20 человек, которых профдеформация накрыла в самый неподходящий момент

Мы говорим, что человек заработался, когда у него не получается оставлять служебные обязанности за порогом дома. Предлагаем почитать курьезные истории о том, как работа может влиять на наши привычки и поведение в быту. Так, одна воспитательница запела детскую песенку в кафе, а водитель автобуса автоматически притормаживал на остановках общественного транспорта, когда ехал на своей машине.