказали забавную историю. У нас на заводе есть цех, начальник которого реально повернут на дисциплине. Он заставляет писать объяснительные даже не за несколько минут опоздания, а за несколько секунд. А их самый активный писатель объяснительных живет на той же улице, на которой находится наш завод. Пешком максимум 10 минут. © bee555 / Pikabu

После универа устроилась секретарем-консультантом. Работы куча, а денег чуть. Через месяцев восемь иду за зарплатой и прошу директора ее повысить, а то совсем мизер. А тот отсчитывает мне из огромной пачки ту же самую сумму и заявляет: «Не представляю, как на такие деньги можно жить. Но меня это не волнует». © Moons.flower / Pikabu