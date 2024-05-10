Ага. А то, что нога снашивается и ты не чуешь - это офигеть, как здорово и полезно
15+ секретов, благодаря которым звезды ходят на шпильках так же невозмутимо, как в домашних тапочках
По долгу работы знаменитости проводят в обуви на высоких каблуках долгие часы. И, конечно, в их арсенале присутствует множество хитростей, помогающие снизить дискомфорт при ношении неудобной обуви.
- Пожалуй, наиболее радикальным способом избавления от неприятных ощущений от ношения туфель на каблуке, являются уколы ботокса. Инъекции ботулотоксина парализуют мышцы вокруг пяточной кости и блокируют передачу нервных сигналов. По утверждению врачей, данная процедура абсолютно безопасна для здоровья.
- Обычно новую обувь разнашивают за несколько дней до мероприятий. Поэтому стертая подошва не редкость на красных дорожках. Но некоторые знаменитости не любят рисковать и отдают предпочтение пусть и немного поношенным, но проверенным туфлям с удобной колодкой.
- Для тех же целей иногда подошву обрабатывают абразивной пилкой для ногтей. По заверению звездных стилистов, эта простая хитрость обеспечивает надежное сцепление с поверхностью, что особенно актуально для красных дорожек.
Чуть потёртая подошва - это уже старые, негодные туфли? Точно для селебов или только авторов адме?
- Не менее удобны модели с ремешком на щиколотке, надежно фиксирующие обувь на ноге.
- Для предотвращения мозолей и натоптышей вместо лейкопластырей звезды используют специальные полоски или бинты из тонкой ткани. Они намного мягче и плотнее обычного пластыря и лучше держатся на коже.
- Не забывают знаменитости и о гелевых стельках с пупырышками, которые, обладая амортизирующим эффектом, сводят к минимуму нагрузку на суставы при ходьбе на высоких каблуках.
- В случаях, когда звезде нужно надеть ботфорты или высокие сапоги, стилисты прибегают к маленькой хитрости: смазывают ноги клиентов восстанавливающей мазью для чувствительной и чрезмерно сухой кожи. Она помогает облегчить и ускорить процесс обувания. А, как мы знаем, при подготовке к важным мероприятиям каждая минута на счету.
- При этом у каждой знаменитости есть свои проверенные лайфхаки. Например, чтобы быстро разносить новые туфли, танцовщица Дита фон Тиз замачивает обувь в воде, а потом ходит в ней до тех пор, пока она не высохнет. По словам знаменитости, этот трюк работает лучше всех.
- Марго Робби является поклонницей противовоспалительного спрея для ног. Содержащийся в нем ментол обладает легким анестезирующим свойством и сводит на нет дискомфорт при ношении неудобной обуви.
- Мэнди Мур выручает масло конопли, которое снижает отечность ног, обладает обезболивающим эффектом и снимает воспаление.
- А Кейт Миддлтон целый день выстоять на каблуках помогают мягкие стельки из очень тонкой кожи. Говорят, у принцессы Уэльской имеется целый набор таких стелек разных оттенков — на все случаи жизни.
- За карьеру модели Кендалл Дженнер научилась многим трюкам, позволяющим уменьшить боль при ношении каблуков. Одним из них она поделилась в интервью. Все очень просто: девушка переминается с одной ноги на другую, смещая нагрузку. По признанию Кендалл, несмотря на простоту, лайфхак эффективно работает.
- На съемочной площадке тоже существуют свои хитрости. Обычно актрисы надевают шпильки только в тех случаях, когда ноги непосредственно видны в кадре.
- В остальное время звезды могут позволить себе ходить по съемочной площадке в тапочках, уггах или другой комфортной обуви. Именно так поступали звезды сериала «Сплетница» Лейтон Мистер и Блейк Лайвли. К слову, у последней существует множество секретов, которые помогают ей выглядеть сногсшибательно, не прибегая к услугам стилистов.
- Еще одним средством, которое помогает избежать появления волдырей, является так называемый пластырь-аэрозоль. Спрей действует по принципу обычного пластыря, но пользоваться им намного проще и удобнее. Все, что нужно, — это распылить его на проблемный участок, и уже через 45 секунд на коже появляется защитная прозрачная пленка, действия которой хватает на несколько часов.
Нам стало интересно, какую обувь звезды носят в обычной жизни.
Комментарии
Укол ботокса парализует пяточные мышцы и безопасен для здоровья. А от микроразрывов связок и сухожилий он как поможет? Будешь ходить под местной анестезией, а там хоть трава не расти?
Туфли за сотни и сотни баксов, а все равно натирают как с базара за пять копеек.
Автoр Жaнна, у кoторой в прoфиль как дoстижeние вынеceно, что онa "знaeт всeх знамeнитостей в лицo" (вoу! вoт это я понимаю дoстижениe), а сeкреты тo какие в итoгe? Стeльки и нaклейки, о чем нeсколько раз пoвтoрили, и чтo ни для кoго дaвно не сeкрет? И, прeдставьте сeбе, уже стo лeт как сущeствует такoе пoнятие как прoфилактика для пoдoшвы, никaкими пилкaми ничeго пилить не нaдо. Отвлeкитесь тaм от прoцессa узнaвания знaменитостeй в лицo и по пяткaм