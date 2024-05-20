"...а надо бы гордиться"
Гордиться повышенной лохматостью и прочим, о чем речь ниже, - ну, такое себе. Это как гордиться, что у тебя уши. Или ногти. Или волосы в носу. Сомнительный повод, короче.
Вот принимать себя спокойно, без перекосов, - это да, это действительно умение.
Понятно, что заголовок - это заголовок, но все-таки хочется адекватности
8 особенностей тела, которых многие женщины стесняются, а надо бы гордиться
Из 160 опрошенных девушек 79% недовольны своим телом. Летом принято носить более открытую одежду, поэтому мы решили еще раз доказать, что любая фигура идеальна, а якобы «несовершенства» часто вообще никто вокруг не замечает.
«У меня на теле слишком много волос»
"...а надо бы гордиться"
Женщины тратят на удаление волос с тела кучу времени и денег. И ногами с подмышками дело не ограничивается — волосы удаляют с рук, спины и даже живота. По нашим наблюдениям, на волосы обращают внимание только сами их обладательницы. В интернете девушке, которая стесняется растительности на теле, дали отличный совет: «Единственный человек, который может судить тебя, — это ты сама».
«Я как бледная моль»
Вот этого я тоже не понимаю, если я родилась с белой кожей, то почему я должна этого стесняться? Тем более что загар идёт далеко на всем и не на всех он красиво ложиться.
В азиатских странах жители бережно защищают кожу от солнца. Но некоторые считают незагорелую кожу чем-то из ряда вон выходящим. Мы уже привыкли к фразочкам вроде "Бледная, как поганка". Многие дамы с приходом теплой поры стараются получить красивый и ровный загар. Несомненно, порой это выглядит классно, но принимая солнечные ванны, не забывайте о грамотной солнцезащите. Светлая кожа – не повод подвергать здоровье опасности.
"Как бы спрятать мои некрасивые шрамы?"
Люди часто стесняются шрамов. Кто-то прикрывает их длинными рукавами или волосами, а кто-то носит только закрытую одежду. Но многие блогеры и знаменитости без стеснения публикуют фото, на которых видно шрамы, в том числе и от кесарева сечения. Так что долой закрытые купальники – давайте носить все, что душа пожелает.
"Ненавижу свои "ушки""
В замечательном фильме "Пышка" героиня с волнующими формами выступает на конкурсе красоты в наряде с надписью: "Любое тело подходит для купальника". Какая разница, где и какие у кого-то "ушки"? Самое время наслаждаться отпуском и солнцем.
«Какие же у меня огромные ляжки»
'Единственная проблема, с которой могут столкнуться женщины с пышными бедрами, - это натирание". Ну да, это единственная проблема. И одежду у нас шьют на любые объёмы и пропорции. И сама себе нравишься любой и целлюлит не раздражает. Вот только натирание бесит. Единственная проблема.
Женщины в сети часто говорят, что больше всего стесняются пухлых бедер и ног. А вот многие мужчины, напротив, считают такие формы идеальными. Сколько людей, столько и мнений. Единственная проблема, с которой могут столкнуться женщины с пышными бедрами, - это натирание. Но и этот вопрос решается довольно легко. Под платья можно надевать легкие тонкие шорты, а на пляже использовать специальный стик для кожи.
«Все видят эти пятна»
Потоотделение – механизм, без которого нам пришлось бы очень туго. Потеть – это нормально и даже хорошо. Звезды нередко попадают в объективы фотокамер с потными подмышками, и никто их меньше из-за этого не любит. Так что лучше расслабиться и получать от жизни удовольствие. Кстати, въевшийся пот можно отстирать с помощью соды и уксуса.
"Жесть, у меня клубничные ноги!"
Это довольно распространенное явление. Клубничные ноги - просторечное название фолликулярного кератоза, кожной патологии. От этого нет никаких лекарств, единственный способ улучшить состояние кожи - грамотно ее очищать и увлажнять. Чего делать точно не стоит, так это прятать ноги под длинными брюками и стесняться своей особенности.
«Не пойду на пляж с таким животом»
Иногда может спасти сплошной купальник.но это для слабаков,судя по количеству животов на пляже)я в таком хожу и не переживаю 😁и плавать удобнее!
Список особенностей, которые женщинам в себе не нравятся, тянется бесконечно долго. Кто-то стесняется своего веса, живота или формы ног. Если пока что вы проигрываете в борьбе с комплексами, наш совет — подберите купальник, в котором будете чувствовать себя уверенно.
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Комментарии
Я со своей светлой, бледной кожей ношусь как с писаной торбой: никогда не загараю, покупаю солнцезащитные крема с высокой степенью защиты. Не нравится мне загар, что поделать, хотя на других -да, красиво, но себе нет, не хочу)) Не спрашивайте почему, просто не хочу и всё, хочу быть бледной поганкой)))
До определенного возраста очень любила хороший крепкий загар и морское купание, но в какой-то момент организм сам сказал "ффсе!"
Теперь никакого пляжа, и отпуск планирую туда, где будет дождь)
А чего про пузо как-то вскользь? Поподробнее бы хотелось, почему его можно не стесняться
Бороться нужно с тем, что тебя не устраивает. Пятна пота под мышками - некрасиво и неэстетично, на мой взгляд. Лишние жировые складки - тоже. Для меня. У меня после родов случился диастаз, растянулась кожа. Ходить с животом не хотелось точно))) Поэтому предпочла шесть часов операции и теперь полтора месяца восстановления, но не мириться с некрасивым телом.
Предложение гордиться мокрыми подмышками-великолепно! Можете ещё хорошенько тряхнуть генератором бреда)