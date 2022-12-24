5 секретов стирки белых вещей, благодаря которым ваша одежда будет сверкать, словно январский снег

Белые вещи часто кажутся элегантными, даже торжественными. Тем больше желание иметь такую одежду в своем гардеробе. Однако сохранять ее кристальную белизну бывает крайне сложно, даже используя дорогие средства. Мы полюбопытствовали и обнаружили простые и действенные способы по осветлению предметов гардероба белого цвета. А в конце статьи вы узнаете, как реабилитировать свою любимую вещь, если вдруг случайно постирали ее с ярким носком или майкой.

Стирать часто, но не интенсивно

Белые вещи загрязняются гораздо быстрее, поэтому их нужно стирать чаще. Однако не стоит особо увлекаться средствами для стирки. Если перебарщивать с порошком или кондиционером, то их остатки будут плохо вымываться, а с течением времени скапливаться на материале и только еще больше способствовать образованию грязи. Во избежание этого при стирке белых предметов гардероба специалисты рекомендуют использовать минимальное количество средства, чтобы просто освежить вещи. Также не стоит пренебрегать дополнительным полосканием: оно устраняет излишки моющих средств, которые не способствуют чистоте.

Использовать природные отбеливатели вместо бытовой химии

Специальные отбеливающие средства далеко не всегда приносят пользу. Так, хлорные отбеливатели могут быть слишком агрессивными для некоторых видов тканей и еще частенько не выводят пятна. А с кислородными средствами, не содержащими хлора, можно случайно переборщить и только усугубить несвежий вид. Чашка лимонного сока, добавленная в средство для стирки, вернет потускневшим вещам былой оттенок. Белый уксус тоже справляется с отбеливанием, а еще смягчает ткани и удаляет остатки мыла. Если нужно лишь осветлить вещи, залейте 1/4 стакана уксуса в стиральную машину во время последнего цикла полоскания. Для лучшего смывания порошка добавьте целую чашку. Стоит помнить, что уксус не следует смешивать с хлорным отбеливателем, так как это приведет к образованию вредных паров.

Отказаться от пластиковой корзины для белья и привычной сушилки

Чтобы сохранить белизну вещей, их стоит особым образом готовить к стирке и сушить после нее. Во-первых, лучше избегать пластиковых контейнеров для грязного белья. Пластик плохо пропускает воздух, из-за чего вызывает пожелтение вещей. Вместо этого можно подобрать мешки или контейнеры из льна или хлопка.

Во-вторых, если есть возможность, то лучше сушить одежду на воздухе. Солнечный свет является мощным природным отбеливателем.

Стирать белую одежду отдельно даже от вещей пастельных тонов

Цветные и темные вещи принято отделять от светлых при стирке. Однако белую одежду не стоит стирать даже вместе с предметами гардероба пастельных цветов: нежно-голубого, светло-розового, кремового, бежевого, лавандового и других. Белоснежные вещи рискуют потерять свой оттенок и окраситься. К тому же их рекомендуют стирать в горячей воде, в отличие от любой цветной одежды, которую советуют чистить при холодной температуре.

Отбеливать синькой

Даже дорогой порошок не всегда может вернуть былой вид посеревшим и пожелтевшим вещам. Синий краситель, содержащийся в средствах для подсинивания, помогает устранять желтые пятна и отбеливать вещи. Однако им стоит пользоваться аккуратно. Так, специалисты не рекомендуют наливать средство в порошок или непосредственно на одежду. Вместо этого разбавьте 1/4 ч. л. синьки в 1 л воды и залейте в отсек для порошка.

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Смесь соды и уксуса.

Положите вещь в стиральную машину, добавьте по 1/2 мерной ложки уксуса и соды. Включите машинку на некоторое время, достаточное для того, чтобы раствор перемешался (процедуру стоит делать в горячей воде). Затем остановите машину и дайте одежде полежать и впитать раствор. После этого постирайте своим обычным средством. Перед тем как высушить вещь, проверьте, исчез ли нежелательный оттенок. Обычно белый цвет возвращается сразу, но при необходимости можно повторить процедуру.