Как отличить 8 брендовых вещей от дешевого контрафакта, который косит под оригинал

Обидно купить подделку вместо оригинала. Ведь это не только потеря денег, но и риск получить некачественную вещь. Как же понять, что перед вами подлинный товар, а не кустарная копия? Мы собрали дельные советы, благодаря которым вы сразу поймете, что за вещь перед вами.

1. Сумки Coach

Производители подделок могут весьма неплохо копировать логотип бренда. Но, если присмотреться, можно заметить несколько отличий.

2. Духи Black Opium от Yves Saint Laurent

Поддельный парфюм обычно отличается от оригинала запахом и стойкостью. Но обнаружить подвох можно еще до использования духов — нужно внимательно рассмотреть упаковку и сам флакон.

У оригинальных духов флакон темно-бронзового цвета, а стеклянное окошко — розового, у контрафакта — черного и ярко-красного, соответственно.

Колпачок у настоящих Black Opium прилегает плотно, на нем четко видно фирменное лого.

Оригинальная упаковка сделана из качественного картона, а крышка коробки имеет блестящее серебристое покрытие. У контрафакта крышка не блестит.

Название Black Opium должно быть нанесено аккуратно и рельефно. Буквы слегка выпуклые и находятся на одинаковом расстоянии друг от друга.

На задней части коробки должен быть указан подробный состав духов. Текст нанесен аккуратно и без ошибок.

Оригинал можно идентифицировать и по выбитому на коробке батч-коду. Достаточно ввести эти данные на специальном сайте.

Кстати, чаще всего подделывают флаконы объемом 90 мл, гораздо реже — 30 мл и 50 мл.