Актриса Мария Аронова поделилась секретами своего семейного счастья. Такое поймут не все

Мария Аронова — гениальная актриса и очень харизматичная женщина. Над ее шутками смеется вся страна, чего только стоит история о чайках и купальнике. У Марии двое детей. Со вторым супругом, водителем Евгением Фоминым, звезда вместе уже 27 лет. Недавно женщина дала интервью, в котором рассказала, как строятся отношения в их семье. Некоторые моменты очень уж неожиданные.

Первый брак звезды оказался неудачным. Мария забеременела от своего одногруппника Владислава Гандрабура, но тот испугался ответственности и бросил возлюбленную. Девушка решила оставить ребенка. Через несколько лет Владислав вернулся к артистке, но появлялся и пропадал, когда вздумается. Артистка рассказывала, что муж плохо к ней относился. Поэтому когда она поняла, что вновь беременна, решилась на аборт и подала на развод.

Через какое-то время Мария стала близко общаться со своим знакомым Евгением. У них закрутился бурный роман, но до ЗАГСа пара дошла только спустя 20 лет, в 2018 году. В интервью женщина призналась, что фактически содержит мужа, а он ведет домашнее хозяйство. При этом Мария считает, что ее супруг не должен чувствовать себя зависимым. Проблему она решила просто: подарила Евгению большую сумму денег, которая останется у него, чтобы между ними не произошло. Евгений — отличный отец. «Я с четырех месяцев жизни дочки отсутствую. Я родила в апреле, в сентябре уже вышла на работу», — откровенничает звезда. И добавляет, что Евгений буквально заменил их дочке Серафиме мать. Серафиму Мария старается воспитывать независимой молодой женщиной и советует ей не полагаться на других. «У нас другие судьбы. Мы другого вида женщины. Мы другого самоощущения», — считает она. Старший сын звезды подарил маме внучку. Мария безумно им гордится и считает, что наибольший вклад в воспитания сына внес именно его отчим, Евгений.

Мария с сыном, внучкой и дочерью.

Звезда признается, что не любила мужа, когда выходила замуж. Причина, по которой она решилась на замужество, — желание создать семью. Мария не хотела быть одна и мечтала, чтобы у ее сына появился папа. Артистка считает, что все решения важно принимать с холодной головой. На вопрос о том, хотела бы она любви, как в книжках, звезда отвечает положительно. Но считает, что в реальной жизни такого не бывает. Мария часто думает о том, что не смогла бы жить с мужчиной, которого любит слишком сильно. «Семья — это дело договорное», — рассуждает она. По ее мнению, супруги — это команда. По всей видимости, именно такой подход позволяет супругам жить в гармонии вот уже 27 лет.