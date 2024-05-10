20 человек, которых профдеформация накрыла в самый неподходящий момент
Истории
31 минута назад
Мы говорим, что человек заработался, когда у него не получается оставлять служебные обязанности за порогом дома. Предлагаем почитать курьезные истории о том, как работа может влиять на наши привычки и поведение в быту. Так, одна воспитательница запела детскую песенку в кафе, а водитель автобуса автоматически притормаживал на остановках общественного транспорта, когда ехал на своей машине.
- Работала я в магазине женского белья и купальников. Стою как-то на остановке после напряженного рабочего дня. Подходит автобус, и тут ко мне обращается женщина с сумками: «Девушка, вы мне не поможете?» Я оборачиваюсь, и, окинув ее профессиональным взглядом, выдаю: «Да, конечно. Вы 52 размер носите? Что вам предложить?» Тут до меня дошло, что я брякнула на автомате. Пока женщина стояла в шоке, я зашла в автобус. А сумке ей потом какой-то парень помог занести. © kadya79 / Pikabu
- Работаю ревизором уже четвертый год, работу люблю. В торговых точках я должна проверять сроки годности товара. И это настолько вошло в привычку, что продавцы в магазине у дома уже со мной не здороваются. А все потому, что, когда я подхожу на кассу со своими покупками в одной руке, в другой я несу им их же просрочку. И вроде всегда без ругани к ним, а они все равно обижаются. © Zlodeykkka / Pikabu
- Когда я работал в аэропорту, мне приходилось несколько раз за день кричать: «Следующий, пожалуйста!» Однажды я целую неделю работал допоздна и жутко устал. По дороге домой с работы я решил заехать в закусочную. Остановился, чтобы сделать заказ, и проорал в динамик: «Следующий, пожалуйста!» © Etchisketchistan / Reddit
- Моя приятельница несколько лет подрабатывала гидом — устраивала туристам автобусные экскурсии по городским достопримечательностям, музеям и прочим историческим местам. Однажды она заходит в автобус и громким профессиональным голосом обращается к пассажирам: «Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашем городе!» Тут приятельница видит выпученные глаза людей и до нее наконец доходит: она села в местную маршрутку. Заработалась, однако. © gillada1 / Pikabu
- Подруга жены искала жилье в нашем районе и временно поселилась у нас. А меня по утрам супруга подвозит до остановки. Однажды эта подруга решила дать жене поспать и отвезти меня самой. Довезла, а я машинально чмокнул ее на прощание. Она глянула на меня ошеломленно, а потом я покраснел, когда понял, что учудил, и сказал: «Извини, это привычка». После этого еще несколько дней жена подкалывала меня тем, что я «приставал» к ее подруге. © LegendOfBobbyTables / Reddit
- Прихожу однажды по личным делам в банк. Крутое отделение, все в мраморе, огромные двери с богатым декором. Стою, жду свою очередь и вдруг ловлю себя на мысли: что это на меня все так вылупились? А я, оказывается, достала автоматически салфетку и стала проверять пыль на розетке, на вырезе двери и под крышкой стола. Все дело в том, что я работала тогда бизнес-аналитиком в клининговой компании. Ещe помню, что проверяю, вижу пыль, хмурюсь и где-то глубоко про себя думаю: «Так, а где же чек-лист, я что, без чек-листа приехала?» © PomidorniyBochok / Pikabu
- Знакомый врач рассказал. После смены зашел он как-то на почту, вечер, там, как заведено, очередь. Люди все уставшие, нервные, хотят домой поскорее. И вдруг начали спорить, кто за кем стоял. А наш врач на автопилоте показал на женщину перед ним и ляпнул: «Я за вот этой больной стоял». © ***sgori / Pikabu
- Самая жесткая профдеформация у меня случилась после работы барменом в студенчестве. Она со мной до сих пор, а прошло почти 15 лет. В кафе я не заказываю фреши и смузи из моркови, яблок, киви (потому что некоторые умники умудряются не мыть и не чистить морковь, если она чистая визуально, не чистят изнутри яблоки, а киви кидают вместе с кожурой), соки из пакетов (так как они открытые могут стоять по 3 недели), не прошу принести воду в стакане или лед (вода может быть налита из-под крана, а ледогенератор работает на водопроводной воде), перед использованием протираю салфеткой вилки-ложки-ножи, иногда, когда совсем накрывает, то и чашки. Всегда смотрю, как официант несет тарелки с готовой едой (не сует ли часом свой палец в еду). © 4ipNdeli / Pikabu
- Это было много лет назад. Я тогда работала в школе. Стою с коллегой на остановке, ждем автобус. Говорим, естественно, про школу. Подходит наш автобус, заходим, не знаю, что у меня в голове щелкнуло, может, мне салон автобуса класс напомнил, а пассажиры — детей за партами. В общем, я громко и четко на весь автобус выдала: «Здравствуйте! Садитесь». Ничего не скажу про реакцию пассажиров, уткнулись с коллегой друг в друга, давясь от смеха. Проехали только одну остановку и буквально вывалились из автобуса. © Екатерина / ADME
- Ехал тут на днях в автобусе, подошла кондуктор. Обилечивает всех, доходит до меня и, отрывая мне билет, неожиданно выдает:
— Пакет нужен?
Я не растерялся и ответил:
— Спасибо, в руках донесу.
— Ой, простите, на автомате сказала: 10 лет проработала на кассе супермаркета, а тут лишь второй день работаю.
Плохое настроение как рукой сняло. © dizcook / Pikabu
- Я работаю с дошкольниками. Чтобы приучить их мыть руки и сделать это более приятным, я обычно напеваю вместе с ними песню. Как-то мы пошли с друзьями потусить в кафе, зашли в туалет, и я по привычке запела: «Мой руки каждый день, натирай их мылом. Будет микробам нехорошо, будет им уныло». © superpie5 / Reddit
Даже стало интересно - a где еще есть автобусы, в которых живые кондукторы, отрывают бумажные билеты?
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- Когда-то я работал водителем автобуса. И, возвращаясь домой на своей машине, машинально притормаживал на автобусных остановках. © Tink_650 / Reddit
- Я вижу кривые швы на одежде, а ниточки торчащие просто очень хочется обрезать с чужого пальто или платья. Но это будет выглядеть как-то не очень на автобусной остановке. 15 лет уже швеей не работаю, а вот осталось. © PaniHelena / Pikabu
- Обожаю обувь на высоких каблуках. Хожу я как-то на работе, а одна нога почему-то подкашивается и выворачивается. Сижу и потираю ее под стулом. И только под конец рабочего дня один из коллег робко спросил: «А сейчас модно, что ли, когда один каблук толстый, а другой — тонкий?» И только в семь вечера я понимаю, что я в разных ботинках и весь день хромаю, потому что один ниже другого на 5 сантиметров. Кажется, уже пора в отпуск. © Подслушано / Ideer
- Я бешу свою девушку привычкой замечать некачественную постройку дома или общественного здания. Теперь каждый раз, когда мы идем в новое место, и я начинаю оглядываться на какое-то строение, она сразу требует, чтобы я помалкивал, так как устала слышать мою профессиональную критику того, какими методами оно возведено. © DarkoEnterprises / Reddit
- Мама моя работала медсестрой в хирургическом отделении. Как-то пришла поздно вечером домой с дежурства и завалилась спать. Отец сидел и смотрел телевизор, а она встала с закрытыми глазами, подошла к нему и говорит: «Та-а-ак, быстро все по палатам! Отбой!» И пошла дальше спать. Отец, конечно, слегка выпал в осадок, но указ выполнил. © Annge / Pikabu
- Я, когда секретарем работала в эру механических пишущих машин, пальцами абсолютно у любых орехов могла скорлупу сломать. Просто большим и указательным сжимала орех, а потом ядро доставала. Ну и почти любую гайку открутить могла. © Olga.Sergeeva / Pikabu
- Работаю официантом. Недавно шла мимо парковки и автоматически громко и с улыбкой сказала жующим в тачке парням: «Приятного аппетита!» Видели бы вы их лица, один даже поперхнулся от неожиданности. © Подслушано / Ideer
- Ночь. Возвращаюсь домой из командировки. 12 часов в дороге, голодная, уставшая и злая. Звонить мужу не стала, жалко будить. Открываю дверь, слышу шум из спальни. Бросаю вещи, бегу туда с криком: «Совсем обалдел!» Включаю свет и вижу в своей постели незнакомых людей. Немая сцена. И тут я вспоминаю, что мы недавно съехали из этой квартиры, а ключи я сдать забыла. Вернулась «домой» на автопилоте. Вот это я заработалась! © Подслушано / Ideer
- Муж уехал в командировку, остались мы вдвоем с кошкой в квартире. И вот после тяжелого рабочего дня прихожу домой, громко здороваюсь с хвостатой. А она из комнаты басом отвечает мне: «Привет!» Оказывается, я совсем заработалась и забыла про брата мужа, который приехал, чтобы доделать ремонт на балконе. © Подслушано / Ideer
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