Как изменились артисты, под чьи хиты мы когда-то лихо отплясывали на дискотеках

Песни исполнителей, которые мы слышали и раз за разом перематывали на аудиокассетах, — особый вид ностальгии. Стоит услышать лишь строчку, и мгновенно переносишься в юность — во время, когда юбки были короче, начесы — пышнее, а плакаты любимых звезд украшали все стены твоей комнаты.

Нам стало любопытно, как сегодня выглядят те, чьи песни были главными звуками нашей юности.