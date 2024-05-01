15+ человек, которые на своей работе видели, кажется, уже все
На работе, как и в личной жизни, встречаются разные персонажи. С одними у нас складываются ровные отношения, с другими — дружба, а от третьих хочется бежать сломя голову. Хорошо, когда есть куда, и хамоватые начальники или коллеги-свинюшки остаются в прошлом. Эта подборка — о самых неординарных личностях, которые встретились пользователям в профессиональной среде.
- Моя знакомая генпродюсер на телевидении — шикарная дама по прозвищу Горгона. Все гаджеты у нее новые, а телефон допотопный. Как-то смотрим, а задняя крышка ее «динозавра» скотчем замотана. Я облазил все рынки и нашел такую же новую крышечку. Дарю ей, а Горгона неожиданно схватила ее, поцеловала и разревелась. Руки ее не слушались, я сам заменил треснутую крышечку на новенькую. Когда я уже был в дверях, железная леди сказала:
— Спасибо, вы не представляете, что для меня сделали. Поживет еще мой малыш! Смотрите, он стал совсем как новенький! В этом телефончике есть две минуты диктофонной записи нашего с мужем разговора. Он звонил, поздравлял меня с днем рождения и говорил, как меня любит. Уже почти девять лет прошло, как его со мной нет. © adedas / Pikabu
- Отдел кадров продолжает звонить мне и спрашивать, почему я не вышел на смену. Я отправил им заявление на увольнение в марте, но тогда они не подписали его. Последний раз они звонили в июле. © PsychoticMelatonin / Reddit
Эти люди не побоялись уйти с работы, громко хлопнув дверью, и теперь живут и наслаждаются жизнью.
«Моя коллега ест пиццу именно так. Сверху лежит шоколадный пудинг»
- Бесит, когда твой непосредственный начальник (вернее, начальница) постоянно жалуется другим, что ее подчиненные не работают, и она одна все тянет на себе. Я всего неделю в отпуске. Мне звонят каждый день с работы. Зачем?! Зачем ты мне звонишь, если, по-твоему, я ничего не знаю и толком не работаю. Я в отпуске. Я хочу забыть обо всем и отдохнуть от работы и от начальников-самодуров! Бесит! © Подслушано / Ideer
- Летучку назначили на 8 утра. В 8 звонок от директора, мол, где ты есть? Честно ответил, что проспал, собрался, такси, в 8:20 на месте. С ходу говорю о готовности понести дисциплинарку. Директор, сидя в пустом кабинете, спокойно начинает зачитывать причины опоздания остальных, еще не появившихся, 8 человек. Проспал только я, выговора не было только у меня. © 522545 / Pikabu
«Коллега никогда не ополаскивает посуду перед тем, как поставить ее в посудомойку. Приходится за ней все перемывать»
- Как-то раз поехали с коллегами на дачу. Коллектив у нас небольшой. Чистим с одной барышней 18-ти лет картошку. Я в шоке смотрю, как она берет картофелину, нож и начинает чистить от себя. Как будто деревяшку строгает или карандаш затачивает. И так сосредоточенно. В общем, показала ей, как правильно картошку чистить. Да, я до сих пор под впечатлением.
- Не обо всех пишу, конечно, но все же. Насколько сейчас безразличные, невнимательные, бестолковые представители молодежи бывают! Атас просто. Девушка устраивается на работу, заполняет анкету. В анкете вопрос: «Как вы видите свой дальнейший карьерный рост?» Ответ гениальный: «170 см». Ну как так-то?! © Подслушано / Ideer
Когда лень сделать правильно и ты уверен, что кто-то из коллег сделает это за тебя
Глупость существовала с начала времен, а не только "сейчас". Вспомнилось, как на одной конференции старушка-профессор говорила о том, что современная молодежь безграмотная, ленивая и даже не умеет писать грамотно. Это была конференция молодых филологов. Вот к чему это все?
- Есть у меня жутко неряшливая коллега. После нее везде воцаряется хаос. Никогда не убирает за собой мусор, оставляет открытыми двери и шкафы. А иногда вообще кидает использованную туалетную бумагу в мусорное ведро, хотя это можно смыть в унитаз. Список бесконечен. © Plenty_That / Reddit
- Всегда недоумевала, почему работники почты откровенно мрачные и злые по отношению к клиентам. Не понимала, пока не устроилась почтальоном. Случайно не туда кинула газету? Скандал и крики, какая безрукая. Заболела? Не волнует, поднимайся и принеси нам журналы. Начальница не вышла на работу из-за того, что муж попал в аварию? Нам какое дело, открывай отделение! Двое из десяти спокойно спросят, в чем дело. Какая тут улыбка, когда люди ведут себя так по-хамски? © Подслушано / Ideer
- Выбесил начальник! Переехала в другой город. До этого работала в родном городе, все начальники были человечные, понятливые. А этот недавно меня не отпустил на час за свой счет, чтобы встретить маму. Ни человечности, ни культуры, ни воспитанности. Дорабатываю месяц и пойду в налоговую сдавать его контору! © Подслушано / Ideer
«Самая неопрятная женщина, которую я когда-либо видела. Она поступает так всегда. Как жаль, что мы — коллеги»
Вообще-то туалетную бумагу и надо в мусорку кидать. Дома можно и в унитаз, но в офисных зданиях нагрузка на канализацию намного больше.
- Живу по принципу «месть — это блюдо, которое подают холодным». Я не умею и не хочу прощать сделанные мне гадости и обиды. Начальница уволила меня по надуманной причине, чтобы освободить место для ее протеже. Я раскрыла ее махинации и теперь она там, где ей место. Люди понимают только так. Увы. © Подслушано / Ideer
- Моя начальница — нарцисс. Самоутверждается за счет других, как только может, распускает сплетни, стравливает сотрудников и наслаждается результатом. Я была среди тех, кого она травила. Чуть не выгорела, рыдала в туалете, хотела увольняться, но каким-то чудом из чистого упрямства осталась на своем месте и добилась успеха. Теперь мой проект звучит на весь город, высшее руководство меня ценит, одобряет все новые идеи и премирует. Старые сотрудники, которых начальница натравливала на меня, ушли, а новые меня любят гораздо больше, чем склочную нарциссичку. Иногда даже страшно добиваться успеха и видеть, как в соседнем кабинете начальницу колбасит от ненависти... При разговоре улыбается, намекает, что мне пора расти дальше и увольняться. Не дождетесь! Я буду здесь и буду успешна. © Подслушано / Ideer
«Парень с работы каждый день паркует свою машину именно так»
Если там все время пусто - то не критично. Если нет - то в ходе эволюции человечество изобрело речь как средство коммуникации. Стоит ей воспользоваться, чтобы донести свою мысль до индивида.
- Мне тут как-то рассказали забавную историю. У нас на заводе есть цех, начальник которого реально повернут на дисциплине. Он заставляет писать объяснительные даже не за несколько минут опоздания, а за несколько секунд. А их самый активный писатель объяснительных живет на той же улице, на которой находится наш завод. Пешком максимум 10 минут. © bee555 / Pikabu
- После универа устроилась секретарем-консультантом. Работы куча, а денег чуть. Через месяцев восемь иду за зарплатой и прошу директора ее повысить, а то совсем мизер. А тот отсчитывает мне из огромной пачки ту же самую сумму и заявляет: «Не представляю, как на такие деньги можно жить. Но меня это не волнует». © Moons.flower / Pikabu
Здесь можно почитать и другие истории о том, как люди пришли на новую работу, а потом горько пожалели.
Комментарии
"Я раскрыла ее махинации и теперь она там, где ей место
А до того моментах покрывал ее криминальные махинации? Это называется пособничеством. Так что нимб можно не нацеплять
"А их самый активный писатель объяснительных живет на той же улице, на которой находится наш завод. Пешком максимум 10 минут"
Ну тут у меня были бы вопросы к писателю, а не начальнику. Таким занудством начальник, кажется, пытается хоть как-то дисциплину внедрить.
По поводу повышения зп: странно, что не послали в сад.
Если просишь повышения, то надт не ныть, как тебе тяжело, а показать, почему тебе должны повысить зп, что ты такое полезное делаешь. Я так как-то пошла с расчетами того, сколько компания экономит на переводах, что я делаю в рамках своей зп. Там было до хрена. И то, что я в три дня сделала перевод 100 страниц - одно это тянет на премию ого-го. Ибо расчет идет из 4 страниц в день (норма), а все остальное с двойным или тройными коэффициентом. И вообще для одного человека это из разряда нереально, но мне очень хотелось показать себя и произвести впечатление. Так что когда меня пытались пристыдить моими "амбициями" я все это выкатила прямо в глаза, хотя хвастаться не очень умела. И да, больше стахановскими подвигами не занималась: платите агентству.
Правдоподобность истории про Горгону с древним телефоном 0%.