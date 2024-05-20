Как изменились артисты, под чьи хиты мы когда-то лихо отплясывали на дискотеках
Ностальгия
5 часов назад
Песни исполнителей, которые мы слышали и раз за разом перематывали на аудиокассетах, — особый вид ностальгии. Стоит услышать лишь строчку, и мгновенно переносишься в юность — во время, когда юбки были короче, начесы — пышнее, а плакаты любимых звезд украшали все стены твоей комнаты.
Нам стало любопытно, как сегодня выглядят те, чьи песни были главными звуками нашей юности.
Андрей Григорьев-Аполлонов (Иванушки International)
Ирина Ортман (группа «Тутси»)
Александр Бердников (группа «Корни»)
East News, Tarakanov Vadim/East News
Бьянка
Алексей Гоман
ZERKALO / East News
Ксения Новикова (группа «Блестящие»)
Arsenium (группа O-Zone)
EAST NEWS
Ирина Нельсон (группа REFLEX)
Линда
Елена Терлеева
Наталия Власова
Карина Кокс (группа «Сливки»)
East News
Виктория Воронина (группа «Пропаганда»)
А вот и еще больше статей на подобную тему:
Фото на превью Виктор Дробыш / YouTube, Иванушки International / YouTube
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
10+ фишек японцев, благодаря которым они пахнут свежестью даже после долгого рабочего дня
Культура
8 месяцев назад
20 красавцев-персонажей советского кино, которые не уступают современным фотомоделям
Кино
2 года назад
15+ вдохновенных лентяев, которые любого научат, как жить особо не напрягаясь
Народное творчество
11 месяцев назад
26 ситуаций, которые по-настоящему поймет только кошатник или собачник со стажем
Животные
1 год назад
10 шикарных звезд, на которых навешали абсурдные ярлыки, а мы принимали это за чистую монету
Кино
9 месяцев назад
18 случаев, когда обычная еда оказалась с тем еще подвохом
Народное творчество
1 год назад
18 человек, которые не стали копить на дизайнерские штучки для интерьера, а сделали их сами
Сделай сам
1 год назад
20+ человек поделились снимками родственников, которые по уровню харизмы могли бы дать фору Джиму Керри
Народное творчество
3 месяца назад
16 загадочных историй, развязка которых даже Шерлока Холмса сбила бы с толку
Народное творчество
2 месяца назад
16 историй про людей, от чьей беспардонности даже у дзен-буддиста пар из ушей повалит
Народное творчество
3 месяца назад
20 звезд, которые просто повернули голову, а мы такие: «Опа!»
Культура
1 месяц назад
12 покупок, на которые на самом деле не стоит тратить ни копейки. Даже если денег куры не клюют
Психология
1 год назад