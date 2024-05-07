10+ откровенных снимков, которые позволят почувствовать, как время утекает сквозь пальцы
Время меняет людей, животных, вещи и даже знакомые пейзажи, оставляя лишь теплые воспоминания. А фото запоминают нас в моменте и иногда могут рассказать целую историю жизни, становления или преображения.
«Мои мама и папа. Между этими фото 51 год»
«Мы встретились во втором классе в 1997 году. И сейчас, 21 год спустя»
«Слева — игрушка моего брата, ей уже 44 года. Справа — игрушка, которую я подарила его ребенку (а ему уже 17 лет)»
«Котик Тор когда был малышом и сейчас»
«Я в далеком 1969-м и в 2023-м»
«На левой фото мой дедушка со своим джазовым оркестром, когда ему было 19 лет. На правой — он сегодня, когда ему исполнился 101 год. К сожалению, он единственный, кто еще жив»
Фраза "К сожалению, он единственный, кто ещё жив" довольно двусмысленна )))
«2 года назад мой отец сказал, что мы можем оставить ее, если он сам выберет имя. Знакомьтесь: Дэйв!»
«Дэйв было всего 6–8 недель, когда мы ее нашли. Моему отцу НЕ нравились кошки, но он сразу влюбился, когда увидел ее. Она такая игривая маленькая девочка, и мы так счастливы, что она стала частью нашей жизни. Дэйв любит болтать по утрам и играть со своей игрушкой из перьев по имени Ларри».
«Мой первый и последний рабочий день в больнице с разницей в 42 года»
«Сейчас мне 67 лет. Мне очень повезло, что карьера медсестры стала моим призванием. Забавно, но моей коллеге пришлось сделать около 20 кадров, чтобы я получилась похожей на свою молодую копию, а мелкие морщинки между бровями стали менее заметны».
«20 лет назад мы с женой встретились на водной горке. Здесь запечатлен момент, когда мы увиделись впервые, и мы сейчас»
в молодости девушка выглядит как родная сестра Джона Красински времен Джима из Офиса))
«Я сделал эту фотографию Джерри 7 лет назад. Сейчас ему 15, и он все еще обожает цветы»
«2 фотографии моей дорогой бабушки, между которыми 71 год»
«Наш первый прыжок 8 лет назад и сейчас»
«Хорошие мальчики» прекрасны в любом возрасте
«Мой папа в 80-х и в 2021-м»
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Комментарии
Жаль, что у нас нет таких старых построек, всё уничтожили войны и прочие напасти. Последняя война внутри Америки была 170 лет назад (гражданская), поэтому там много-чего осталось с тех времён