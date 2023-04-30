10 ошибок, которые мы допускаем в носке украшений и потому выглядим не так эффектно, как могли бы

Украшения — отличный способ дополнить образ и выразить индивидуальность. Однако даже самые модные украшения могут потерять свое очарование, если допускать ошибки в их ношении. Чтобы этого избежать, полезно заранее разобраться в том, что мы, бывает, делаем не так.

Надеваем сразу несколько крупных украшений

При создании любого образа стоит учитывать так называемую отправную точку, чтобы не переборщить с количеством украшений и не выглядеть нелепо. Например, если вы выбрали эффектные серьги, то на шею лучше надеть более тонкое украшение. А иногда можно и вовсе обойтись без него. Особенно хорошо это будет в случае с нарядом с глубоким вырезом или высоким воротом.

Носим звенящие браслеты

Многослойные браслеты уже много лет пользуются популярностью. Однако стоит помнить, что их позвякивание при каждом движении может отвлекать или даже раздражать окружающих в местах, где это неуместно. Например, в офисе, библиотеке или ресторане.

Сочетаем объемную укладку с эффектными серьгами

Если вы хотите привлечь особое внимание к своим эффектным серьгам, то не стоит сочетать их с объемной укладкой: они просто-напросто скроются под пышной шевелюрой. В этом случае желательно выбрать более легкую, ненавязчивую прическу, а сложные укладки можно дополнить нежными серьгами, которые добавят образу изюминку.

Не учитываем ширину запястья при выборе часов или браслета

При выборе браслета или часов очень важную роль играет ширина вашего запястья. Например, для людей с тонкими запястьями часы с большим циферблатом могут оказаться неудачным выбором, так как могут выглядеть неестественно и грубо. Поэтому им стоит отдать предпочтение более изящным моделям.

Носим более 3 цепочек

Несмотря на то что тенденция многослойности на пике популярности и часто становится источником вдохновения для создания образа, золотое правило остается неизменным: не более 3 цепочек сразу. К тому же при таком наслаивании большее внимание обращено на верхнее и нижнее украшение, поэтому среднюю цепочку лучше выбирать более простую.

Носим длинные цепочки с укороченными топами

Длинные украшения на шею — замечательный аксессуар. Но есть одежда, с которой они сочетаются неидеально. Например, укороченный топ, который, как правило, заканчивается выше пупка в сочетании с шортами с заниженной талией и длинной цепью будет смотреться немного нелепо. А вот с укороченным свитером, майкой и низом с высокой талией образ «выравнивается», поэтому длинную цепь можно будет разглядеть во всей красе.

Сочетаем эффектные ожерелья и рубашку с воротником

Главная задача эффектного украшения — привлекать внимание, а не скрываться за одеждой. Поэтому, если надеть такое поверх рубашки с воротником или оборками, оно не сможет проявить свой потенциал. Лучше для таких украшений выбирать платья с V-образным вырезом, открытыми плечами, наряды без бретелек или рубашки без рукавов. В качестве альтернативы хорошо подойдет и топ с круглым вырезом.

Соблюдаем строгую геометрию

Тренды в ювелирной индустрии все чаще уходят от четких линий и геометрических форм в пользу асимметричности. Это позволяет придать образу больше индивидуальности. Например, можно надеть одну длинную серьгу в одно ухо и небольшое кольцо или гвоздик в другое — это сделает образ живым и запоминающимся.

Сочетаем брошь с яркими украшениями

Одна маленькая деталь, такая как брошь, может стать идеальным аксессуаром, который придаст непринужденный шарм любому образу. Однако много ярких украшений в сочетании с брошью может создать ощущение перегруженности образа. Поэтому их стоит умеренно использовать, чтобы они не конкурировали с брошью, а дополняли ее.

При выборе украшений не учитываем тон кожи