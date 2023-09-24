20 рукастых людей, которые даже халупу могут превратить в конфетку

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Уже одно слово «ремонт» часто вызывает трепет в сердце каждого человека. Но вообще-то сделать свое жилище уютнее можно и без того, чтобы тратить кучу денег и отдавать квартиру на растерзание бригаде строителей. Иногда достаточно добавить пару деталей, изменить цвет мебели или стен, и комната начинает играть новыми красками.

Иногда достаточно просто поменять занавески и убрать лишние вещи из комнаты

«Перекрасили нашу кухню в белый цвет»

«Никогда в жизни даже дрель в руки не брал, но решил сам сделать уголок для телика. Не без косяков, но у меня все получилось»

«Сделал эту полку своими руками»

«Обои для спальни оказались жутко дорогими. Так что решил сам нарисовать узор. Отдал за краску копейки и весело провел 30 часов»

«У нас розовый туалет. Решили его освежить с помощью обоев»

«Разрисовала балконную дверь для своих друзей. Теперь у них по комнате днями напролет тусуются аисты»

«Связала из джута корзинки для овощей и фруктов на кухню»

«Живу на съемной квартире. Мне, конечно, встречались маленькие кухни, но эта оказалась самой крохотной из всех. Решила провернуть небольшой ремонт»

«Пару месяцев назад спросил, как обновить гостиную. Получил кучу годных советов, и вот результат»

«Решил обновить старый холодильник»

«Наш потолок со старой и новой лампой»

«Освежили ванную комнату»

«Коричневая входная дверь выглядела не слишком гостеприимно. Так что просто перекрасили ее»

«Сделала ремонт в санузле буквально за копейки. Покрасила стены и купила несколько забавных картин»

«Бывший не разрешал покупить розовый диван. Теперь я встречаюсь с парнем, который не только отреставрировал для меня вот этот диван, но и сделал полку»

«Переехала, а мою мебель должны были доставить только через 2 недели. Руки так и чесались чем-нибудь заняться, и я оклеила стену страницами из старых книжек»

«Мы с мамой сами сделали небольшой ремонт в ванной. Кстати, она учила меня красить»

«Оклеила дешевые зеркала обоями. По-моему, получилось классно»

«Снимаю комнату. Очень нравится дом, район и цена. Но ремонт был обшарпанный. Вот так я обыграла старые шкафы»