Как отличить 8 брендовых вещей от дешевого контрафакта, который косит под оригинал
Обидно купить подделку вместо оригинала. Ведь это не только потеря денег, но и риск получить некачественную вещь. Как же понять, что перед вами подлинный товар, а не кустарная копия? Мы собрали дельные советы, благодаря которым вы сразу поймете, что за вещь перед вами.
1. Сумки Coach
Производители подделок могут весьма неплохо копировать логотип бренда. Но, если присмотреться, можно заметить несколько отличий.
- Металлические тисненые логотипы могут быть выполнены неаккуратно, быть нечеткими или иметь неравномерный блеск.
- На молниях оригинальных сумок Coach, даже внутренних, есть фирменная гравировка. У подделки ее может не быть.
- Брендовая вещь сшита качественно, строчка и все стежки выполнены аккуратно, шов крепкий и надежный. У реплики шов слабый и неровный.
- На подкладку сумок наносят логотип бренда. У оригинала сама ткань подкладки более качественная и нет перебора с фирменными паттернами. У подделки такнь более хлипкая, а паттернов налеплено много.
- Внутри подлинной вещи будет лейбл с номером — его можно вбить в поисковик и найти именно эту модель. Он напечатан аккуратно и ровно. У фейка лейбл будет выглядеть неаккуратно, тиснение будет выполнено неровно, а по номеру может вообще найтись другая модель. Правда, на старых оригинальных моделях номера лейбла может и не быть вовсе, это тоже важно учитывать.
- К фирменным сумкам прилагаются картонные бирки с подробной инструкцией об уходе за изделием, что тоже отличает их от дешевых копий.
2. Духи Black Opium от Yves Saint Laurent
Поддельный парфюм обычно отличается от оригинала запахом и стойкостью. Но обнаружить подвох можно еще до использования духов — нужно внимательно рассмотреть упаковку и сам флакон.
- У оригинальных духов флакон темно-бронзового цвета, а стеклянное окошко — розового, у контрафакта — черного и ярко-красного, соответственно.
- Колпачок у настоящих Black Opium прилегает плотно, на нем четко видно фирменное лого.
- Оригинальная упаковка сделана из качественного картона, а крышка коробки имеет блестящее серебристое покрытие. У контрафакта крышка не блестит.
- Название Black Opium должно быть нанесено аккуратно и рельефно. Буквы слегка выпуклые и находятся на одинаковом расстоянии друг от друга.
- На задней части коробки должен быть указан подробный состав духов. Текст нанесен аккуратно и без ошибок.
- Оригинал можно идентифицировать и по выбитому на коробке батч-коду. Достаточно ввести эти данные на специальном сайте.
Кстати, чаще всего подделывают флаконы объемом 90 мл, гораздо реже — 30 мл и 50 мл.
3. Расческа Tangle Teezer
Знаменитые расчески имеют запатентованные двухуровневые зубчики, которые бережно распутывают волосы. Конечно же, у бренда есть множество контрафактных копий сомнительного качества.
- На упаковке имеется QR-код, по которому можно перейти на официальный сайт производителя и увидеть сообщение, подтверждающее оригинальность расчески.
- Оригинальные расчески производят только в Великобритании, их не могут отправлять из Китая.
- На упаковке не должно быть никаких ошибок и нечетких изображений.
- Если щетка плохо расчесывает волосы, щетинки травмируют кожу головы, ломаются и выпадают, то, вероятнее всего, перед вами подделка.
- К любому товару, цена которого значительно ниже рекомендованной розничной цены, следует относиться с подозрением.
4. Очки Polaroid
- Главной отличительной чертой качественных линз является то, что они не ухудшают видимость и не искажают картинку.
- Настоящие Polaroid, в отличие от копирующих их моделей, имеют поляризацию. Тест можно провести прямо в магазине. Достаточно провести очками перед ЖК-монитором компьютера или смартфона — под прямым углом изображение должно потемнеть. С обычными линзами такого не произойдет.
- Если оправа металлическая, то на ней нет царапин, она равномерно окрашенная, а в местах соединения дужек с оправой нет следов от спайки и пятен. Пластиковая оправа гладкая и не имеет неровностей.
- Логотип изображен на правой дужке — это ромб, разделенный на 9 квадратов.
- В комплекте к оригинальным очкам идут паспорт, салфетка и буклет. Паспорт очков печатается на качественной ламинированной бумаге. На первой странице указано название коллекции, на следующих — штрих-код, номер модели, инструкция по эксплуатации и сертификат соответствия.
5. Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6
- Коробка оригинального браслета изготовлена из текстурированного картона, фальшивки — из обычного.
- На верхней части оригинальной коробки указан логотип Mi, на нижней — Mi Smart Band 6. На подделной упаковке вы увидите надписи M6 и Smart Band 6.
- Фейковые модели запакованы в довольно хлипкие пластиковые упаковки. Оригинальный же браслет упакован в качественный белый картон, а все комплектующие сложены в отдельные пакетики.
- У настоящего браслета фирменный логотип нанесен на зарядное устройство, а шнур зарядки довольно длинный.
- У поддельных моделей имеется только 1 датчик на задней панели, а в оригинале их должно быть 3. На боках капсулы у оригинального браслета с одной стороны написан номер, с другой — штрих-код и номер, у подделки же ничего подобного нет.
- У Mi Band 6 яркий сенсорный экран. У подделки дисплей тусклый, а управление сенсором осуществляется с помощью круглой кнопки, которой в оригинале нет.
6. Стайлер Dyson Airwrap
- Дорогостоящий стайлер продается в коробке и кожаном чехле. Оригинальный чехол выполнен аккуратно, швы ровные, логотип напечатан четко.
- На подделку указывают лишние кнопки и меньшее количество настроек. Кнопки у оригинала нажимаются плавно и гораздо легче, чем у подделки.
- Детали у контрафакта вырезаны топорно, а логотип тусклый.
- Внутри упаковки должна находиться картонная перегородка, состоящая из двух соединенных частей. Контрафактный товар поставляется с раздельными картонками.
- Поддельный стайлер сильнее нагревается при работе.
- На каждой упаковке указан код для проверки. Тем не менее, верный штрих-код еще не дает 100% гарантии оригинальности товара. Но некорректный штрих-код — это явный признак подделки.
7. Crocs
- На некоторых моделях Crocs нанесен фирменный логотип с изображением крокодила. С его помощью можно легко определить подлинность своей модели. Если логотип имеется, то он должен выглядеть определенным образом. У животного должно быть два глаза, две конечности, по три пальца на каждой и шесть ровных шишек на спине. Четвертая шишка сверху немного больше, чем другие.
- Отличительной чертой оригинальной обуви являются выступы на стельках, они делают ее эргономичной.
- На обратной стороне подлинных товаров имеется следующая информация: размер изделия, адрес официального сайта, название бренда и товарный знак.
- В классических моделях Crocs есть поворотный ремешок на пятке. Его можно переместить на переднюю часть обуви, чтобы носить ее как слипоны, либо отодвинуть назад.
- Crocs сделаны из особой пены под названием Croslite. Производитель уверяет, что этот материал делает обувь легкой, гибкой и нескользящей. Подделки же выполнены из дешевой резины, которая может быть более тяжелой, почти не гнуться и скользить на влажной поверхности.
- Оригинальная модель держится на воде и не тонет.
- Классические сабо выпускаются более чем в 20 однотонных насыщенных оттенках. Фейковые модели имеют более скудную палитру и выглядят тусклее.
- Подлинная обувь поставляется с биркой и уникальным штрих-кодом.
8. Кеды Converse
Легендарные кеды имеют несколько отличительных деталей.
- Товарный знак на подошве. У настоящей модели надпись выполнена ровно и лаконично. У подделки шрифт лого крупнее, а буква «O» в слове «Converse» заменена изображением звезды. В оригинале такого быть не должно.
- Штамп на стельке. У контрафакта логотип на стельке нанесен некачественно и тускло. Рядом с названием расположен символ зарегистрированного товарного знака ®, чего у оригинала нет. Сама стелька тонкая и имеет неровные края.
- Нашивка с логотипом. У брендовой обуви изображение и надпись выглядят ярко и четко, шрифт ровный, сама нашивка белая, а ее размер составляет 4,6 см. Логотип у подделки может быть меньше на пару миллиметров и иметь голубоватый оттенок.
- Вес. Оригинальные Converse весят больше, чем подделка, потому что выполнены из более плотных и качественных материалов.
- Упаковка. Оригинальная модель продается в качественной картонной упаковке с фирменным логотипом. Поддельная обувь может поставляться в обычном пластиковом пакете.
Зная, насколько хитры бывают производители подделок, надо всегда держать ухо востро. Например, при покупке дорогостоящих смартфонов есть огромный риск нарваться на дешевый контрафакт.