10 деталей, благодаря которым ваша ванная станет любимым местом в доме

Хорошо подобранные аксессуары могут значительно улучшить внешний вид и комфорт ванной комнаты. Не стоит недооценивать даже мелочи, такие как мыльница или штанга для занавески. Мы подготовили список вещей, которые необходимы в каждой ванной, чтобы она была максимально удобной и функциональной.

Полка для туалетной бумаги

Запасы туалетной бумаги обычно хранят в шкафчиках, корзинках и на полках. Вместо привычных досок можно выбрать полки более замысловатой формы, придуманные специально для рулонов. Например, в виде облака или овечки. Такая полка станет еще и приятным украшением в помещении.

Коврик для ванны и душа

Чтобы предотвратить падения в ванне, рекомендуется использовать внутри противоскользящий коврик. Такие коврики доступны в различных формах, цветах и размерах, что позволяет легко подобрать подходящий для конкретной ванны. Однако не стоит забывать о периодической чистке ковриков, так как из-за влаги на них может появиться плесень. Здесь вы можете почитать о других вещах в ванной, которые также необходимо регулярно чистить.

Насадка для переливного отверстия в ванну

Из-за переливного отверстия иногда не удается набрать в ванну так много воды, как нам хочется, чтобы искупаться с комфортом. Исправить это можно, если закрыть его специальной насадкой. Она уменьшает отверстие и позволяет набирать больше воды, но не дает заполнять ванну до самого края.

Изогнутая штанга для занавески

Благодаря изогнутой штанге увеличивается свободное пространство, так что больше не придется беспокоиться, что вы заденете шторку или забрызгаете ее пеной.

Держатель бумаги с полкой для смартфона

Усовершенствованный держатель бумаги подойдет всем, кто привык брать мобильный с собой в туалет. Вместо того чтобы класть смартфон на пол или на сливной бачок, можно положить его на специальную полочку. Тем самым вы не рискуете уронить телефон в унитаз, а также сохраняете его чистым.

Стеллаж на колесах

Стеллаж на колесах отлично подходит для косметики и других вещей, хранение которых в ванной требует места. Обычно такие стеллажи компактны, так что поместятся и в небольшой комнате. А еще их легко переставить, когда нужно прибраться.

Подставка для ног в туалет

Специальная подставка под ноги будет способствовать принятию более комфортного положения в туалете. По результатам исследований этот миниатюрный аксессуар даже может улучшить состояние здоровья.

Магнитная мыльница

Существует несколько разновидностей мыльниц, которые способствуют сохранению сухости и пригодности мыла для использования. Одна из необычных моделей — магнитная. В таком комплекте идет специальный магнит, который вставляется в мыло. Благодаря этому магниту мыло крепится к мыльнице, не оставаясь на дне с водой.

Подставка для бритья ног

Такая подставка позволяет разместить ногу прямо над ванной, что освобождает вас от поисков удобного места во время бритья. Благодаря такому аксессуару удерживать равновесие будет легче.

Настенный держатель для зубных щеток

Чтобы предотвратить появление бактерий на зубных щетках, важно ухаживать за ними и соблюдать правила хранения. После использования их необходимо промыть и дать высохнуть. Если хранить в одной емкости несколько щеток, нужно следить, чтобы они не соприкасались щетинами. В настенном держателе щетки висят отдельно и остаются сухими.