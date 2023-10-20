9 хитростей, с которыми вы будете выбирать только хорошие фрукты и овощи

Выбор фруктов и овощей порой часто превращается в задачку со звездочкой. То попадутся недозрелые, то перезрелые, то испорченные или безвкусные. Мы решили выяснить, как еще в магазине или на рынке понять, какие плоды точно надо брать, а какие лучше обойти десятой дорогой.

Гранат

Самые очевидные признаки, по которым можно определить спелый гранат, — это увесистость и яркий цвет. Но если все гранаты в магазине по этим критериям примерно одинаковы, то стоит обратить внимание на «корону» плода — она должна быть раскрытой. У спелого фрукта кожица в этом месте красная, а под «короной» виднеется цветок или его остатки. Если верхушка зеленоватая и закрытая, значит, фрукт не успел дозреть. Скорее всего, он будет не особо сладким.

Шампиньоны

При покупке шампиньонов в первую очередь стоит обратить внимание на равномерный цвет грибов. Кроме того, они должны быть жесткими на ощупь и приятно пахнуть. Предугадать их вкус можно, взглянув на шляпку снизу. Закрытая говорит о том, что грибы совсем молодые и имеют нейтральный вкус. А вот если шляпка отделилась от ножки и под ней виднеется «гармошка», это свидетельствует о более ярком грибном вкусе.

Инжир

Чем более спелый инжир, тем более глубок его оттенок фиолетового. Если же сорт фрукта зеленый, то можно определить зрелость по отверстию в его нижней части. Если оно приоткрыто, то, вероятнее всего, плод будет вкусным. Еще лучше, если в этом месте есть застывшая капелька смолы — тогда он сладкий наверняка. Определить, хороший ли инжир, можно и по запаху — он должен быть ненавязчивым, фруктовым. А вот если чувствуется кислинка, лучше такой инжир не брать. Он, скорее всего, уже начал бродить.

Айва

Айву не принято есть сырой, потому что вкус у нее довольно терпкий, она вяжет язык. Чтобы выбрать спелый плод, важно проверить его поверхность на наличие пушка. Чем его меньше, тем более зрелый перед вами фрукт. Кроме того, айва должна быть равномерно желтой и твердой на ощупь.

Апельсины

Судить о зрелости апельсина по цвету кожуры — так себе идея. Даже зеленоватый плод может оказаться сладким (просто на него во время роста попадало меньше солнца). А вот сладким наверняка окажется плод, у которого есть так называемый «пупок» в нижней части. При этом важно учесть, что он есть не у всех сортов. Еще стоит обращать внимание на вес плода — чем он тяжелее, тем сочнее.

Хурма

Чтобы выбрать спелую хурму, обратите внимание на ее кожицу. Мягкость и наличие на ней небольших полосок или вкраплений темного цвета говорит о спелости и сладости плода. Ну, это в том случае, если хочется съесть ее в тот же день, ведь долго такая не пролежит.

Помело

Выбирая помело, ищите плоды желтого или бледно-зеленого цвета. Берите самые тяжелые для своего размера фрукты, без каких-либо наростов и вмятин. Важно обратить внимание и на запах. Аромат спелого помело будет отличаться от незрелого. У первого он сладкий цитрусовый, а у второго — травянистый с кислинкой.

Репа

При выборе репы стоит обращать внимание на размер. Этот тот случай, когда больше — не значит лучше. Крупный плод, скорее всего, окажется горьким, потому что он долго «сидел» в земле и вобрал в себя больше минералов. Еще стоит избегать репы, на которой есть черные пятна и порезы.

Тыква

Выбрать тыкву можно «арбузным» способом. Нужно осторожно постучать по ней и прислушаться к звуку. Он должен быть глухим. Это верный признак того, что мякоть готова к употреблению. Стоит так же помнить, что чем больше тыква, тем более волокнистой будет ее мякоть. Ну а вообще, большая тыква хороша для супов, а маленькая — для выпечки.