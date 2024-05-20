8 особенностей тела, которых многие женщины стесняются, а надо бы гордиться

Из 160 опрошенных девушек 79% недовольны своим телом. Летом принято носить более открытую одежду, поэтому мы решили еще раз доказать, что любая фигура идеальна, а якобы «несовершенства» часто вообще никто вокруг не замечает.

«У меня на теле слишком много волос»

Женщины тратят на удаление волос с тела кучу времени и денег. И ногами с подмышками дело не ограничивается — волосы удаляют с рук, спины и даже живота. По нашим наблюдениям, на волосы обращают внимание только сами их обладательницы. В интернете девушке, которая стесняется растительности на теле, дали отличный совет: «Единственный человек, который может судить тебя, — это ты сама».

«Я как бледная моль»

В азиатских странах жители бережно защищают кожу от солнца. Но некоторые считают незагорелую кожу чем-то из ряда вон выходящим. Мы уже привыкли к фразочкам вроде "Бледная, как поганка". Многие дамы с приходом теплой поры стараются получить красивый и ровный загар. Несомненно, порой это выглядит классно, но принимая солнечные ванны, не забывайте о грамотной солнцезащите. Светлая кожа – не повод подвергать здоровье опасности.

"Как бы спрятать мои некрасивые шрамы?"

Люди часто стесняются шрамов. Кто-то прикрывает их длинными рукавами или волосами, а кто-то носит только закрытую одежду. Но многие блогеры и знаменитости без стеснения публикуют фото, на которых видно шрамы, в том числе и от кесарева сечения. Так что долой закрытые купальники – давайте носить все, что душа пожелает.

"Ненавижу свои "ушки""

В замечательном фильме "Пышка" героиня с волнующими формами выступает на конкурсе красоты в наряде с надписью: "Любое тело подходит для купальника". Какая разница, где и какие у кого-то "ушки"? Самое время наслаждаться отпуском и солнцем.

«Какие же у меня огромные ляжки»

Женщины в сети часто говорят, что больше всего стесняются пухлых бедер и ног. А вот многие мужчины, напротив, считают такие формы идеальными. Сколько людей, столько и мнений. Единственная проблема, с которой могут столкнуться женщины с пышными бедрами, - это натирание. Но и этот вопрос решается довольно легко. Под платья можно надевать легкие тонкие шорты, а на пляже использовать специальный стик для кожи.

«Все видят эти пятна»

Потоотделение – механизм, без которого нам пришлось бы очень туго. Потеть – это нормально и даже хорошо. Звезды нередко попадают в объективы фотокамер с потными подмышками, и никто их меньше из-за этого не любит. Так что лучше расслабиться и получать от жизни удовольствие. Кстати, въевшийся пот можно отстирать с помощью соды и уксуса.

"Жесть, у меня клубничные ноги!"

Это довольно распространенное явление. Клубничные ноги - просторечное название фолликулярного кератоза, кожной патологии. От этого нет никаких лекарств, единственный способ улучшить состояние кожи - грамотно ее очищать и увлажнять. Чего делать точно не стоит, так это прятать ноги под длинными брюками и стесняться своей особенности.

«Не пойду на пляж с таким животом»

Список особенностей, которые женщинам в себе не нравятся, тянется бесконечно долго. Кто-то стесняется своего веса, живота или формы ног. Если пока что вы проигрываете в борьбе с комплексами, наш совет — подберите купальник, в котором будете чувствовать себя уверенно.