10 зимних вещей, которые давно вышли в тираж, но мы зачем-то дальше их носим

Бывает непросто расстаться с любимыми вещами. Но если хочется идти в ногу со временем, то с некоторыми элементами гардероба нужно прощаться без сожалений. Мы собрали 10 вещей, которые давно утратили свою актуальность. Готовы поспорить, что некоторые из них вы все еще носите. При этом очень может быть, что у вас в шкафу или на антресолях пылятся сапоги, свитера и куртки, которые сейчас считаются последним писком моды.

1. Шапка-бини

Хотя бы одна такая шапка наверняка есть у каждой женщины. Бини отличаются простым и лаконичным дизайном, за счет чего ее легко сочетать почти с любой одеждой. Однако этот тренд потихоньку уходит в прошлое. Сейчас модно дополнять свой образ панамой из овчины или искусственного меха. Впрочем, если модель бини все же вас никак не отпускает, можно просто взять шапку крупной вязки.

2. Ботинки на массивной подошве

Особый взлет популярности ботинок на массивной подошве случился в 2021 году. За счет универсального стиля их можно было носить со всем подряд — от джинсов и пуховиков до трикотажных платьев и пальто. Однако наступающий сезон — хорошая возможность оставить этот тренд до лучших времен и попробовать что-то более элегантное. Например, сапоги по колено на каблуке.

3. Пуховики оверсайз

Кажется, еще несколько лет назад тренд на огромные пуховики захватил людей по всему миру. Говоря «огромные», мы имеем в виду реально гигантские пуховики, в которых при желании наверняка можно было жить как в палатке. Это было модно, но тренд прошел. Теперь на первый план выходит практичность пуховика, а не его размер. Поэтому, если вам комфортно в куртке средней длины, то не стоит менять ее на что-то другое. А если хочется попробовать что-то более классическое, то есть смысл присмотреться к классическим шерстяным пальто в пол или средней длины.

4. Спортивный костюм

Вероятно, никто не будет отрицать колоссальное удобство теплых спортивных костюмов в повседневной жизни. Такой комплект можно надеть и на прогулку, и на работу, и чтобы сбегать в ближайший магазин. Однако пора оставить этот тренд позади и обратить внимание на более стильные комплекты из трикотажа. Зачастую они не менее теплые и удобные, а выглядят более утонченно.

5. Ботинки с закругленным носом

Зачастую, когда мы говорим или думаем об обуви, то представляем себе пару с закругленным носом. Да, это бессмертная классика. Однако в нынешнем сезоне определенно стоит попробовать что-то новое. Например, обувь с квадратным носом. Она не только сделает ваш образ модным и стильным, но и придаст ему особую изюминку.

6. Теплые наушники

Теплые наушники — очаровательный аксессуар. Он делает зимний образ уютным и мягким. Их хочется надеть в снежную погоду, купить себе какао и гулять по вечерним улицам. Но сегодня этот аксессуар потихоньку уходит в прошлое. Ему на смену пришли балаклавы. Если подумать, у них даже больше преимуществ. Во-первых, они согревают не только уши, но и всю голову. Во-вторых, в магазинах вы можете найти великое множество вариантов — от вязанных и меховых до трикотажных.

7. Огромные шарфы

Вероятно, огромный шарф — одна из самых уютных вещей зимнего гардероба. С его помощью можно оградиться не только от сильных морозов, но и от всего внешнего мира. Однако в грядущем сезоне этот аксессуар стоит отложить куда-то подальше. Сейчас модно носить классические шарфы средней длины из кашемира, шерсти или акрила.

8. «Пластиковые» куртки

Лаковые куртки и пуховики выглядят экстравагантно и необычно. Однако характерный блеск делает их похожими скорее на мусорные пакеты. Кроме того, если вы хотя бы раз носили что-то подобное в сильный мороз, то знаете, что верхний материал таких курток плохо дружит с холодом. Как вариант, можно отдать предпочтение дубленкам или стеганым пальто. Они и выглядят шикарно, и очень комфортны в носке.

9. Кофты в облипочку

Тонкий трикотаж и кофточки с аляповатыми принтами постепенно уходят в прошлое. На смену этому тренду приходит оверсайз — объемная одежда с крупными рельефными рисунками. Причем выбор не ограничивается только свитерами. Например, множество стильных и уютных образов можно собрать вокруг трикотажного платья-свитера.

10. Натуральный мех

Времена, когда меховая одежда была чуть ли не главным признаком достатка, давно позади. С каждым годом все больше модных домов делают выбор в пользу искусственного меха. Этому тренду следует и масс-маркет. Натуральный мех — это больше не круто. Искусственный мех — это не только этично, но и невероятно красиво. Современные технологии производства позволяют добиться максимальной схожести с натуральным материалом без вреда для животных.