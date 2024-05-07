10+ откровенных снимков, которые позволят почувствовать, как время утекает сквозь пальцы

Время меняет людей, животных, вещи и даже знакомые пейзажи, оставляя лишь теплые воспоминания. А фото запоминают нас в моменте и иногда могут рассказать целую историю жизни, становления или преображения.

«Мои мама и папа. Между этими фото 51 год»

«Мы встретились во втором классе в 1997 году. И сейчас, 21 год спустя»

«Слева — игрушка моего брата, ей уже 44 года. Справа — игрушка, которую я подарила его ребенку (а ему уже 17 лет)»

«Котик Тор когда был малышом и сейчас»

«Я в далеком 1969-м и в 2023-м»

«На левой фото мой дедушка со своим джазовым оркестром, когда ему было 19 лет. На правой — он сегодня, когда ему исполнился 101 год. К сожалению, он единственный, кто еще жив»

«2 года назад мой отец сказал, что мы можем оставить ее, если он сам выберет имя. Знакомьтесь: Дэйв!»

«Дэйв было всего 6–8 недель, когда мы ее нашли. Моему отцу НЕ нравились кошки, но он сразу влюбился, когда увидел ее. Она такая игривая маленькая девочка, и мы так счастливы, что она стала частью нашей жизни. Дэйв любит болтать по утрам и играть со своей игрушкой из перьев по имени Ларри».

«Мой первый и последний рабочий день в больнице с разницей в 42 года»

«Сейчас мне 67 лет. Мне очень повезло, что карьера медсестры стала моим призванием. Забавно, но моей коллеге пришлось сделать около 20 кадров, чтобы я получилась похожей на свою молодую копию, а мелкие морщинки между бровями стали менее заметны».

«20 лет назад мы с женой встретились на водной горке. Здесь запечатлен момент, когда мы увиделись впервые, и мы сейчас»

«Я сделал эту фотографию Джерри 7 лет назад. Сейчас ему 15, и он все еще обожает цветы»

«2 фотографии моей дорогой бабушки, между которыми 71 год»

«Наш первый прыжок 8 лет назад и сейчас»

«Хорошие мальчики» прекрасны в любом возрасте

«Мой папа в 80-х и в 2021-м»

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.