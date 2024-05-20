Как изменились артисты, под чьи хиты мы когда-то лихо отплясывали на дискотеках

Ностальгия
5 часов назад

Песни исполнителей, которые мы слышали и раз за разом перематывали на аудиокассетах, — особый вид ностальгии. Стоит услышать лишь строчку, и мгновенно переносишься в юность — во время, когда юбки были короче, начесы — пышнее, а плакаты любимых звезд украшали все стены твоей комнаты.
Нам стало любопытно, как сегодня выглядят те, чьи песни были главными звуками нашей юности.

Андрей Григорьев-Аполлонов (Иванушки International)

Ирина Ортман (группа «Тутси»)

Александр Бердников (группа «Корни»)

East News, Tarakanov Vadim/East News

Бьянка

Алексей Гоман

ZERKALO / East News

Ксения Новикова (группа «Блестящие»)

Arsenium (группа O-Zone)

EAST NEWS

Ирина Нельсон (группа REFLEX)

Линда

Kitty Cat
2 дня назад

Не узнала бы ее сейчас. Лицо какое-то длинное на фото 2023

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Елена Терлеева

Наталия Власова

Карина Кокс (группа «Сливки»)

East News

Виктория Воронина (группа «Пропаганда»)

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Фото на превью Виктор Дробыш / YouTube, Иванушки International / YouTube

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